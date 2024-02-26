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İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR 26 ŞUBAT 2023🚗 İstanbul'da trafiğe kapalı yollar, alternatif güzergahlar hangileri?

İstanbul'da Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı açılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifiyle gerçekleşecek açılış törenine yoğun katılım bekleniyor. Bu sebeple İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 26 Şubat Pazartesi günü bazı yolların trafiğe kapatılacağını bildirdi. Peki İstanbul'da trafiğe kapalı yollar, alternatif güzergahlar hangileri? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 09:40
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İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR 26 ŞUBAT 2023🚗 İstanbul'da trafiğe kapalı yollar, alternatif güzergahlar hangileri?

İSTANBUL KAPALI YOLLAR 24 ŞUBAT 2024 | İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı açılış töreni nedeniyle bazı yolların trafiğe kapalı olacağını duyurdu. Peki 26 Şubat Pazartesi İstanbul'da trafiğe kapalı yollar, alternatif güzergahlar hangileri?

İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR 26 ŞUBAT

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı açılış töreni nedeniyle pazar günü saat 20.00 itibarıyla Devlet Demiryollarına ait otopark araç alımına kapanırken, saat 20.00'den bugünkü program bitimine kadar da Kazlıçeşme Marmaray İSPARK alanına araç alınmayacak.

Bugün saat 06.00'dan itibaren program bitimine kadar, İETT Kazlıçeşme son durağı da kullanıma kapanacak.

Sirkeci İstasyon Caddesi, 26 Şubat Pazartesi günü saat 07.00 itibarıyla program bitimine kadar kapatılacak.

İSTANBUL ALTERNATİF GÜZERGAHLAR 26 ŞUBAT

Sürücüler alternatif güzergah olarak Sahil Kennedy ve Ankara caddelerini kullanabilecek.

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