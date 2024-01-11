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ÜÇ AYLAR NE ZAMAN 2024? | Üç aylar ne zaman başlıyor DİYANET? Recep, Şaban, Ramazan takvimi

2024 yılına girilmesiyle birlikte dini günlerin tarihleri belli oldu. Tüm dünyada Müslümanlar için büyük önem arz eden ve Hicri takvime göre belirlenen üç aylar için geri sayım başladı. Gelecek sene Ramazan, Mart ayının 11'inci gününde eda edilmeye başlanacak. Peki üç aylar ne zaman başlıyor? Hicri takvim üç aylar başlangıcı ne zaman? Recep, Şaban, Ramazan üç aylar takvimi ve tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 09:31 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 09:50
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ÜÇ AYLAR NE ZAMAN 2024? | Üç aylar ne zaman başlıyor DİYANET? Recep, Şaban, Ramazan takvimi

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN 2024? | Yeni yıla girilmesiyle birlikte 2024'ün dini günleri merak edilmeye başlandı. Hicri takvim nedeniyle her yıl 11 gün geriye çeken dini günlerden üç ayların ne zaman başlayacağını merak eden vatandaşlar arama motorlarında 'Üç aylar ne zaman başlıyor? Hicri takvim üç aylar başlangıcı ne zaman?' sorularının cevabını araştırıyor. Detayları haberimizde derledik...

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024?

Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Üç ayların başlangıcı bu yıl Ocak ayının 2. haftasında denk geliyor.

Üç ayların başlangıç tarihi 12 Ocak Cuma 2024. Regaip Kandili 11 Ocak Perşembe, Miraç Kandili 6 Şubat Salı, Berat Kandili ise 24 Şubat Cumartesi günü idrak edilecek.

RECEP, ŞABAN, RAMAZAN ÜÇ AYLAR TAKVİMİ

👉Üç ayların başlangıcı - 12 Ocak Cuma

👉Regaip Kandili - 11 Ocak Perşembe

👉Miraç Kandili - 6 Şubat Salı

👉Berat Kandili – 24 Şubat Cumartesi

👉Ramazan Başlangıcı - 11 Mart Pazartesi

👉Kadir gecesi - 5 Nisan Cuma

👉Ramazan Bayramı Arifesi- 9 Nisan Salı

👉RAMAZAN BAYRAMI 1. Gün- 10 Nisan Çarşamba

👉RAMAZAN BAYRAMI 2. Gün- 11 Nisan Perşembe

👉RAMAZAN BAYRAMI 3. Gün- 12 Nisan Cuma

👉Kurban Bayramı Arifesi- 15 Haziran Cumartesi

👉KURBAN BAYRAMI 1. Gün - 16 Haziran Pazar

👉KURBAN BAYRAMI 2.Gün- 17 Haziran Pazartesi

👉KURBAN BAYRAMI 3.GÜN- 18 Haziran Salı

👉KURBAN BAYRAMI 4. GÜN- 19 Haziran Çarşamba

👉Hicri Yılbaşı – 7 Temmuz Pazar

👉Aşure günü – 16 Temmuz Salı

👉Mevlid Kandili - 14 Eylül Cumartesi

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