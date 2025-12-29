Akdeniz'de korkutan deprem! Merkez üssü neresi? AFAD deprem

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

SON DAKİKA AKDENİZ DEPREM | AFAD, Akdeniz'de bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 29 Aralık Pazartesi günü saat 20.00 sıralarında hissedilen sarsıntının ardından, depreme ilişkin ayrıntılar netleşmeye başladı. Bölge halkı, depremin merkez üssünün neresi olduğu ve büyüklüğünün kaç olduğu sorularına yanıt arıyor. "Akdeniz depremİ kaç şiddetindeydi?" ve "Deprem az önce nerede oldu?" başlıkları gündemdeki yerini korurken, gözler AFAD tarafından paylaşılan güncel deprem verilerine çevrildi. İşte detaylar...

AKDENİZ'DE KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, 29 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 20.00'de Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntının 44.17 kilometre derinlikte olduğu açıklanırken, depremin bölge genelinde hissedildiği aktarıldı.

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM VERİLERİ