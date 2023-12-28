Haberler Haberler YARIN OKULLAR TATİL Mİ 29 ARALIK? Yarın okul var mı?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ 29 ARALIK? Yarın okul var mı?

Kış mevsiminin gelmesi ve hava sıcaklıklarındaki düşüşle birlikte okullar tatil mi? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncel yayınlanan hava durumu raporuna göre okulların da tatil olup olmayacağı belirleniyor. Peki, 29 Aralık okullar tatil mi? Yarın okul var mı?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 20:46 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 21:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
YARIN OKULLAR TATİL Mİ 29 ARALIK? Yarın okul var mı?

29 Aralık Cuma günü illerin hava şartları merak ediliyor. Olumsuz hava şartlarının yaşandığı bazı illerle ilgili ise tatil haberleri geliyor. 29 Aralık günü kuvvetli fırtına uyarısı sonrası gözler cuma gününe çevrildi. Kar yağışı yaşanan veya kar beklenen illerde de okullar tatil olur mu? sorusunun yanıtı aranıyor. Peki, yarın okullar tatil mi? 29 Aralık yarın okullar var mı? Detaylar haberimizde...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 29 ARALIK HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Artvin çevrelerinin yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

29 ARALIK CUMA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Çarşamba günü İç Anadolu Bölgesi'nde ve Ege Bölgesi'nin bir bölümünde puslu bir hava hakim olacak. Doğu Anadolu'da bazı illerde ise sis ve pus bekleniyor.

Okulların genel bir tatil kararına tabi olduğu yönünde bir açıklama ise henüz yapılmadı. Detaylı ve güncel bilgiler için, bulunduğunuz ilin valilik sayfasından duyuruları takip edebilirsiniz.

DİĞER
Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo Süper Kupa favorisini açıkladı! Galatasaray mı, Fenerbahçe mi?
Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: FETÖ iltisaklı 445 emniyet mensubu açığa alındı! Emniyet'teki FETÖ temizliğinin 'Garson' detayı
A. Efes - F.Bahçe Beko | CANLI
Cimbom transfer düğmesine bastı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Domuz gribi salgını ölümcül müdür?
GENÇLIK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI
YENİ YIL MESAJLARI 2024 | Resimli yılbaşı mesajları
KAYMAKLI KOLAY BAKLAVA TARİFİ | Evde kolay ve pratik baklava malzemeleri, yapılışı, püf noktaları
BU CUMA BİM'DE YILBAŞI RÜZGARI ESİYOR | 29 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PFDK ceza yağdırdı! PFDK ceza yağdırdı! 20:05
Riyad'da derbi heyacanı! Riyad'da derbi heyacanı! 19:27
"Fair play içinde bir maç olmasını istiyoruz!" "Fair play içinde bir maç olmasını istiyoruz!" 18:35
F.Bahçe Beko maçının oynanacağı yer değişti! F.Bahçe Beko maçının oynanacağı yer değişti! 18:29
A. Efes - F.Bahçe Beko | CANLI A. Efes - F.Bahçe Beko | CANLI 17:53
İsmail Kartal: Galatasaraylı oyuncular.... İsmail Kartal: Galatasaraylı oyuncular.... 17:42
Daha Eski
Ronaldo Arabistan'da ilk bu gökdelende kaldı! Ronaldo Arabistan'da ilk bu gökdelende kaldı! 17:36
F.Bahçe'nin eski yıldızı Celta Vigo'ya gidiyor! F.Bahçe'nin eski yıldızı Celta Vigo'ya gidiyor! 16:47
Volkan Demirel'den ayrılık açıklaması! Volkan Demirel'den ayrılık açıklaması! 16:37
Giresunspor kampa Antalya'da girecek! Giresunspor kampa Antalya'da girecek! 16:14
Şanlıurfaspor'a Arjantinli golcü Şanlıurfaspor'a Arjantinli golcü 16:13
Kartal'ın hoca adayından flaş açıklama! Kartal'ın hoca adayından flaş açıklama! 15:59