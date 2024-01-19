Haberler Haberler BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI 2024 | Takdir, teşekkür alanlar için başarı teşvik programı nedir, nasıl başvurulur?

BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI 2024 | Takdir, teşekkür alanlar için başarı teşvik programı nedir, nasıl başvurulur?

Devlet okulunda okuyan öğrencilere yönelik gerçekleştirilen Başarı Teşvik Programı, 2023-2024 öğretim döneminde ilk dönemin geride kalmasının ardından gündeme geldi. İlk ve ortaöğretim seviyesindeki öğrencilere net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğrenim düzeyindeki öğrencilere ise net asgari ücret kadar başarı desteği sağlanmasına geçtiğimiz yıl başlanırken arama motorlarında sorgulanan 'Başarı Teşvik Programı başvuru ekranı 2024,Takdir, teşekkür alanlar için başarı teşvik programı nedir, nasıl başvurulur?' sorularını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 09:49 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 10:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI 2024 | Takdir, teşekkür alanlar için başarı teşvik programı nedir, nasıl başvurulur?

BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI BAŞVURU 2024 | 2023-2024 Eğitim döneminde ilk yarı sona erdi. Milyonlarca öğrenci, 19 Ocak Cuma günü karnesini alırken başarılı öğrencilere sunulan Başarı Teşvik Programı da en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Peki Takdir, teşekkür alanlar için başarı teşvik programı nedir, nasıl başvurulur? İşte Başarı Teşvik Programı başvuru ekranı 2024 ve merak edilenler...

BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI NEDİR?

Başkan Erdoğan'ın geçen yıl yaptığı açıklamalara göre, ilk ve ortaöğretim seviyesindeki öğrencilere net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğrenim düzeyindeki öğrencilere ise net asgari ücret kadar başarı desteği sağlanıyordu.

Başkan Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sosyal yardım alma hakkına sahip ailelere mensup, devlet okullarında başarı elde eden ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğrenim öğrencilerimize net asgari ücret kadar dönem arasında yapılacak şekilde başarı desteği vereceğiz" ifadelerine yer vermişti.

Bu sene başarı teşvik ödemesi hakkında resmi açıklama gelmedi. Detaylar netleştiğinde haberimizde yer alacaktır.

BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI NASIL BAŞVURULUR? KİMLER BAŞVURABİLİR?

Başarı teşvik programı başvuru tarihi ile ilgili şu ana kadar herhangi bir duyuru yapılmadı. Karne hediyesi almak isteyen öğrenciler başvuruları araştırıyor. Programa dair başvuruların ne zaman ve nasıl alınacağı henüz aktarılmadı. 19 Ocak'tan sonra gelişmelerin duyurulması bekleniyor.

DİĞER
Kızılcık Şerbeti'nin fesat Nilay'ı Feyza Civelek'in annesi kendisinden ünlü çıktı! Meğer aynı dizideymiş...
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı! "İstikbal göklerdedir" mesajı... Dragon ne zaman istasyona ulaşacak?
Kanarya'dan Bonucci'nin yanına sürpriz isim!
Transferde kıran kırana pazarlık! İşte istenen rakam
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
HAFTA SONU PLANLARI İPTAL | Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar 8-10 derece düşecek (İstanbul hava durumu)
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
TRT SPOR CANLI İZLE - TRT Spor canlı yayın (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Beşiktaş'ta Pendikspor maçı öncesi son durum İşte Beşiktaş'ta Pendikspor maçı öncesi son durum 09:43
Olay sözler! "Rakamlar doğruysa hemen satılsın" Olay sözler! "Rakamlar doğruysa hemen satılsın" 09:33
Kanarya'dan Bonucci'nin yanına sürpriz isim! Kanarya'dan Bonucci'nin yanına sürpriz isim! 09:26
Maç sonu flaş yorum! "Keşke santrforda oynatsaydı" Maç sonu flaş yorum! "Keşke santrforda oynatsaydı" 08:35
BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 19 Ocak? Hangi maç hangi kanalda? BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 19 Ocak? Hangi maç hangi kanalda? 08:15
Erzincan’da hedef son 8 Erzincan’da hedef son 8 01:27
Daha Eski
Bodrum lige döndü Bodrum lige döndü 01:26
Antalya iddialı Antalya iddialı 01:25
Kaplan gönderildi Kaplan gönderildi 01:24
Tur Yiğido’nun Tur Yiğido’nun 01:24
F.Bahçe'ye dev gelir! 3 yıldız için 30 milyon Euro F.Bahçe'ye dev gelir! 3 yıldız için 30 milyon Euro 01:19
Ve belli oldu! Michy Batshuayi ayrılacak mı? Ve belli oldu! Michy Batshuayi ayrılacak mı? 01:11