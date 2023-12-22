İşaret Dili Kursu Sertifika Programı e-DEVLET | İşaret Dili Kursu ücretsiz mi? Ne işe yarar?

İşaret Dili Kursu Sertifika Programı - İşaret Dili Kursu, işitme engellilerle kolay iletişim kurmak isteyen bireyler için özel olarak hazırlanmış bir online eğitim programıdır. Bu kurs, temel düzeyde işaret dili öğrenmek isteyen herkesin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanmıştır.Kurs süresince katılımcılar işaret dilinin temel prensiplerini öğrenir ve pratik yapma imkanı bulurlar. İşaret dilinin el hareketleri, mimikler ve vücut dilini içeren temel unsurları öğrenilir. Ayrıca temel kelime dağarcığı ve cümle yapısı gibi konular üzerinde de durulur.

İşaret Dili Kursu tamamlandığında katılımcılar temel düzeyde işaret dilini etkin bir şekilde kullanabilecek düzeye ulaşır. Bu sayede işitme engelli bireylerle kolayca iletişim kurabilirler. Temel Seviye İşaret Dili Eğitimi alan bireyler, işitme engellilerin günlük hayatta karşılaştığı iletişim zorluklarını ortadan kaldırarak onlarla daha iyi etkileşim kurabilirler.

E-DEVLET ONAYLI SERTİFİKALAR NE İŞE YARAR?

e-Devlet sadece sertifikaların dijital olarak görüntülenmesine olanak sağlar. Bu sertifikalar, kişinin aldığı eğitim ve uzmanlığı belgeleyerek kanıtlar. e-Devlet üzerinden sertifikaların doğruluğu sorgulanabilir, ayrıca sertifika veren eğitim kurumunun internet sitesinde sertifika sorgulama yapılabilir ya da fiziksel sertifika talep edilebilir.

İşaret Dili Kursu sonunda alınan sertifika aracılığıyla kişi temel seviyede işaret dili konuşabildiğini ve bu dili öğrendiğini ispatlayabilir. İşaret Dili Eğitimi bitiminde sertifika alan kişiler belgelerini öz geçmişlerine ekleyerek iş görüşmelerinde bir adım önde olmaktadır. Özellikle sosyal hizmet, ruh sağlığı, eğitim gibi alanlarda çalışan kişiler için İşaret Dili Eğitimi Sertifikası önemlidir.

İŞARET DİLİ KURSU SONUNDA SERTİFİKA NASIL ALINIR?

Online İşaret Dili Kursu sonunda sertifika almak için eğitim videolarının tamamını izlemek yeterli olmaktadır çünkü eğitim bitiminde sertifika vermek için sınav yapılmamaktadır.

İşaret Dili Eğitimi bittikten sonra verilen Boğaziçi Enstitüsü onaylı sertifika ve uluslararası geçerli sertifika, kişinin ibraz ettiği adrese fiziki olarak gönderilmektedir. Sertifika gönderimi için kargo ücreti talep edilmemektedir. Üniversite onaylı sertifika ise e-Devlet üzerinden yapılacak sorgulama işlemi sonucunda görüntülenmektedir. Sertifikanın e-Devlet sisteminde görülme süresi ise sertifikanın hazırlanmasından sonraki 25 gün içinde gelişmektedir.

SERTİFİKALAR ÜCRETSİZ Mİ?

Boğaziçi Enstitüsünden aldığınız İşaret Dili Kursu sonunda dijital ya da fiziki sertifika sahibi olmak için ücret ödemeniz gerekmektedir. Fiziki sertifikalarda öğrencilere destek olmak amacıyla kargo ücretsiz bir şekilde ulaştırılmaktadır, öğrencilerden ekstra kargo ücreti talep edilmemektedir.

Sertifika ücreti; belgenin basımı ya da dijital ortamda sunulması için gerekli olan, anlaşmalı olduğumuz üniversitelerin onay, imza ve operasyonel süreçleri için sertifikaya talep ettiği bedellerden oluşmaktadır.

İŞARET DİLİ KURSU SONUNDA HANGİ SERTİFİKALAR VERİLİR?

İşaret Dili Kursu sonunda katılımcılar şu sertifikaları almaktadır:

Uluslararası geçerli eğitim sertifikası

Üniversite onaylı eğitim sertifikası

Enstitü onaylı eğitim sertifikası

İşaret Dili Kursu ile şunları öğreneceksiniz:

İşaret dilini temel seviyede kullanmayı,

İşaret diline ait temel düzeydeki kelimeleri,

Günlük hayatta işaret dilini kullanmayı,

İşitme engelli bireylerle temel düzeyde iletişim kurmayı.

ONLİNE İŞARET DİLİ KURSU SONUNDA SERTİFİKA NASIL ALINIR?

Online İşaret Dili Kursu sonunda sertifika almak için eğitim videolarının tamamını izlemek yeterli olmaktadır çünkü eğitim bitiminde sertifika vermek için sınav yapılmamaktadır.

İşaret Dili Eğitimi bittikten sonra verilen Boğaziçi Enstitüsü onaylı sertifika ve uluslararası geçerli sertifika, kişinin ibraz ettiği adrese fiziki olarak gönderilmektedir. Sertifika gönderimi için kargo ücreti talep edilmemektedir. Üniversite onaylı sertifika ise e-Devlet üzerinden yapılacak sorgulama işlemi sonucunda görüntülenmektedir. Sertifikanın e-Devlet sisteminde görülme süresi ise sertifikanın hazırlanmasından sonraki 25 gün içinde gelişmektedir.