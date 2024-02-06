BİLSEM sınavları ne zaman 2024? | BİLSEM sınavına kimler girebilir? | BİLSEM BAŞVURU KILAVUZU 2024

BİLSEM BAŞVURU NE ZAMAN 2024? | Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri sınavlarına katılmayı hedefleyen 1., 2. ve 3. sınıf öğrencileri için heyecanlı bekleyiş başladı. Binlerce öğrencinin katıldığı Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yeteneklerine göre öğrenci alımı yapmakta olup bu alanlarda eğitim vermektedir. Peki BİLSEM başvuru ne zaman 2024? BİLSEM 1, 2, 3. sınıf başvuruları ne zaman başlayacak? İşte detaylar...
BİLSEM SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?
BİLSEM sınavına öğrenciler bireysel olarak başvuru yapamıyor. Öğrencilerin sınava girebilmesi için sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilmiş olmaları gerekmektedir. Bilsem sınavına sadece birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencileri katılabilmektedir.
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BİLSEM 2024 SINAV TAKVİMİ
10 Şubat- 14 Nisan: Öğrencilerin ön değerlendirme uygulamalarına alınması
18 Nisan: Bireysel değerlendirme uygulamalarına hak kazanan öğrencilerin
ilan edilmesi
22-26 Nisan: Ön değerlendirme uygulamasına itiraz başvurularının alınması
29 Nisan-3 Mayıs: Ön değerlendirme uygulamasına yapılan itirazlarının
değerlendirilmesi
06-10 Mayıs: Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması
15 Mayıs: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin
giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden
yayımlanması
26 Mayıs- 26 Temmuz: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması
31 Temmuz: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
5-9 Ağustos: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının
alınması
12-16 Ağustos: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan
itirazların değerlendirilmesi
5-29 Ağustos 2024 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin
gerçekleştirilmesi
BİLSEM TABAN PUANLARI
2022 yılında yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel incelemeye hak kazanan öğrenciler için belirlenen taban puanlar şöyle belirlenmişti:
👉1. SINIFLAR
Genel Zihinsel Yetenek Alanı: 380 Resim Yetenek Alanı: 90 Müzik Yetenek Alanı: 85
Resim Yetenek Alanı: 90
Müzik Yetenek Alanı: 85
👉2. SINIFLAR
Genel Zihinsel Yetenek Alanı: 410 Resim Yetenek Alanı: 90 Müzik Yetenek Alanı: 85
Genel Zihinsel Yetenek Alanı: 410
Resim Yetenek Alanı: 90
Müzik Yetenek Alanı: 85
👉3. SINIFLAR
Genel Zihinsel Yetenek Alanı: 430 Resim Yetenek Alanı: 94 Müzik Yetenek Alanı: 90
Genel Zihinsel Yetenek Alanı: 430
Resim Yetenek Alanı: 94
Müzik Yetenek Alanı: 90