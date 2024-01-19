HaberlerHaberlerBU CUMA BİM'DE EFSANE FİYATLAR | 19 Ocak 2024 BİM aktüel ürünler kataloğu
BU CUMA BİM'DE EFSANE FİYATLAR | 19 Ocak 2024 BİM aktüel ürünler kataloğu
Bim'de bu hafta aktüel ürünler arasında onlarca ürün inanılmaz indirimlerle satışa çıkıyor. Bu cuma kataloğunda daha çok bebek ve çocukların ihtiyaçlarına yönelik ürünleri raflarına taşıyan Bim, 19 Ocak tarihli aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. İşte 19 Ocak Cuma gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğu...
Haberler HaberleriGiriş Tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 11:50Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 12:00
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