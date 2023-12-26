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Carlos’u örnek alıyorum

Kadın Futboluna Yatırım özel sunumu Sabah Gazetesi Spor Editörü Yasemin Yıldırım'ın moderatörlüğünde yapıldı. A Milli Kadın Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ve Kaptan Didem Karagenç katıldı. Karagenç, "Örnek aldığım futbolcu Roberto Carlos. Benim çocukluğumda o vardı. Bacaklarım da onun gibi kalındı. Daha sonra Marcelo geldi, onu izlemeye başladım" açıklamasıyla dikkat çekti.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 06:50
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Carlos’u örnek alıyorum
Kadın Futboluna Yatırım özel sunumu Sabah Gazetesi Spor Editörü Yasemin Yıldırım'ın moderatörlüğünde yapıldı. A Milli Kadın Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ve Kaptan Didem Karagenç katıldı. Karagenç, "Örnek aldığım futbolcu Roberto Carlos. Benim çocukluğumda o vardı. Bacaklarım da onun gibi kalındı. Daha sonra Marcelo geldi, onu izlemeye başladım" açıklamasıyla dikkat çekti.
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