YARIN OKULLAR TATİL Mİ 29 ARALIK? Yarın okul var mı?

29 Aralık Cuma günü illerin hava şartları merak ediliyor. Olumsuz hava şartlarının yaşandığı bazı illerle ilgili ise tatil haberleri geliyor. 29 Aralık günü kuvvetli fırtına uyarısı sonrası gözler cuma gününe çevrildi. Kar yağışı yaşanan veya kar beklenen illerde de okullar tatil olur mu? sorusunun yanıtı aranıyor. Peki, yarın okullar tatil mi? 29 Aralık yarın okullar var mı? Detaylar haberimizde...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 29 ARALIK HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Artvin çevrelerinin yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

29 ARALIK CUMA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Çarşamba günü İç Anadolu Bölgesi'nde ve Ege Bölgesi'nin bir bölümünde puslu bir hava hakim olacak. Doğu Anadolu'da bazı illerde ise sis ve pus bekleniyor.

Okulların genel bir tatil kararına tabi olduğu yönünde bir açıklama ise henüz yapılmadı. Detaylı ve güncel bilgiler için, bulunduğunuz ilin valilik sayfasından duyuruları takip edebilirsiniz.