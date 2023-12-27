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ÇALIŞMA SAATLERİ DÜZENLEMESİ 2024 | Çalışma saatleri meclisten geçti mi? Mesai saatleri değişecek mi, kısalacak mı?

Çalışma saatleri düzenlemesi ile ilgili teklif meclise sunulmuştu. Kararla ilgili taslak mecliste kabul görürse yürürlüğe girmesi için yol açılmış olacak. Peki 2024'te çalışma saatleri değişecek mi? Çalışma saatleri kısalacak mı? Son detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 19:10
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ÇALIŞMA SAATLERİ DÜZENLEMESİ 2024 | Çalışma saatleri meclisten geçti mi? Mesai saatleri değişecek mi, kısalacak mı?

ÇALIŞMA SAATLERİ KISALACAK MI? | Çalışma saatlerinin kısalacağı iddiaları gündemdeki yerini korurken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın mesai saatlerine ilişkin düzenleme yapıp yapmayacağı, vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Birçok ülkede 8 saat olarak uygulanan çalışma saatleri kısaltılırken arama motorlarında sorgulanan 'Çalışma saatleri kısalacak mı? Mesai saatleri değişecek mi? Günlük çalışma saati kaç olacak?' sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

ÇALIŞMA SAATLERİ DÜZENLEMESİ MECLİSTEN GEÇTİ Mİ?

AK Parti'nin Meclis'e sunduğu çalışma gün ve saatlerine ilişkin grup önerisi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bu kapsamda, Türkiye genelinde çalışma saatleri ve günlerine dair değişiklikler yapılmasını içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi onaylandı.

MESAİ SAATLERİ DEĞİŞECEK Mİ?

Çalışma saatlerine dair detaylar henüz netleşmedi ancak mevcut uzun mesai saatlerinin kısalmasına yönelik beklentiler arttı. olası senaryolar ise şu şekilde değerlendirilebilir:

Yasal olarak haftada en çok 45 saat çalışılabiliyor. Sözleşme ya da işyerindeki uygulamaya göre çalışılan günler 5 gün - 9 saat şekilde eşit bölünebilir. İşyerinde haftanın çalışılan günlerine günde 11 saati geçmeyecek şekilde farklı da dağıtım yapılabilir. İşveren ve işçi arasında bunun altında çalışma süresi belirlenebilir.

Çalışma süreleri uluslararası sözleşmeler kapsamında düzenleniyor ancak ülkelerin ulusal mevzuatlarına göre değişkenlik gösterebiliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da sosyal güvenlik mevzuatını yeni nesil esnek çalışma şekillerine uyumlu hale getirmek için çalışma yapıyor.

Çalışma saatlerini aşağı çekecek uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışmalarla iş dünyasının ihtiyaçları ve iş-özel yaşam dengesi gözetecek mevzuat düzenlemeleri hızlı ve etkili bir biçimde hayata geçirilecek. Bu kapsamda bazı ülkelerdeki çalışma saatlerinin kısaltılması, çalışma modelleriyle ilgili deneyimler de inceleniyor.

"YENİDEN DÜZENLEMEK DURUMUNDAYIZ"

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin yaptığı açıklamada, mesai saatlerinin modernize edilerek çalışma sürelerinin daha insani şartlarda, düzenleneceğini duyurmuştu. Bilgin, konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"İlk eylem Chicago'da çalışma sürelerinin 10 saate indirilmesi konusundaydı. Fakat daha sonra eylemler büyüdü. Dünya çapında yayıldı ve 8 saat talepleri ortaya çıktı. Yaklaşık yine 100 yıla yakındır veya 100 yıldan biraz daha fazla da dünyanın çeşitli ülkelerinde Uluslararası Çalışma Örgütü kuruluşuyla çalışma süreleri 8 saate indirildi. Şimdi bir başka çağda yaşıyoruz. Bu 8 saat talebinin olduğu dönem hepimizin bildiği gibi sanayi çağının başladığı dönemdi. Şimdi soru şu; bundan 100 sene önce işçiler 1 saatte ne kadar, çalışanlar 1 saatte ne kadar ürün üretiyordular, hizmet üretiyordular, bugün 1 saatte ne kadar üretiyorlar? Herhalde araya giren bu teknolojik değişimle, bu teknolojik devrimle işçilerin, emekçilerin, hizmet sektöründe çalışan emekçilerin ürettikleri değer, ürettikleri ürün, ürettikleri hizmet katlanarak artmıştır. Bunun için artık günümüzde tartışılması gereken, bu 1 Mayıslarda tartışılması gereken ilk şey çalışma sürelerinin halen sanayi çağının başlangıcında talep edilen 8 saat civarında kalması olabilir mi? Elbette açıkça olamaz. Dolayısıyla biz Türkler de çalışma hayatımızı modernize ederek çalışma sürelerinin yeniden daha insani şartlarda, emeğin verimliliğini birim verimliliğindeki artışı dikkate alarak yeniden düzenlemek durumundayız. İngiltere'de bir pilot çalışma yapıldı ve 6 saat uygulamasına geçildi. 6 saatten sonra bunun da yetersiz olduğu için 5 saat denemesi yapılıyor. Dünyanın pek çok yerinde başta akademisyenler olmak üzere bu çalışmalar yapılıyor."

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