OKULLAR TATİL Mİ? 25 Aralık Pazartesi okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil?

İl il hava durumu tahminlerini yayınlayan Meteoroloji, peş peşe uyarılarda bulundu.

25 Aralık Pazartesi günü illerin hava şartları merak ediliyor. Olumsuz hava şartlarının yaşandığı bazı illerle ilgili ise tatil haberleri geliyor. 24 Aralık günü kuvvetli fırtına uyarısı sonrası gözler pazartesi günüe çevrildi. Kar yağışı yaşanan veya kar beklenen illerde de okullar tatil olur mu? sorusunun yanıtı aranıyor.

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 25 ARALIK HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

Meteoroloji tarafından yapılan son uyarıda soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmelerine, ulaşımda aksaklıklara dikkat çekildi. Ancak 25 Aralık Pazartesi günü Doğu Anadolu, Karadeniz ve İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde de kar yağışı bekleniyor.

Meteorolojiden yapılan son uyarıda ''24.12.2023 Pazar günü Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer fırtına (40-70 km/saat, bu illerin yüksek ve dağlık kesimlerde hamleli 70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.'' denildi.

25 ARALIK PAZARTESİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Pazartesi günü İç Anadolu Bölgesi'nde ve Ege Bölgesi'nin bir bölümünde puslu bir hava hakim olacak. Doğu Anadolu'da bazı illerde ise kar yağışı bekleniyor.

İşte okulların tatil edildiği iller:

ARDAHAN

Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın (25 Aralık Pazartesi) tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışı ve tipinin ulaşımı aksattığı belirtildi.

Ulaşımın aksaması dolayısıyla tüm okulların yarın tatil edildiği belirtilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

BİNGÖL

Karlıova Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun tipi ve buzlanma nedeniyle 25 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verildiği bildirildi.

Hamile ve engelli kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Yedisu, Kiğı ve Adaklı Kaymakamlıkları tarafından yapılan açıklamada ise "İlçemizde yaşanan aşırı soğuk, don ve buzlanmadan dolayı herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek adına 25 Aralık Pazartesi günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin eğitim ve öğretimine 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

KASTAMONU

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, özellikle köylerde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Köylerimizdeki yoğun kar yağışının ardından köy yollarımızda gece buzlanma olacağı değerlendirildiğinden, sadece taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimize münhasır olmak kaydıyla, pazartesi günü il genelinde, eğitim ve öğretime ara verilmiştir."

ERZURUM

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu ilçelerdeki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Öte yandan Çat, Tekman, Karayazı, Hınıs, Aşkale, İspir ve Pasinler kaymakamlıkları da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullara bir gün ara verildiğini duyurdu.

AĞRI

Ağrı Valisi Mustafa Koç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, öğrencilerin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Öğrencilerin güvenliğinin her zaman öncelikleri olduğunu belirten Koç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili yavrularımız siz bizim için önemlisiniz. Olumsuz hava koşulları nedeniyle 25.12.2023 Pazartesi günü il genelinde eğitim öğretime 1 gün ara verme kararı aldık. Sizlerin güvenliği bizim için her zaman önceliklidir. Lütfen dikkatli olun ve evinizde güvende kalın."

KARABÜK

Karabük'ün Eflani ve Ovacık ilçelerinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Eflani ve Ovacık ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 25 Aralık Pazartesi günü taşımalı eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği bildirildi.

BAYBURT

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yarın eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

GİRESUN

Giresun'un alçak kesimlerinde etkili olan şiddetli yağmur, yüksek kesimlerde ise kendini kar olarak gösterdi. Kar yağışı nedeniyle Çamoluk, Alucra ve Yağlıdere ilçesine bağlı Sınır köyündeki okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Çamoluk Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kar yağışı ve aşırı soğuk nedeniyle yollarda oluşan buzlanma riski ulaşımı tehlikeye sokacağından yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Öte yandan Giresun İl Özel İdaresi ekipleri, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

ERZİNCAN

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi.

Refahiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle, gece oluşabilecek buzlanma riski ile ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklar nedeniyle, 25.12.2023 Pazartesi günü ilçe genelinde eğitim öğretime bir gün süre ile ara verildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personellerimiz de 25 Aralık 2023 tarihinde idari izinli sayılacaktır." denildi.

VAN

Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Çaldıran ilçesindeki tüm okullarda, Muradiye, Saray, Erciş, Çatak ve Özalp ilçelerinde de taşıma kapsamındaki okullarda yarın eğitime ara verildi.

Muradiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, yoğun kar ve yollarda buzlanma tehlikesi dolayısıyla yarın taşımalı eğitim kapsamındaki tüm okullarda eğitime ara verildiği kaydedildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise Çaldıran ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm ilk ve orta dereceli okullar ile diğer eğitim kurumlarının yarın tatil edildiği duyuruldu.

Çatak ve Özalp ilçelerinde de yoğun kar ve bazı mahalle yollarının kapalı olması nedeniyle taşıma kapsamındaki okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

KARS

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, il genelinde olumsuz hava şartlarının devam etmesi nedeniyle Kars merkez ile ilçelerinde tüm eğitim-öğretime 1 gün ara verdiğini kaydetti.

Vali Polat ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personellerin de yarın idari izinli sayılacağını belirtti.

Kentteki olumsuz hava koşulları nedeniyle, Kafkas Üniversitesinde (KAÜ) eğitime yarın ara verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, soğuk hava koşulları nedeniyle olası buzlanma riskine karşı üniversitenin tüm birimlerinde eğitim öğretime 25 Aralık Pazartesi günü ara verildiği bildirildi.

TUNCELİ

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Pülümür Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada; "İlçemizde yaşanan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 25 Aralık 2023 Pazartesi günü ilçemizdeki okullarda eğitim öğretime (1) bir gün süreyle ara verilmiştir" denildi.