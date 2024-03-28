Haberler Haberler 1 Nisan üniversiteler tatil mi? | Pazartesi günü lisans, önlisans, yüksek lisans dersleri yapılacak mı? - YÖK 1 NİSAN KARARI

1 Nisan üniversiteler tatil mi? | Pazartesi günü lisans, önlisans, yüksek lisans dersleri yapılacak mı? - YÖK 1 NİSAN KARARI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 31 Mart Pazar günü 32 il hariç ülke genelinde okullarda gerçekleştirilecek oy verme işlemi nedeniyle 1 Nisan Pazartesi günü okulların tatil edildiğini açıkladı. Lisans, önlisans ve yüksek lisans öğrencileri 1 Nisan üniversiteler tatil mi? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Pazartesi günü lisans, önlisans, yüksek lisans dersleri yapılacak mı? YÖK 1 Nisan kararı ve güncel gelişmeler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 00:51 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 01:10
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1 Nisan üniversiteler tatil mi? | Pazartesi günü lisans, önlisans, yüksek lisans dersleri yapılacak mı? - YÖK 1 NİSAN KARARI

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler nedeniyle 1 Nisan'da okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu olmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) 1 Nisan Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığıyla ilgili resmi açıklama geldi. Peki, 1 Nisan Pazartesi günü üniversiteler tatil mi? Pazartesi okul var mı? İşte detaylar...

1 NİSAN ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

1 Nisan Pazartesi günü ilkokul, ortaokul ve lise kademeleri tatil edildi. Üniversiteler için ise her okulun kendi resmi sayfası üzerinden güncel duyuruların takip edilmesi gerekiyor.

1 NİSAN PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 31 Mart Pazar günü 32 il hariç ülke genelinde okullarda gerçekleştirilecek oy verme işlemi nedeniyle 1 Nisan Pazartesi günü okulların tatil edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Eğitim kurumları, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde asıl işlevlerinden farklı olarak seçmenlerin oy kullanmalarına imkan verecek şekilde hazırlanmaktadır. Seçimlerin özelliği nedeniyle oyların sayım işlemi akşam geç saatlerde bitmekte, bu durum da eğitim kurumlarının aynı gün içerisinde eğitim öğretime hazır hale getirilmesini engellemektedir. Bu nedenle Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumları, eğitim öğretime hazır hale getirilmeleri bakımından 1 Nisan 2024 Pazartesi günü tatil edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

SEÇİM SONRASI ÖĞRETMENLER İDARİ İZİN KULLANACAK MI?

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerinin her birine ait oy pusulaları olduğundan, oyların sayım ve dökümü, tutanakların düzenlenmesi ve diğer işlemler tamamlandıktan sonra belgelerin ve seçim malzemelerinin İlçe Seçim Kurullarına teslim süreci gece geç saatlere kadar devam etmektedir. Bu nedenle, sandık kurullarında görev alan kamu personelinin, 1 Nisan 2024 Pazartesi günü idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür." ifadelerini kullandı.

Seçimlerde sandık memuru olarak görev yapan öğretmenler, 1 Nisan'da idari izinli olacak.

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