TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ 2024 | Tarım destek ödemesi hesaba yattı mı, ne zaman yatacak? Hububat, baklagil, dane mısır desteği ödeme ekranı sorgulama

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ 2024 | Tarım destek ödemeleri Bakanlık tarafından her yıl gerçekleştiriliyor. Yeni yılın ardından çiftçiler tarımsal destek ödemeleri 2024 ile ilgili güncel sorgular yapıyor. Ayrıca Hayvan Gen Kaynakları Desteği, Kırsal Kalkınma Yatırım desteği de hesaplara aktarılacak. Tarım destek ödemesi hesaba yattı mı, ne zaman yatacak? Hububat, baklagil, dane mısır desteği ödeme ekranı sorgulama nasıl yapılır? Bilinmesi gereken tüm güncel bilgileri sizler içinderledik.

TARIMSAL DESTEK ÖDEMESİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Bakan İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tarımsal destek ödemelerinin 19 Ocak itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başladığını duyurdu.

Hububat-Baklagil ve Dane Mısır desteği toplam 3 milyar 393 milyon 130 bin 477 TL olacak. T.C kimlik numarasının son hanesi 0-2-4 ve VKN son hanesi 0-1-2-3-4-5-7-9 olanlar ödemelerini 19 Ocak 2024 saat 18:00'den sonra alabilecek.

T.C kimlik no 6-8 ve VKN son hanesi 6-8 olanlar ise ödemelerini 26 Ocak saat 18:00'den sonra alabilecek.

Tarımsal destek ödemelerinin alındığı banka üzerinden müşteri hizmetleri veya mobil uygulaması üzerinden tarımsal destek ödemelerinin yatıp yatmadığını sorgulayabilirsiniz. Tarımsal destek ödemesini Ziraat Bankası aracılığıyla alanlar 0850 258 00 00 telefon numarası ile veya bankanın mobil uygulamas aracılığıyla sorgulama yapabilirler.