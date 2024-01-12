Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan şehitlerimiz için başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanlığını'nın yaptığı açıklamaya göre Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle yaşanan çatışmada 6 askerimiz şehit düştü. Acı haberin ardından Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başsağlığı mesajı yayınladı.

İŞTE KULÜPLERDEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Milletimizin Başı Sağ Olsun Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde hain teröristlerle çıkan çatışmada beş askerimizin şehit düştüğünü, sekiz askerimizin de yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne… pic.twitter.com/htwFExuew5 — Beşiktaş JK (@Besiktas) January 12, 2024

🇹🇷 Milletimizin başı sağ olsun. Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışma sonucunda şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. pic.twitter.com/vFstrAE7B4 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 12, 2024

🇹🇷 Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı; yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyoruz. pic.twitter.com/iNNuTT0JXk — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 12, 2024