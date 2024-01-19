BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI 2024 | Takdir, teşekkür alanlar için başarı teşvik programı nedir, nasıl başvurulur?

BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI BAŞVURU 2024 | 2023-2024 Eğitim döneminde ilk yarı sona erdi. Milyonlarca öğrenci, 19 Ocak Cuma günü karnesini alırken başarılı öğrencilere sunulan Başarı Teşvik Programı da en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Peki Takdir, teşekkür alanlar için başarı teşvik programı nedir, nasıl başvurulur? İşte Başarı Teşvik Programı başvuru ekranı 2024 ve merak edilenler...

BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI NEDİR?

Başkan Erdoğan'ın geçen yıl yaptığı açıklamalara göre, ilk ve ortaöğretim seviyesindeki öğrencilere net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğrenim düzeyindeki öğrencilere ise net asgari ücret kadar başarı desteği sağlanıyordu.

Başkan Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sosyal yardım alma hakkına sahip ailelere mensup, devlet okullarında başarı elde eden ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğrenim öğrencilerimize net asgari ücret kadar dönem arasında yapılacak şekilde başarı desteği vereceğiz" ifadelerine yer vermişti.

Bu sene başarı teşvik ödemesi hakkında resmi açıklama gelmedi. Detaylar netleştiğinde haberimizde yer alacaktır.

BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI NASIL BAŞVURULUR? KİMLER BAŞVURABİLİR?

Başarı teşvik programı başvuru tarihi ile ilgili şu ana kadar herhangi bir duyuru yapılmadı. Karne hediyesi almak isteyen öğrenciler başvuruları araştırıyor. Programa dair başvuruların ne zaman ve nasıl alınacağı henüz aktarılmadı. 19 Ocak'tan sonra gelişmelerin duyurulması bekleniyor.