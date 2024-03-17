Yarın okul var mı yok mu? | Yarın (18 Mart Pazartesi) okullar tatil mi? | MEB SON DAKİKA AÇIKLAMA

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? | 18 Mart Pazartesi günü illerin hava şartları merak ediliyor. Olumsuz hava şartlarının yaşandığı bazı illerle ilgili ise araştırmalar yapılıyor. 18 Mart günü kuvvetli rüzgar uyarısı sonrası gözler MEB'e çevrildi. Peki, yarın okullar tatil mi? 18 Mart yarın okul var mı? Detaylar haberimizde...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin güney ve doğusunun yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri ile Hatay il geneli ve Antalya'nın çevre ilçeleri, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz ile Tokat çevreleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği, yurdun Güneydoğu kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde Marmara ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Okulların genel bir tatil kararına tabi olduğu yönünde bir açıklama ise henüz yapılmadı. Detaylı ve güncel bilgiler için, bulunduğunuz ilin valilik sayfasından duyuruları takip edebilirsiniz.