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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERİ SORGULA | 2024 Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları

Sözleşmeli öğretmenlik yapmak için Milli Eğitim Bakanlığı'na başvuruda bulunan binlerce öğretmen adayı için beklenen an geldi. Başvuru sonuçları ve mülakat yerleri MEB tarafından erişime açıldı. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında mülakata girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav yerleri belli olurken arama motorlarında sorgulanan 'Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yeri sorgula, 2024 Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları' konularını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2024 Salı 09:19
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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERİ SORGULA | 2024 Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları

MEB 20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI | Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurusunu yaptığı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından başvuru sonuçları ve mülakat yerleri belli oldu. Sözlü sınava katılacak sözleşmeli öğretmen adayları 'Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yeri sorgula, 2024 Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

BAŞVURU SONUÇLARI e-DEVLET ÜZERİNDEN ERİŞİME AÇILDI

Sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere ilan edilen alanlardaki kadrolara başvuran ve başvurusu onaylanan adaylardan KPSS'de ilgili puan türüne göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere belirlenen kontenjan sayısının 3 katı aday, yerleştirildikleri sınav merkezlerinde sözlü sınava alınacak. Bu kapsamda sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav merkezleri açıklanırken adayların sözlü sınav giriş belgeleri de erişime açıldı.

Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak olup adaylar sonuçlarını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecekler.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT NE ZAMAN?

20 bin öğretmen ataması sözlü sınavları 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak. Sınavlar 20 ilde belirlenen merkezlerde gerçekleştirilecek. Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları onaylananlardan KPSSP10, KPSSP121 ve KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puandan başlamak üzere atama alanları bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacak.

2024 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.

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