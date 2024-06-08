Gelinlik denemek ücretli mi olacak? | Terziler ve Konfeksiyoncular Odası'ndan SON DAKİKA GELİNLİK PROVASI KARARI

Yaz aylarına geçişin ardından düğün ve nikah sezonu da hızla açıldı. Evlenmek isteyen çiftler için alışveriş telaşı başladı. Satın almadan önce gelinlik denemek isteyenler için ise alınan son kararlar kafa karıştırdı. Gelinlik denemek ücretli mi olacak? Terziler ve Konfeksiyoncular Odası'ndan gelinlik provası kararı haberimizde...

GELİNLİK DENEMEK ÜCRETLİ Mİ OLACAK?

Haziran ayıyla birlikte düğün ve nikah sezonu da açıldı. Gelinlik provası yapanların sayısı da arttı. Yalnızca evlenecek olanlar değil kendini gelinlikle merak edenlerde prova yapıyor. Bu nedenle artık gelinlik denemesi bir ücrete tabii olacak.

Ankara Terziler ve Konfeksiyoncular Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muhittin Köksal, gelinlik denemelerinden ücret alınacağını duyurdu.

Bazı esnaflar uygulamanın doğru olduğunu düşünürken bazıları ise müşteri kaybına neden olacağını ifade ediyor.

Deneme ücreti alınan gelinliğin satın alınması durumunda, o para fiyattan düşülecek.