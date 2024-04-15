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ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN 2024? | Anneler Günü hangi gün, hangi tarihte, ayın kaçında?

Annelerimizin sevgi ve desteğine olan minnettarlığımızı göstermek için ortaya atılmış bir gün olan Anneler Günü, her yıl dünyadaki birçok ülke tarafından aynı tarihte kutlanmaktadır. Elimizi her uzattığımızda yanıbaşımızda bulduğumuz annelerimizi bir gün değil her gün hatırlamanın yanı sıra gelenek haline gelen Anneler Günü'nü çiçekler, hediye kartları, özel yemekler veya aile etkinlikleri gibi kutlamalarla geçirmek isteyenler arama motorlarında Anneler Günü ne zaman 2024? Anneler Günü hangi gün, hangi tarihte, ayın kaçında? sorularını araştırıyor. İşte 2024 Anneler Günü tarihi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2024 Salı 01:00 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2024 Salı 01:10
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ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN 2024? | Anneler Günü hangi gün, hangi tarihte, ayın kaçında?

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN 2024? | Her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar gününde, birçok ülkede kutlanan Anneler Günü, başta evlatları olmak üzere çevresindeki kişilerin annelere olan sevgilerini ifade etmek için ortaya çıkmış bir gündür. Sevgi, fedakarlık ve özverilerine olan saygıyı ve takdiri en çok hak eden insanlar olan annelerimizin bu özel gününü kutlamak isteyenler arama motorlarında 'Anneler Günü ne zaman 2024? Anneler Günü hangi gün, hangi tarihte, ayın kaçında?' sorularının cevabını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

2024 ANNELER GÜNÜ HANGİ GÜN, HANGİ TARİHTE, AYIN KAÇINDA?

Annelerimizin hayatımızdaki önemli rolünü kutlamak ve onlara minnettarlığımızı göstermek için harika bir fırsat olan Anneler Günü, bu yıl 12 Mayıs Pazar günü kutlanacak.

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ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Anneler günü, günümüzde kutlandığı şekliyle 20. yüzyılın başlarında ortaya çıktı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde başladı. Anneler Günü'nün fikri, Anna Jarvis adında bir kadına dayanır. Anna Jarvis, 1905 yılında annesi öldürülen bir kadındı ve annesinin anısını yaşatmak için bir Anneler Günü düzenlenmesi gerektiğine inanıyordu.

Anna Jarvis, 1908 yılında West Virginia'da ilk Anneler Günü kutlamasını düzenledi ve bu kutlama, ülke genelinde yayıldı. 1914 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson, Anneler Günü'nü resmi tatil ilan etti ve her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü olarak kutlanmasını önerdi.

Anneler Günü'nün yayılması, diğer ülkelerde de kutlanmasına neden oldu. Bugün, dünya genelinde birçok ülke, Anneler Günü'nü farklı şekillerde kutlar ve annelerin sevgi ve şefkatleri için minnettarlıklarını gösterir.

ANNA JARVIS'İN ÖLÜMÜ

Anna Jarvis, son yıllarında Anneler Günü'nün ticarileşmesi ve gösterişli kutlamalar tarafından istismar edilmesine karşı çıkmıştı. Bu nedenle, Anna Jarvis son yıllarında, Anneler Günü'nün orijinal amacının bozulduğunu düşünüyordu.

Anna Jarvis, 1948 yılında Philadelphia'da 84 yaşındayken hayatını kaybetti. Ölüm nedeni, doğal sebeplerdi. Ancak, ölümünden önceki yıllarda sağlık sorunları yaşadığı ve yoksulluk içinde kaldığı bilinmektedir.

Anna Jarvis, Anneler Günü'nün bir tüketim günü haline gelmesine karşı çıkarak, bu özel günün annelerin sevgi ve şefkatine saygı göstermek için kutlanması gerektiğine inanıyordu. Bu nedenle, onun anısına Anneler Günü, hala birçok ülkede, annelerin sevgi ve özverilerine saygı göstermek için kutlanmaktadır.

ANNELER GÜNÜ HANGİ ÜLKELERDE, NE ZAMAN KUTLANIR?

  • Norveç - Yunanistan: Şubat'ın ikinci Pazar günü
  • İsrail: 30 Ocak-31 Mart arası bir zaman
  • Gürcistan: 3 Mart
  • Afganistan - Arnavutluk - Ermenistan - Azerbaycan - Belarus - Bosna Hersek - Bulgaristan - Laos - Kuzey Makedonya - Moldova - Karadağ - Romanya - Sırbistan - Kazakistan - Kırgızistan: 8 Mart
  • İrlanda - Nijerya - Birleşik Krallık : Büyük Perhiz'in dördüncü Pazarı
  • Bahreyn Mısır Irak Ürdün Kuveyt Umman Lübnan Filistin Katar Suudi Arabistan Sudan Suriye Birleşik Arap Emirlikleri Yemen (Genel olarak her Arap ülkesi): 21 Mart (Ekinoks)
  • Slovenya: 25 Mart
  • Ermenistan: 7 Nisan
  • Çin: 21 Nisan (Çin takvimi)
  • Macaristan - Litvanya - Portekiz - İspanya: Mayıs'ın ilk Pazar günü
  • El Salvador - Guatemala - Meksika: 10 Mayıs
  • Amerika Birleşik Devletleri - Anguilla - Aruba - Avustralya - Avusturya - Bahamalar - Bangladeş - Barbados - Belçika - Belize - Bermuda - Bonaire - Brezilya - Brunei - Bulgaristan - Kanada - Şili - Çin - Tayvan - Kolombiya - Hırvatistan - Küba - Curaçao - Çek Cumhuriyeti - Danimarka - Ekvator - Estonya - Finlandiya - Almanya - Gana - Yunanistan - Grenada - Hindistan - Hollanda - Honduras - Hong Kong - İzlanda - İsviçre - İtalya - Jamaika - Japonya - Kıbrıs Cumhuriyeti - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti - Letonya - Malta - Malezya - Myanmar - Pakistan - Peru - Filipinler - Porto Riko - Slovakya - Güney Afrika Cumhuriyeti - Saint Lucia - Saint Vincent ve Grenadinler - Sint Maarten - Singapur - Trinidad ve Tobago - Türkiye - Ukrayna - Uruguay - Venezuela - Yeni Zelanda - Zimbabve: Mayıs'ın 2. Pazar günü
  • Paraguay: 15 Mayıs
  • Polonya: 26 Mayıs
  • Mayıs'ın son Pazar günü: Cezayir - Dominik Cumhuriyeti Fransa - Haiti - Mauritius - Fas - İsveç - Tunus
  • Moğolistan (Anneler ve Çocuklar günü): 1 Haziran
  • Lüksemburg: Haziran'ın ikinci Pazar günü
  • Kenya: Haziran'ın son Pazar günü
  • Tayland: 12 Ağustos
  • Anvers (Belçika) - Kosta Rika: 15 Ağustos
  • Malavi: Ekim'in ikinci Pazartesi günü
  • Arjantin: Ekim'in üçüncü Pazar günü
  • Rusya: Kasım'ın son Pazar günü
  • Panama: 8 Aralık
  • Endonezya: 22 Aralık

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