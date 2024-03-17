Haberler Haberler Yarın okul var mı yok mu? | Yarın (18 Mart Pazartesi) okullar tatil mi? | MEB SON DAKİKA AÇIKLAMA

Yarın okul var mı yok mu? | Yarın (18 Mart Pazartesi) okullar tatil mi? | MEB SON DAKİKA AÇIKLAMA

2023-2024 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi devam ediyor. Yeni hafta olması ve havaların soğuması dolayısıyla yarın okul var mı? sorusunun yanıtı veliler ve öğrenciler tarafından araştırılıyor. 18 Mart yarın okullar tatil mi? Yarın okul var mı yok mu? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2024 Pazar 22:00 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2024 Pazar 22:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yarın okul var mı yok mu? | Yarın (18 Mart Pazartesi) okullar tatil mi? | MEB SON DAKİKA AÇIKLAMA

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? | 18 Mart Pazartesi günü illerin hava şartları merak ediliyor. Olumsuz hava şartlarının yaşandığı bazı illerle ilgili ise araştırmalar yapılıyor. 18 Mart günü kuvvetli rüzgar uyarısı sonrası gözler MEB'e çevrildi. Peki, yarın okullar tatil mi? 18 Mart yarın okul var mı? Detaylar haberimizde...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin güney ve doğusunun yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri ile Hatay il geneli ve Antalya'nın çevre ilçeleri, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz ile Tokat çevreleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği, yurdun Güneydoğu kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde Marmara ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Okulların genel bir tatil kararına tabi olduğu yönünde bir açıklama ise henüz yapılmadı. Detaylı ve güncel bilgiler için, bulunduğunuz ilin valilik sayfasından duyuruları takip edebilirsiniz.

DİĞER
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan erken çilek transferi! Taraftarlar havaalanına akın edecek
Başkan Erdoğan'dan 'Kadim Dostlar' iftar programında önemli açıklamalar! 31 Mart fırsat penceresi... "İstanbul Murat'ına erecek"
Trabzonspor'dan penaltı beklentisi!
Ferdi'ye bir talip daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
18 Mart Pazartesi otobüsler ücretsiz mi?
💥Süper Loto çekildi! (17 Mart)
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Trabzonspor'un penaltı kazandığı pozisyon! İşte Trabzonspor'un penaltı kazandığı pozisyon! 22:16
Ajax puanı bıraktı Ahmetcan kırmızı gördü Ajax puanı bıraktı Ahmetcan kırmızı gördü 22:12
Toroğlu'dan büyük övgü! "Sahanın en iyisi" Toroğlu'dan büyük övgü! "Sahanın en iyisi" 21:41
Liverpool'u deviren ManU yarı finalde! Liverpool'u deviren ManU yarı finalde! 21:46
Dortmund Frankfurt'u devirdi! Dortmund Frankfurt'u devirdi! 21:47
Trabzonspor'dan penaltı beklentisi! Trabzonspor'dan penaltı beklentisi! 21:48
Daha Eski
Berkan Kutlu'nun 'dalya' sevinci! Berkan Kutlu'nun 'dalya' sevinci! 19:04
Kerem Demirbay'dan Mertens'e büyük övgü! Kerem Demirbay'dan Mertens'e büyük övgü! 19:10
Volkan Demirel: 3 puan aldığımız için mutluyuz! Volkan Demirel: 3 puan aldığımız için mutluyuz! 20:06
Milan deplasmanda galip! Milan deplasmanda galip! 20:07
Lider Leverkusen hata yapmadı! Lider Leverkusen hata yapmadı! 20:37
Trabzonspor taraftarından anlamlı pankart! Trabzonspor taraftarından anlamlı pankart! 20:39