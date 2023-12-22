Haberler Haberler İşaret Dili Kursu Sertifika Programı e-DEVLET | İşaret Dili Kursu ücretsiz mi? Ne işe yarar?

İşaret Dili Kursu Sertifika Programı e-DEVLET | İşaret Dili Kursu ücretsiz mi? Ne işe yarar?

Bazı eğitim kurumları tarafından verilen eğitimleri tamamladıktan sonra kazanılan sertifikalar, e-Devlet ile entegre çalışması ile e-Devlet sistemi üzerinden görüntülenebilir ve sorgulanabilir. e-Devlet üzerinden görüntülenebilir İşaret Dili Kursu Sertifika Programı almak için ilgili kurumlar tarafından açılan eğitimler araştırılıyor. İşaret Dili Kursu Sertifikası almak isteyenlerin arama motorlarında sorguladığı 'İşaret Dili Kursu Sertifikası ücretsiz mi? Ne işe yarar?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 14:16
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İşaret Dili Kursu Sertifika Programı e-DEVLET | İşaret Dili Kursu ücretsiz mi? Ne işe yarar?

İşaret Dili Kursu Sertifika Programı - İşaret Dili Kursu, işitme engellilerle kolay iletişim kurmak isteyen bireyler için özel olarak hazırlanmış bir online eğitim programıdır. Bu kurs, temel düzeyde işaret dili öğrenmek isteyen herkesin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanmıştır.Kurs süresince katılımcılar işaret dilinin temel prensiplerini öğrenir ve pratik yapma imkanı bulurlar. İşaret dilinin el hareketleri, mimikler ve vücut dilini içeren temel unsurları öğrenilir. Ayrıca temel kelime dağarcığı ve cümle yapısı gibi konular üzerinde de durulur.

İşaret Dili Kursu tamamlandığında katılımcılar temel düzeyde işaret dilini etkin bir şekilde kullanabilecek düzeye ulaşır. Bu sayede işitme engelli bireylerle kolayca iletişim kurabilirler. Temel Seviye İşaret Dili Eğitimi alan bireyler, işitme engellilerin günlük hayatta karşılaştığı iletişim zorluklarını ortadan kaldırarak onlarla daha iyi etkileşim kurabilirler.

E-DEVLET ONAYLI SERTİFİKALAR NE İŞE YARAR?

e-Devlet sadece sertifikaların dijital olarak görüntülenmesine olanak sağlar. Bu sertifikalar, kişinin aldığı eğitim ve uzmanlığı belgeleyerek kanıtlar. e-Devlet üzerinden sertifikaların doğruluğu sorgulanabilir, ayrıca sertifika veren eğitim kurumunun internet sitesinde sertifika sorgulama yapılabilir ya da fiziksel sertifika talep edilebilir.

İşaret Dili Kursu sonunda alınan sertifika aracılığıyla kişi temel seviyede işaret dili konuşabildiğini ve bu dili öğrendiğini ispatlayabilir. İşaret Dili Eğitimi bitiminde sertifika alan kişiler belgelerini öz geçmişlerine ekleyerek iş görüşmelerinde bir adım önde olmaktadır. Özellikle sosyal hizmet, ruh sağlığı, eğitim gibi alanlarda çalışan kişiler için İşaret Dili Eğitimi Sertifikası önemlidir.

İŞARET DİLİ KURSU SONUNDA SERTİFİKA NASIL ALINIR?

Online İşaret Dili Kursu sonunda sertifika almak için eğitim videolarının tamamını izlemek yeterli olmaktadır çünkü eğitim bitiminde sertifika vermek için sınav yapılmamaktadır.

İşaret Dili Eğitimi bittikten sonra verilen Boğaziçi Enstitüsü onaylı sertifika ve uluslararası geçerli sertifika, kişinin ibraz ettiği adrese fiziki olarak gönderilmektedir. Sertifika gönderimi için kargo ücreti talep edilmemektedir. Üniversite onaylı sertifika ise e-Devlet üzerinden yapılacak sorgulama işlemi sonucunda görüntülenmektedir. Sertifikanın e-Devlet sisteminde görülme süresi ise sertifikanın hazırlanmasından sonraki 25 gün içinde gelişmektedir.

SERTİFİKALAR ÜCRETSİZ Mİ?

Boğaziçi Enstitüsünden aldığınız İşaret Dili Kursu sonunda dijital ya da fiziki sertifika sahibi olmak için ücret ödemeniz gerekmektedir. Fiziki sertifikalarda öğrencilere destek olmak amacıyla kargo ücretsiz bir şekilde ulaştırılmaktadır, öğrencilerden ekstra kargo ücreti talep edilmemektedir.

Sertifika ücreti; belgenin basımı ya da dijital ortamda sunulması için gerekli olan, anlaşmalı olduğumuz üniversitelerin onay, imza ve operasyonel süreçleri için sertifikaya talep ettiği bedellerden oluşmaktadır.

İŞARET DİLİ KURSU SONUNDA HANGİ SERTİFİKALAR VERİLİR?

İşaret Dili Kursu sonunda katılımcılar şu sertifikaları almaktadır:

  • Uluslararası geçerli eğitim sertifikası

  • Üniversite onaylı eğitim sertifikası

  • Enstitü onaylı eğitim sertifikası

İşaret Dili Kursu ile şunları öğreneceksiniz:

  • İşaret dilini temel seviyede kullanmayı,

  • İşaret diline ait temel düzeydeki kelimeleri,

  • Günlük hayatta işaret dilini kullanmayı,

  • İşitme engelli bireylerle temel düzeyde iletişim kurmayı.

ONLİNE İŞARET DİLİ KURSU SONUNDA SERTİFİKA NASIL ALINIR?

Online İşaret Dili Kursu sonunda sertifika almak için eğitim videolarının tamamını izlemek yeterli olmaktadır çünkü eğitim bitiminde sertifika vermek için sınav yapılmamaktadır.

İşaret Dili Eğitimi bittikten sonra verilen Boğaziçi Enstitüsü onaylı sertifika ve uluslararası geçerli sertifika, kişinin ibraz ettiği adrese fiziki olarak gönderilmektedir. Sertifika gönderimi için kargo ücreti talep edilmemektedir. Üniversite onaylı sertifika ise e-Devlet üzerinden yapılacak sorgulama işlemi sonucunda görüntülenmektedir. Sertifikanın e-Devlet sisteminde görülme süresi ise sertifikanın hazırlanmasından sonraki 25 gün içinde gelişmektedir.

DİĞER
Rıza Çalımbay istifa mı etti, Beşiktaş'tan neden ayrıldı? Alanyaspor maçı sonrası Beşiktaş Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdı!
Çağrı yapıldı: Mescid-i Aksa’ya akın! Kudüs’te katliamın ve işgalin gölgesinde 11. Cuma
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!
G.Saray'a dünya yıldızı orta saha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotoğrafçılık Eğitimi ücretsiz mi? Ne işe yarar?
Üsküdar'da sular ne zaman gelecek? (22 Aralık 2023)
Ümraniye'de sular ne zaman gelecek? (22 Aralık 2023)
Kağıthane'de sular ne zaman gelecek? (22 Aralık 2023)
Beykoz'da sular ne zaman gelecek? (22 Aralık)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Liverpool - Arsenal maçı ne zaman? Liverpool - Arsenal maçı ne zaman? 14:16
Tottenham - Everton maçı ne zaman? Tottenham - Everton maçı ne zaman? 14:13
Nottingham Forest - Bournemouth maçı ne zaman? Nottingham Forest - Bournemouth maçı ne zaman? 14:11
Luton Town - Newcastle United maçı ne zaman? Luton Town - Newcastle United maçı ne zaman? 14:06
Fulham - Burnley maçı ne zaman? Fulham - Burnley maçı ne zaman? 14:03
West Ham United - Manchester United maçı ne zaman? West Ham United - Manchester United maçı ne zaman? 14:00
Daha Eski
Rıza Çalımbay o futbolcudan özür diledi Rıza Çalımbay o futbolcudan özür diledi 13:39
Barça Şampiyonlar Ligi'nden men edilebilir! Barça Şampiyonlar Ligi'nden men edilebilir! 13:30
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! 12:31
Sakaryaspor - Kocaelispor maçı ne zaman? Sakaryaspor - Kocaelispor maçı ne zaman? 12:20
Beşiktaş'ın Hatay maçında o isim kenarda olacak! Beşiktaş'ın Hatay maçında o isim kenarda olacak! 12:20
Gençlerbirliği - Tuzlaspor maçı saat kaçta? Gençlerbirliği - Tuzlaspor maçı saat kaçta? 12:18