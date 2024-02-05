ENFLASYON SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? 2024 Ocak ayı enflasyon rakamları! İşte beklenti ve tahminler

OCAK 2024 ENFLASYON RAKAMLARI | Türkiye İstatistik Kurumu'nun, her ayın 3. gününde açıkladığı bir önceki aya ait enflasyon verileri, iç pazar ve maaş zamları için büyük öneme sahip. Yılın ilk enflasyon verisi olan Ocak ayı enflasyon rakamları için yatırımcı ve vatandaşlar nefesini tutup beklerken 'Ocak ayı enflasyon ne zaman açıklanacak? TÜİK 2024 Ocak ayı enflasyon verileri beklenti anketi ve tahminler neler?' sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

OCAK 2024 ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

2024 yılının ilk enflasyon verisi olan Ocak ayı enflasyon rakamları, 5 Şubat Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak. Normalde her ayın 3. günü TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları, 3 Şubat'ın Cumartesi gününe denk gelmesi sebebiyle ayın 5'inde açıklanacak.

OCAK 2024 ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ VE TAHMİNLER

Yurt içinde, geçen hafta alış ağırlıklı seyir izleyerek yükseliş eğilimini üst üste beşinci haftaya taşıyan BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,83 artışla 8.665,68 tamamlayarak tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 8.762,89 puana taşıdı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Türk lirası (TL) mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla yeni bir adım daha attı. Buna göre, kur koruması sağlanan hesaplar için zorunlu karşılık oranlarının 6 aya kadar olan vadelerde yüzde 30'dan yüzde 25'e indirilmesine, yabancı para cinsinden mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu ve kıymetli maden depo hesapları hariç) için tüm vadelerde TL cinsinden tesis edilen ilave zorunlu karşılık oranının yüzde 4'ten yüzde 8'e yükseltilmesine karar verildi. Söz konusu düzenlemelerle TL mevduata geçişe yönelik adımlar güçlendirilirken, miktarsal sıkılaştırma sürecine devam edildiği belirtildi.

Geçen hafta açıklanan TCMB Para Politikası Kurulu Özeti'nde "Kredi arzında ve mevduat faizinde gözlenebilecek oynaklıklara karşın makroihtiyati kararlarla parasal aktarım mekanizması desteklenmeye devam edilecek." denildi. Analistler, TCMB tarafından atılan sıkılaştırma adımlarının piyasalarca olumlu karşılandığını belirterek, gelecek hafta açıklanacak enflasyon verilerinin yanı sıra perşembe günü TCMB'nin "Enflasyon Raporu 2024-I"in tanıtımı amacıyla düzenleyeceği toplantının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Öte yandan, kişisel sebeplerden dolayı istifa eden Hafize Gaye Erkan'ın yerine, gece yayımlanan Resmi Gazete'de TCMB Başkanlığı görevine Fatih Karahan'ın atandığı bildirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Merkez Bankası eski Başkanı Sayın Erkan'ın aldığı karar tamamen şahsidir ve kendi takdirleridir. Aldığı bu kararı saygı ile karşılıyor ve ülkemize sunduğu kıymetli hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Dolar/TL, haftayı bir önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 30,5407'den tamamladı. Analistler, BIST 100 endeksinde teknik açıdan 8.700 ve 8.800 seviyesinin direnç, 8.500 ve 8.400 puanın destek olarak öne çıkabileceğini belirtti. Gelecek hafta yurt içinde, pazartesi günü TÜFE, salı günü reel efektif döviz kuru, perşembe günü enflasyon raporu, cuma günü sanayi üretimi verileri takip edilecek. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocak ayında TÜFE'nin yüzde 6,84 artacağını tahmin ediyor.

2024 YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ

TCMB'den yapılan duyuruya göre, bankanın Ankara'daki idari merkezinde gerçekleştirilecek toplantı saat 10.30'da Başkan Erkan'ın sunumuyla başlayacak. Erkan daha sonra basın mensupları ile ekonomistlerin sorularını yanıtlayacak. Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek toplantı bankanın internet sitesinin yanı sıra resmi X sosyal medya platformu ile YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak. TCMB'nin geçen yılın son Enflasyon Raporu'nda, enflasyonun 2023 yıl sonu için yüzde 65, 2024 yıl sonu için yüzde 36 olacağı öngörülmüştü.

ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARI

Geçtiğimiz ay açıklanan Aralık ayı enflasyon verilerinde, enflasyon, Aralık 2023'te aylık bazda yüzde 2,93 artarken yıllık bazda yüzde 64,77 oldu.