Berat gecesi okunacak sureler, zikirler | Berat Kandili çekilmesi gereken zikirler ve tesbihler nelerdir? DİYANET 2024

BERAT KANDİLİNDE HANGİ TESBİH VE ZİKİRLER ÇEKİLİR? | Ramazan'ın müjdecisi, İslam aleminin dört kandilinden biri ve Kuran'ı Kerim'in bütün haliyle indirildiği zaman olarak bilinen Berat Kandili'ni ibadetle geçirmek isteyen Müslümanlar internette araştırmalara başladı. Şaban ayının 14'ünü 15'ine bağlayan gecesinde, 'temize çıkmak' anlamına gelen Berat Kandili'nde çekilmesi gereken zikirler, tesbihler ve okunacak dualar konularını araştıranlar için detayları haberimizde derledik...

BERAT KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK ZİKİRLER

Berat Kandilinde "Lâ ilâe illallah", "Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed", "Estağfirullah", "Sübhànallah", "Elhamdülillâh", "Allahu ekber", "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm", "Allah" zikirlerini çekmek büyük sevaptır.

Berat Kandilinde;

🙏Lâ ilâe illallah,

🙏Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed,

🙏Estağfirullah,

🙏Sübhànallah,

🙏Elhamdülillâh,

🙏Allahu ekber,

🙏Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm,

🙏Allah, zikirlerini çekmek büyük sevaptır.

BERAT KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK TESBİHLER

🌹Bin adet Estağfirullah El Azim

🌹Bin 1 adet ihlas Suresi

🌹Bin adet La İlahe İllallah

🌹Bin adet Salavat

🌹Yüz adet Habinallahü Vegniğmel Vekil

🌹Yüz adet Besmele

🌹129 Adet Ya Latif

Berat Kandilinde günahların affına vesile olan tesbih namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir : "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym".

Bu gece yüz rekat namaz kılınır. Bu namazdan sonra şu tesbihler çekilir:

🙏Estağfirullahe'l- azim ve etübü ileyh.

Anlamı: Azim olan Allah'ı tesbih ve O'na hamd ederim.

🙏"Allâhumme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi adedi ilmike".

Anlamı: Ey Allah'ım ! Afendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V.) ve efendimiz Hz.Muhammedin (S.A.V.) aline nihayetsiz olan ilminin adedince salatu selam ve bereketler ihsan eyle.

BERAT KANDİLİ'NDE OKUNACAK DUALAR DİYANET

Allah'ım! -Senin sözün haktır- Nebiyy-i Zişan'ın lisanı üzere gönderdiğin mukaddes Kitabında şöyle buyurdun: "Allah dilediğini siler. (Dilediğini de) sabit bırakır. Bütün kitapların aslı O'nun yanındadır" (Ra'd Sûresi, 39)

"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."

Allahım! Seyyidimiz, Efendimiz Hazret-i Muhammed'e, âline, ashabına, evlâdına, ezvâc-ı tâhirâtına salât ü selâm eyle! Dualarımızı Habibin hürmetine kabul eyle!

PEYGAMBERİMİZİN BERAT GECESİ'NDE OKUDUĞU DUA

Peygamber efendimiz Berat gecesinde, (Allahümmerzuknâ kalben takıyyen mineşşirki beriyyen lâ kâfiren ve la şakiyyâ) duasını çok okurdu.

Hazreti Muhammed Berat Kandili'nde şöyle dua ederdi;

"Allah'ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim"

Yine bu gecede edilebilecek kıymetli dualar var. Onlar da şöyle;

"Bismillâhirrahmanirrahim. Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike."

Anlamı:

"Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım, Zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum, Sen kendini övdüğün gibisin."

Allâhü Teâlâ'nın "Hû" ism-i şerîfinin ebced hesabına göre değeri 11'dir. Resûlullâh Efendimiz'in isimlerinden "Tâhâ"nın ebced hesabıyla değeri 14 olduğu için aşağıdaki 11 şey 14 kere okunur.

Bunlar;