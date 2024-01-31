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TUS BAŞVURU EKRANI 2024 | ÖSYM TUS/1 başvurusu nasıl yapılır?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi almak isteyen adayların başvurduğu TUS sınavının bu yıl ilki, 17 Mart tarihinde gerçekleştirilecek. ÖSYM tarafından düzenlenen sınav için başvuru tarihleri 31 Ocak - 2 Şubat olarak belirlenirken arama motorlarında sorgulanan 'ÖSYM TUS/1 başvurusu nasıl yapılır? TUS başvuru ekranı 2024' konularını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 10:50 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 11:10
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TUS BAŞVURU EKRANI 2024 | ÖSYM TUS/1 başvurusu nasıl yapılır?

TUS BAŞVURU EKRANI 2024 | ÖSYM tarafından her yıl iki kez düzenlenen Tıpta Uzmanlık Sınavı'nın (TUS) ilki için geri sayım sürüyor. Başvuruları 31 Ocak - 2 Şubat tarihlerinde yapılacak sınava ilişkin arama motorlarında 'ÖSYM TUS/1 başvurusu nasıl yapılır? TUS başvuru ekranı 2024' sorgulaması yapılıyor. İşte detaylar...

ÖSYM TUS/1 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2024 TUS sınavı için başvuru süreci, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapılacak. ÖSYM'nin açıkladığı "2024 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi"ne göre, 2024 TUS ve 2024-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem 17 Mart tarihinde gerçekleştirilecek.

2024 TUS/1 BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2024 TUS-1 SINAVI NE ZAMAN?

TUS'un 2024 yılındaki ilk oturumu 17 Mart 2024 tarihinde uygulanacak.

Tıpta Uzmanlık Sınavı başvuru adımlarını belirleyecek kılavuz henüz yayımlanmadı. Gelişmeleri ÖSYM AİS ekranından takip edebilirsiniz:

2024 TUS/1 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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