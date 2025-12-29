CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler Akdeniz'de korkutan deprem! Merkez üssü neresi? AFAD deprem

AFAD, Akdeniz'de deprem olduğunu açıkladı. 29 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de hissedilen sarsıntı hakkında detaylar belli olurken, bölgede hissedilen depremin merkez üssü merak ediliyor. Vatandaşlar özellikle, "Akdeniz depremi kaç şiddetinde oldu?" ve "Az önce deprem nerede oldu?" gibi soruları araştırmayı sürdürüyor. İşte, AFAD deprem verileri...

Giriş Tarihi: 29 Aralık 2025 Pazartesi 20:30 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2025 Pazartesi 20:34
SON DAKİKA AKDENİZ DEPREM | AFAD, Akdeniz'de bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 29 Aralık Pazartesi günü saat 20.00 sıralarında hissedilen sarsıntının ardından, depreme ilişkin ayrıntılar netleşmeye başladı. Bölge halkı, depremin merkez üssünün neresi olduğu ve büyüklüğünün kaç olduğu sorularına yanıt arıyor. "Akdeniz depremİ kaç şiddetindeydi?" ve "Deprem az önce nerede oldu?" başlıkları gündemdeki yerini korurken, gözler AFAD tarafından paylaşılan güncel deprem verilerine çevrildi. İşte detaylar...

AKDENİZ'DE KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, 29 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 20.00'de Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntının 44.17 kilometre derinlikte olduğu açıklanırken, depremin bölge genelinde hissedildiği aktarıldı.

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM VERİLERİ

Erden Timur mahkemeye sevk edildi!
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Başkan Erdoğan'dan Yalova şehitlerine taziye! "DEAŞ'la tavizsiz mücadele" mesajı: Sınır içinde ve ötesinde devam edecek
Sörloth'tan Fenerbahçe'yi yıkan haber!
G.Saray'dan orta saha operasyonu!
