ÇALIŞMA SAATLERİ DÜZENLEMESİ 2024 | Çalışma saatleri meclisten geçti mi? Mesai saatleri değişecek mi, kısalacak mı?

ÇALIŞMA SAATLERİ KISALACAK MI? | Çalışma saatlerinin kısalacağı iddiaları gündemdeki yerini korurken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın mesai saatlerine ilişkin düzenleme yapıp yapmayacağı, vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Birçok ülkede 8 saat olarak uygulanan çalışma saatleri kısaltılırken arama motorlarında sorgulanan 'Çalışma saatleri kısalacak mı? Mesai saatleri değişecek mi? Günlük çalışma saati kaç olacak?' sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

ÇALIŞMA SAATLERİ DÜZENLEMESİ MECLİSTEN GEÇTİ Mİ?

AK Parti'nin Meclis'e sunduğu çalışma gün ve saatlerine ilişkin grup önerisi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bu kapsamda, Türkiye genelinde çalışma saatleri ve günlerine dair değişiklikler yapılmasını içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi onaylandı.

MESAİ SAATLERİ DEĞİŞECEK Mİ?

Çalışma saatlerine dair detaylar henüz netleşmedi ancak mevcut uzun mesai saatlerinin kısalmasına yönelik beklentiler arttı. olası senaryolar ise şu şekilde değerlendirilebilir:

Yasal olarak haftada en çok 45 saat çalışılabiliyor. Sözleşme ya da işyerindeki uygulamaya göre çalışılan günler 5 gün - 9 saat şekilde eşit bölünebilir. İşyerinde haftanın çalışılan günlerine günde 11 saati geçmeyecek şekilde farklı da dağıtım yapılabilir. İşveren ve işçi arasında bunun altında çalışma süresi belirlenebilir.

Çalışma süreleri uluslararası sözleşmeler kapsamında düzenleniyor ancak ülkelerin ulusal mevzuatlarına göre değişkenlik gösterebiliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da sosyal güvenlik mevzuatını yeni nesil esnek çalışma şekillerine uyumlu hale getirmek için çalışma yapıyor.

Çalışma saatlerini aşağı çekecek uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışmalarla iş dünyasının ihtiyaçları ve iş-özel yaşam dengesi gözetecek mevzuat düzenlemeleri hızlı ve etkili bir biçimde hayata geçirilecek. Bu kapsamda bazı ülkelerdeki çalışma saatlerinin kısaltılması, çalışma modelleriyle ilgili deneyimler de inceleniyor.

"YENİDEN DÜZENLEMEK DURUMUNDAYIZ"

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin yaptığı açıklamada, mesai saatlerinin modernize edilerek çalışma sürelerinin daha insani şartlarda, düzenleneceğini duyurmuştu. Bilgin, konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı: