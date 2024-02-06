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BİLSEM sınavları ne zaman 2024? | BİLSEM sınavına kimler girebilir? | BİLSEM BAŞVURU KILAVUZU 2024

MEB tarafından 1. 2. ve 3. sınıf öğrencilerine resim, müzik ve genel zihinsel yetenek alanlarında uygulanan BİLSEM sınavı için geri sayım başladı. BİLSEM'e katılmak isteyen öğrenci ve velileri arama motorlarında 'BİLSEM başvuru ne zaman 2024? BİLSEM 1, 2, 3. sınıf başvuruları ne zaman başlayacak?' sorularının cevabını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2024 Çarşamba 01:00
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BİLSEM sınavları ne zaman 2024? | BİLSEM sınavına kimler girebilir? | BİLSEM BAŞVURU KILAVUZU 2024

BİLSEM BAŞVURU NE ZAMAN 2024? | Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri sınavlarına katılmayı hedefleyen 1., 2. ve 3. sınıf öğrencileri için heyecanlı bekleyiş başladı. Binlerce öğrencinin katıldığı Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yeteneklerine göre öğrenci alımı yapmakta olup bu alanlarda eğitim vermektedir. Peki BİLSEM başvuru ne zaman 2024? BİLSEM 1, 2, 3. sınıf başvuruları ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

BİLSEM SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

BİLSEM sınavına öğrenciler bireysel olarak başvuru yapamıyor. Öğrencilerin sınava girebilmesi için sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilmiş olmaları gerekmektedir. Bilsem sınavına sadece birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencileri katılabilmektedir.

BİLSEM 2024 KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

BİLSEM 2024 SINAV TAKVİMİ

10 Şubat- 14 Nisan: Öğrencilerin ön değerlendirme uygulamalarına alınması

18 Nisan: Bireysel değerlendirme uygulamalarına hak kazanan öğrencilerin

ilan edilmesi

22-26 Nisan: Ön değerlendirme uygulamasına itiraz başvurularının alınması

29 Nisan-3 Mayıs: Ön değerlendirme uygulamasına yapılan itirazlarının

değerlendirilmesi

06-10 Mayıs: Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması

15 Mayıs: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin

giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden

yayımlanması

26 Mayıs- 26 Temmuz: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması

31 Temmuz: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

5-9 Ağustos: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının

alınması

12-16 Ağustos: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan

itirazların değerlendirilmesi

5-29 Ağustos 2024 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin

gerçekleştirilmesi

BİLSEM TABAN PUANLARI

2022 yılında yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel incelemeye hak kazanan öğrenciler için belirlenen taban puanlar şöyle belirlenmişti:

👉1. SINIFLAR

Genel Zihinsel Yetenek Alanı: 380

Resim Yetenek Alanı: 90

Müzik Yetenek Alanı: 85

👉2. SINIFLAR

Genel Zihinsel Yetenek Alanı: 410

Resim Yetenek Alanı: 90

Müzik Yetenek Alanı: 85

👉3. SINIFLAR

Genel Zihinsel Yetenek Alanı: 430

Resim Yetenek Alanı: 94

Müzik Yetenek Alanı: 90

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