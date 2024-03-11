💰1 DOLAR KAÇ TL? | 11 Mart 2024 Anlık Döviz Kuru Takibi - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

1 DOLAR NE KADAR? | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 11 Mart Pazartesi 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 31,99 (Alış) - 32,00 (Satış)
EURO: 35,04 (Alış) - 35,06 (Satış)
STERLİN: 42,49 (Alış) - 42,70 (Satış)
1 DOLAR = 32,00 TL
👉11 Mart Pazartesi 2024 canlı altın fiyatları...
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📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.240,03
Gram altın satış: 2.240,34
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 3.933,00
Çeyrek altın satış: 4.046,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 7.890,00
Yarım altın satış: 8.091,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 15.877,00
Tam altın satış: 16.497,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 15.983,00
Cumhuriyet altını satış: 16.225,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 16.432,00
Ata altın satış: 16.812,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 11 Mart Pazartesi günü saat 06.30 itibarıyla alınmıştır.