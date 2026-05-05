Canlı altın fiyatları | 5 Mayıs Salı gram altın ne kadar? Kapalıçarşı'da son durum!

Piyasalarda altın fiyatları haftaya düşüşle başladı! 4 Mayıs 2026 kapanış verilerine göre; standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,9 oranında değer kaybederek 6 milyon 651 bin 300 lira oldu. Gün içinde en yüksek 6 milyon 733 bin lirayı gören kıymetli metal, kapanışa doğru gelen satışlarla 6,6 milyon TL bandına çekildi. Yatırımcıların takibindeki 'altın fiyatlarında son durum' Kapalıçarşı'dan alınan güncel verilerle haberimizde. İşte 5 Mayıs altın fiyatları!

CANLI ALTIN FİYATLARI | Haftanın ilk gününde altın piyasası dalgalı bir grafiğe sahne olmasının ardından 5 Mayıs Salı günü altın fiyatları merakla bekleniyor. Güne hareketli başlayan ve işlem süresince en düşük 6 milyon 599 bin 100 lira, en yüksek ise 6 milyon 733 bin lira seviyelerini test eden standart altın, dün günü 6 milyon 651 bin 300 liradan tamamladı. Perşembe günkü 6 milyon 712 bin liralık kapanışın ardından yaşanan bu düşüş, piyasa takipçileri tarafından yakından izleniyor. KMKTP'de toplam altın işlem hacmi 7,9 milyar lirayı aşarken, piyasada toplam 1189,20 kilogram metal el değiştirdi. İşte 5 Mayıs canlı altı fiyatları!

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.601,17 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.602,02 TL

5 MAYIS SALI CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 45,21 (Alış) - 45,22 (Satış)

◼EURO: 52,84 (Alış) - 52,92 (Satış)

◼STERLİN: 61,17 (Alış) - 61,24 (Satış)

Canlı altın fiyatları 5 Mayıs 2026

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 559 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda günü 18.20 itibarıyla 4 bin 559 dolardan kapattı. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,9 düşüşle 6 milyon 651 bin 300 lira oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların efektif kurunu alışta 45,0725, satışta 45,2531 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 44,9377, satışta 45,1178 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1715, sterlin/dolar paritesi 1,3560 ve dolar/yen paritesi 157,062 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 3,2 artışla 111,1 dolardan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI (5 MAYIS 2026)

ALIŞ SATIŞ
Gram Altın 6.601,17 TL 6.602,02 TL
Çeyrek Altın 10.749,00 TL 10.874,00 TL
Yarım Altın 21.492,00 TL 21.747,00 TL
Tam Altın 42.369,29 TL 43.202,81 TL
Ata Altın 43.693,33 TL 44.793,10 TL
22 Ayar Bilezik 5.981,96 TL 6.040,13 TL
Gümüş 106,24 TL 106,31 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 5 Mayıs Salı günü saat 06.16 itibarıyla alınmıştır.

