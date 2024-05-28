HOROZ LOJİSTİK HALKA ARZ kaç lot verir, hisse fiyatı, hangi bankalarda var? | HOROZ Lojistik kargo hizmetleri

HOROZ LOJİSTİK HALKA ARZ | Yurtiçi Komple Taşıma, Depolama ve Dağıtım, Uluslararası Karayolu ve Demiryolu Taşımacılığı hizmetleri ile yurt içi ve yurt dşında lojistik sektöründe adını duyuran Horoz Lojistik halka arz oluyor. SPK tarafından halka arz izahnamesinin onaylanmasının ardından Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.'ye yatırım yapmak isteyenler, halka arzın detaylarını araştırıyor.

HOROZ LOJİSTİK HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHİ NEDİR?

Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş., 29 - 30 - 31 Mayıs 2024 tarihlerinde halka arz edilecek.

HOROZ LOJİSTİK HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş. halka arz fiyatı 55,00 TL olarak belirlendi.

HOROZ LOJİSTİK HALKA ARZ SPK ONAYLI İZAHNAME İÇİN TIKLAYIN

HOROZ LOJİSTİK HALKA ARZ HANGİ BORSADA GERÇEKLEŞECEK?

Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş. halka arz YILDIZ PAZAR'da işlem görecek.

HOROZ LOJİSTİK HALKA ARZ BORSA KODU NEDİR?

Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş. 'nin Borsa İstanbul'daki borsa kodu HOROZ olarak belirlendi.

HOROZ LOJİSTİK HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş. halka arzı eşit dağıtım yöntemiyle yapılacak.

HOROZ LOJİSTİK HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) - Bireysel Yatırımcı Grubu

2.1 Milyon katılım ~ 8 Lot (440 TL)

2.5 Milyon katılım ~ 7 Lot (385 TL)

2.9 Milyon katılım~ 6 Lot (330 TL)

3.3 Milyon katılım ~ 5 Lot (275 TL)

3.7 Milyon katılım ~ 5 Lot (275 TL)

4.1 Milyon katılım ~ 4 Lot (220 TL)

4.5 Milyon katılım ~ 4 Lot (220 TL)

4.9 Milyon katılım ~ 3 Lot (165 TL)

HOROZ LOJİSTİK hALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Al Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akbank T.A.Ş.

Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolubank A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Bank A.Ş.

Colendi Menkul Değerler A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

DenizBank A.Ş.

Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Bank A.Ş.

Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

Piramit Menkul Değerler A.Ş.

Konsorsiyum - Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Finansbank A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank T.A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odea Bank A.Ş.

Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Teb A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.

NOT: Yukarıda yazılı bilgilerin tamamı Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş. tarafından 'halka arz' için yayımlanan İzahnameden alınmış olup yatırıp tavsiyesi değildir!