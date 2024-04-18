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TAVUKLU ÇARŞAF BÖREĞİ TARİFİ | Tavuklu çarşaf böreği nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Türk mutfağının en sevilen tatları arasında yer alan tavuklu çarşaf böreği, damak çatlatan lezzetiyle sofraları süslemeye devam ediyor. Son zamanların en popüler tarifleri arasında yer alan tavuklu çarşaf böreğini evinde denemek isteyenler için, pratik ve kolay tavuklu çarşaf böreği tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 13:40 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 13:50
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TAVUKLU ÇARŞAF BÖREĞİ TARİFİ | Tavuklu çarşaf böreği nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

TAVUKLU ÇARŞAF BÖREĞİ TARİFİ | Kat kat hamuru, çıtır yufkası, doyurucu iç harcıyla en sevilen lezzetler arasında yer alan tavuklu çarşaf böreği, son zamanların en sık araştırılan tarifleri listesinde ilk sıralara oturdu. Hem lezzeti hem de pratikliği sebebiyle sıklıkla tercih edilen tavuk çarşaf böreğini evinde yapmak isteyenler için Tavuklu çarşaf böreği tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını derledik.

TAVUKLU ÇARŞAF BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

Tavuklu Çarşaf Böreği Malzemeleri:

  • Yufka (tercihen baklavalık yufka)
  • 2 tavuk göğsü
  • 1 büyük soğan
  • 2-3 yeşil biber
  • 2 domates
  • Yarım demet maydanoz
  • Tuz
  • Karabiber
  • Pul biber
  • Zeytinyağı veya tereyağı

Tavuklu Çarşaf Böreği Malzemeleri Yapılışı:

  • İlk olarak tavuk göğüslerini haşlayın ve didikleyin. Tavuğu iri parçalara ayırabilirsiniz.
  • Soğanı doğrayın, yeşil biberleri ince dilimleyin, domatesleri küp küp doğrayın ve maydanozu ince kıyın.
  • Bir tavada biraz zeytinyağı veya tereyağı ile soğanı ve biberleri kavurun. Ardından tavuk etlerini ekleyin ve biraz daha kavurun.
  • Tuz, karabiber ve pul biber ile tavuklu karışımı tatlandırın.
  • Tavuklu karışımı ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
  • Yufkaları tezgaha serin ve bir yufkanın üzerine tavuklu karışımdan serpin.
  • Üzerine ince doğranmış domatesleri ve maydanozu ekleyin.
  • Yufkayı rulo şeklinde sarın ve yağlanmış tepsiye yerleştirin.
  • Kalan yufkaları da aynı şekilde hazırlayıp tepsiye sıralayın.
  • Üzerlerine eritilmiş tereyağı veya zeytinyağı sürün.
  • Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
  • Pişen tavuklu çarşaf böreğini dilimleyerek servis yapın.

Tavuklu Çarşaf Böreği Malzemeleri Püf Noktaları:

  • Domatesleri eklerken fazla suyunu salmaması için çekirdeklerini çıkarabilirsiniz veya küp doğradıktan sonra fazla suyunu süzgeçte süzebilirsiniz.
  • Yufkaları çok sıkı sarmamaya dikkat edin, aksi takdirde böreğin içi sert olabilir. Ancak çok gevşek olursa da katmanlar ayrılabilir.

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