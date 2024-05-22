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RESMİ GAZETE'DE BUGÜN | 22 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları - Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği nedir?

Resmi Gazete'nin 22 Mayıs 2024 tarihli ve 32.553 sayılı kararları, kamuoyuna duyurularak yürürlüğe girdi. Atamalar, yasama, yürütme ve idare bölümlerinde Cumhurbaşkanlığı kararlarının yayımlandığı ve çeşitli ilanların yer aldığı Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliğinin de yer aldığı 22 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete kararlarını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2024 Çarşamba 07:50 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2024 Çarşamba 08:10
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RESMİ GAZETE'DE BUGÜN | 22 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları - Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği nedir?

RESMİ GAZETE'DE BUGÜN | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 22 Mayıs Çarşamba tarihli 32553. sayısı yayınlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 22 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

22 MAYIS 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ YÖNETMELİĞİ

24/5/1990 tarihli ve 90/500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü"nün yürürlükten kaldırılmasına ve ekli "Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği'nin yürürlüğe konulmasına, 4/11/1983 tarihli ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanununun 19 uncu maddesi ile 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununun 57 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ YÖNETMELİĞİ NEDİR?

Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği, Türkiye'de seferberlik ve savaş hali durumlarında devletin, kamu kurumlarının, özel sektörün ve vatandaşların nasıl hareket edeceğini belirleyen bir yönetmeliktir. Bu yönetmelik, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve ilgili kanunlar çerçevesinde hazırlanmıştır ve savaş veya seferberlik durumlarında ülke genelinde düzenin sağlanması, kaynakların etkin kullanımı ve halkın güvenliğinin korunması amacıyla uygulanır.

Bu Kanunun amacı, Devletin tüm güç ve kaynaklarını barış halinden seferberlik ve savaş haline süratle ve etkin bir şekilde geçirmek suretiyle barıştan itibaren seferberlik ve savaş hükümlerinin uygulanma esaslarına ilişkin yükümlülükleri belirlemektir.

👉22 MAYIS 2024 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER

–– Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği (Karar Sayısı: 8510)

–– Polis Akademisi Başkanlığı İç Güvenlik Fakültesi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

–– Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

–– Radyoloji Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Belirli Canlı Tırnaklı Hayvanların İthalatı ve Transit Geçişine İlişkin Hayvan Sağlığı Kurallarının Belirlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 89) (Ret ve İade İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 24/1/2024 Tarihli ve 2021/7611 Başvuru Numaralı Kararı

👉22 MAYIS 2024 RESMİ GAZETE PDF İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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