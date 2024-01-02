PLAKASIZ ARAÇ KULLANMA CEZASI 2024 | Plakasız araç kullanmanın cezası ne?

Trafikte suçta caydırıcılık amacıyla 2024 yılında trafik kurallarına uymayanlara verilecek cezalarda artışa gidildi. Neredeyse iki katına çıkan bu cezalar sonrası yeni fiyat listesi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre, yeniden değerleme oranı, bu yıl için yüzde 58,46 olarak tespit edildi. Plakasız araç kullanmanın cezası da merak konusu oldu. Peki, plakasız araç kullanmanın cezası ne kadar oldu? İşte 2024 yılında uygulanacak trafik cezaları listesi...

PLAKASIZ ARAÇ KULLANMA CEZASI NE KADAR?

2024 yılında aracını plakasız kullanacak kişilere tam 8167 TL ceza kesilecek. Plaka okunurluğunu engelleyen kişilere ise 2.648 TL para cezası verilecek.

2024 TRAFİK CEZALARI LİSTESİ