Haberler Haberler SON DAKİKA EMEKLİ ZAMMI 2024 | En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? - Başkan Erdoğan'dan son dakika emekliye ek zam açıklaması

SON DAKİKA EMEKLİ ZAMMI 2024 | En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? - Başkan Erdoğan'dan son dakika emekliye ek zam açıklaması

Emeklilerin 2024 zammı için heyecanlı bekleyişi sürüyor. TÜİK'in açıkladığı rakamların ardından 6 aylık enflasyon farkına göre emekliye zam oranı yüzde 37,57 olarak hesaplanırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli zammına refah payını da ekleyeceği öngörülüyor. Kabine Toplantısı'nda gündeme gelen emekli maaşı için arama motorlarında '2024 emekli zammı ne kadar olacak? Emekliye yüzde kaç zam gelecek?' soruları araştırılıyor. Son dakika emekli maaşı zammı ile ilgili detaylar ve tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 19:02 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 19:12
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SON DAKİKA EMEKLİ ZAMMI 2024 | En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? - Başkan Erdoğan'dan son dakika emekliye ek zam açıklaması

SON DAKİKA EMEKLİ ZAMMI 2024 | Başta memur ve emeklilere yapılacak zam olmak üzere birçok konunun masaya yatırılacağı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ndne çıkan kararlar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. TÜİK'in Aralık ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıklamasıyla 6 aylık enflasyon farkı yüzde 37,57 olarak hesaplandı. Peki 2024 emekli zammı ne kadar olacak? Emekliye yüzde kaç zam gelecek? İşte detaylar...

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KABİNE'NİN GÜNDEMİ EK ZAM

TÜİK'in Aralık ayı enflasyon oranını duyurması sonrası SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi için zam oranı belli oldu. Buna göre SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57 olurken, yüzde 29,78'lik enflasyon farkı ve yüzde 15'lik toplu sözleşme ile beraber memur ve memur emeklisi zam oranı yüzde 49,25 oldu. İki emekli grubu arasında oluşan yüzde 11,68'lik zam farkının giderilmesi konusunda Başkan Erdoğan'ın talimatıyla çalışma yapıldı. Emekli kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı olmak üzere 2 düzenleme yapılması bekleniyor. Yeni yılın ilk Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan, 16 Ocak Salı akşamı 18.00-19.30 arasında düzenlemenin detaylarını açıkladı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

AK Parti Grup Başkanı Güler emekli ek zammı ile ilgili "Etki analizleri, bütçe imkanları, oransal manada artış değerlendirmesi Kabine'de önümüzdeki hafta değerlendirilir" demişti. Güler "Önemli olan ek zammı bütçe imkanlarıyla karşılamaktır; sadece bir oranın belirlenmesi, artışın ortaya çıkması değil. Bütçeyi ortaya koymamız lazım bakanlığımız çalışıyor, bugün ön görüşmeyi yaptık. Önümüzdeki haftaya kadar neticelenirse kabinede değerlendirilir sonra kanun teklifimize koyarız, üçüncü haftamızda netleştirmiş oluruz, çalışıyoruz. Bizim kanun hazırlığımız zaten vardı. Asgari ücret artırıldığı için ilan edilen işveren desteği vardı 700 TL'ye çıkartılması, kısa çalışma ödeneği diğer hususlarla ilgili 7-8 maddelik bir paketimiz var ona çalışıyoruz bunun içinde değerlendirilir" ifadelerini kullandı. Çalışmaların sona ermesiyle birlikte nihai karar Başkan Erdoğan'a Kabine toplantısında sunuldu ve onaylanması akabinde Meclis'e gönderilerek yasalaştırıldı.

Başkan Erdoğan SSK ve Bağkur emekli maaşına ek yüzde 5 zam yapıldığını duyurdu. Buna göre en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye yükseldi.

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