Bahar dizisi final mi yapıyor? Bahar son bölüm ne zaman? Neden final yapacak?

Show TV ekranlarının fenomen yapımı Bahar, her Salı akşamı yarattığı büyük etkinin ardından geçtiğimiz günlerde Pazar gününe taşınmış ve bu hamleyle izleyicileri şaşırtmıştı. Ancak kanal ve yapım ekibinden gelen son dakika haberiyle, dizinin ekran macerasının noktalanacağı kesinleşti. Özellikle bu sezon yaşanan reyting kayıpları ve hikaye akışına gelen eleştirilerin ardından alınan karar, sosyal medya üzerinden duyuruldu. Bahar'ın kendi küllerinden doğuş hikayesinin nasıl bir sonla taçlanacağı merak edilirken, izleyiciler şimdiden bu duygusal vedanın hazırlıklarını yapmaya başladı. İşte Bahar'ın finaline dair merak edilenler...

BAHAR DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Evet, Show TV'nin başladığı günden beri büyük ilgi gören dizisi Bahar için final kararı resmen alındı. Yapım ekibi ve kanal tarafından doğrulanan bilgilere göre, başrolünde Demet Evgar'ın yer aldığı fenomen yapım, ekran yolculuğunu noktalamaya hazırlanıyor. Üçüncü sezonuyla izleyici karşısına çıkan dizi, planlanan hikaye akışının sonuna gelmesiyle birlikte izleyicilerine veda edecek.

BAHAR SON BÖLÜM NE ZAMAN?

Bahar dizisinin büyük finali, 28 Aralık 2025 Pazar akşamı saat 20.00'de Show TV ekranlarında yayınlanacak. Geçtiğimiz haftalarda yayın günü Salı'dan Pazar'a alınan dizi, 64. bölümüyle son kez izleyiciyle buluşacak. Yılın son hafta sonunda ekranlara gelecek olan bu bölümle, Bahar'ın kendi küllerinden doğuş hikayesi hafızalarda iz bırakacak bir sonla taçlanmış olacak.

NEDEN FİNAL YAPACAK?

Dizinin final kararı almasındaki temel etken, özellikle bu sezon yaşanan reyting kaybı ve senaryoya yönelik gelen eleştiriler olarak öne çıkıyor. İlk sezonundaki büyük başarıyı üçüncü sezonda sürdürmekte zorlanan yapım, yayın gününün Pazar'a alınmasına rağmen izlenme oranlarında beklenen sıçramayı gerçekleştiremedi. Kanal yönetimi ve yapım şirketi, hikayenin daha fazla yıpranmaması adına yılbaşı öncesinde görkemli bir finalle projeyi sonlandırma kararı aldı.