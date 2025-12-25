CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Bahar dizisi final mi yapıyor? Bahar son bölüm ne zaman? Neden final yapacak?

Bahar dizisi final mi yapıyor? Bahar son bölüm ne zaman? Neden final yapacak?

Başrollerini Demet Evgar ve Buğra Gülsoy'un paylaştığı, yayınlandığı ilk günden bu yana 'yeniden başlamanın' simgesi haline gelen Bahar dizisi için veda vakti geldi. Üç sezonluk ekran macerasının ardından sürpriz bir final kararı alan yapım, izleyicilerini derin bir üzüntüye boğdu. Peki, reyting rekorları kıran Bahar dizisi neden bitiyor ve merakla beklenen büyük final ne zaman yayınlanacak? İşte sevilen dizinin final bölümüne dair tüm detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2025 Perşembe 14:28
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bahar dizisi final mi yapıyor? Bahar son bölüm ne zaman? Neden final yapacak?

Show TV ekranlarının fenomen yapımı Bahar, her Salı akşamı yarattığı büyük etkinin ardından geçtiğimiz günlerde Pazar gününe taşınmış ve bu hamleyle izleyicileri şaşırtmıştı. Ancak kanal ve yapım ekibinden gelen son dakika haberiyle, dizinin ekran macerasının noktalanacağı kesinleşti. Özellikle bu sezon yaşanan reyting kayıpları ve hikaye akışına gelen eleştirilerin ardından alınan karar, sosyal medya üzerinden duyuruldu. Bahar'ın kendi küllerinden doğuş hikayesinin nasıl bir sonla taçlanacağı merak edilirken, izleyiciler şimdiden bu duygusal vedanın hazırlıklarını yapmaya başladı. İşte Bahar'ın finaline dair merak edilenler...

BAHAR DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Evet, Show TV'nin başladığı günden beri büyük ilgi gören dizisi Bahar için final kararı resmen alındı. Yapım ekibi ve kanal tarafından doğrulanan bilgilere göre, başrolünde Demet Evgar'ın yer aldığı fenomen yapım, ekran yolculuğunu noktalamaya hazırlanıyor. Üçüncü sezonuyla izleyici karşısına çıkan dizi, planlanan hikaye akışının sonuna gelmesiyle birlikte izleyicilerine veda edecek.

BAHAR SON BÖLÜM NE ZAMAN?

Bahar dizisinin büyük finali, 28 Aralık 2025 Pazar akşamı saat 20.00'de Show TV ekranlarında yayınlanacak. Geçtiğimiz haftalarda yayın günü Salı'dan Pazar'a alınan dizi, 64. bölümüyle son kez izleyiciyle buluşacak. Yılın son hafta sonunda ekranlara gelecek olan bu bölümle, Bahar'ın kendi küllerinden doğuş hikayesi hafızalarda iz bırakacak bir sonla taçlanmış olacak.

Bahar son bölüm izlemek için TIKLAYIN

BAHAR tüm bölümler | TIKLA-İZLE

Bahar final mi yapıyor?

NEDEN FİNAL YAPACAK?

Dizinin final kararı almasındaki temel etken, özellikle bu sezon yaşanan reyting kaybı ve senaryoya yönelik gelen eleştiriler olarak öne çıkıyor. İlk sezonundaki büyük başarıyı üçüncü sezonda sürdürmekte zorlanan yapım, yayın gününün Pazar'a alınmasına rağmen izlenme oranlarında beklenen sıçramayı gerçekleştiremedi. Kanal yönetimi ve yapım şirketi, hikayenin daha fazla yıpranmaması adına yılbaşı öncesinde görkemli bir finalle projeyi sonlandırma kararı aldı.

ASpor CANLI YAYIN

Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı!
REKLAM İDEFİX
DİĞER
Beşiktaş'a golcü stoper! Kartal'dan Brezilya çıkarması...
Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'e "5 dakika" ayarı: Batı'ya ezik Türk'e küstah!
F.Bahçe'de flaş Kerem Aktürkoğlu kararı!
Şike kumpası soruşturmasında 4 isim ifadeye çağrıldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kavukcu’dan flaş transfer açıklaması! Kavukcu’dan flaş transfer açıklaması! 15:38
Turhan Bayburt’ta davul zurnayla karşılandı! Turhan Bayburt’ta davul zurnayla karşılandı! 15:13
Torunoğulları: Transfer çalışmalarımıza... Torunoğulları: Transfer çalışmalarımıza... 15:08
Beşiktaş ve Trabzonspor Göztepeli isme talip! Beşiktaş ve Trabzonspor Göztepeli isme talip! 15:06
Talisca Brezilya’ya geri mi dönecek? Talisca Brezilya’ya geri mi dönecek? 14:54
Neom-Al Najma maçı bugün! Neom-Al Najma maçı bugün! 12:16
Daha Eski
Şike kumpası soruşturmasında 4 isim ifadeye çağrıldı! Şike kumpası soruşturmasında 4 isim ifadeye çağrıldı! 12:11
G.Saray'dan Micov'a yeni görev! G.Saray'dan Micov'a yeni görev! 12:03
Özbek'ten flaş sponsorluk açıklaması! Özbek'ten flaş sponsorluk açıklaması! 11:46
Al Riyadh-Al Ettifaq maçı canlı yayın bilgisi! Al Riyadh-Al Ettifaq maçı canlı yayın bilgisi! 11:41
Al Fayha-Al Hazm maç bilgileri! Al Fayha-Al Hazm maç bilgileri! 11:29
3 kulüp PFDK'ye sevk edildi 3 kulüp PFDK'ye sevk edildi 11:08