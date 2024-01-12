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Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan şehitlerimiz için başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle yaşanan çatışmada 6 askerimiz şehit düştü. Ülkemizi üzen bu haberin ardından Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başsağlığı mesajı yayınladı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2024 Cumartesi 00:48
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Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan şehitlerimiz için başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanlığını'nın yaptığı açıklamaya göre Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle yaşanan çatışmada 6 askerimiz şehit düştü. Acı haberin ardından Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başsağlığı mesajı yayınladı.

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