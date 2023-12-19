Tıbbi Sekreterlik ve Hasta Kabul Danışmanlığı Sertifika Programı e-DEVLET | Tıbbi Sekreterlik Sertifika ücretsiz mi? Ne işe yarar?

Tıbbi Sekreterlik ve Hasta Kabul Danışmanlığı Sertifika Programı - Hastanelerde Tıbbi Sekreter ya da Hasta Kabul Danışmanı olmak zahmetli bir iştir. Özellikle iyi bir eğitim almadan mesleği icra etmek oldukça zordur. Boğaziçi Enstitüsü olarak Tıbbi Sekreterlik & Hasta Kabul Danışmanlığı Eğitimi hazırlanıyor. Mesleğe başladığınızda ihtiyacınız olacak olan tüm mesleki bilgiler eğitimimizin içeriğinde yer alıyor. Üstelik bu eğitim alanında uzman eğitmen kadro tarafından hazırlandı. İş hayatında uygulayabileceğiniz bilgilerden oluşan bir eğitim ile mesleğe harika bir başlangıç yapabilirsiniz.

E-DEVLET ONAYLI SERTİFİKALAR NE İŞE YARAR?

e-Devlet sadece sertifikaların dijital olarak görüntülenmesine olanak sağlar. Bu sertifikalar, kişinin aldığı eğitim ve uzmanlığı belgeleyerek kanıtlar. e-Devlet üzerinden sertifikaların doğruluğu sorgulanabilir, ayrıca sertifika veren eğitim kurumunun internet sitesinde sertifika sorgulama yapılabilir ya da fiziksel sertifika talep edilebilir.

TIBBİ SEKRETERLİK KURSU UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİ

Hasta kabul sekreterlik kursu sonunda alacağınız hasta kabul sekreterliği sertifikası isterseniz dijital olarak isterseniz de belge olarak sizlere sunulmaktadır. Hastane sekreterliği kursu size hastanelerde çalışma imkanı sunmaktadır. Hasta kabul kursu dersleri birçok kurum tarafından verilmektedir. Önemli olan hasta kabul kursları arasından doğru bir seçim yapmaktadır. Uzaktan eğitim hasta kabul kursu sayesinde istediğiniz her yerden derslere erişebilirsiniz. Online tıbbi sekreterlik hasta kayıt kabul kursu size bu açıdan büyük kolaylık sağlamaktadır.

Eğitim programı, uzaktan eğitim (interaktif) formatında hazırlanmıştır. Eğitimler bireysel öğrenme hızına göre tasarlanmıştır. Eğitime dilediğiniz zaman başlayabilir ve istediğiniz hızda bitirebilirsiniz. Sertifikanız eğitime bittikten sonra adresinize kargoyla gönderilir.

Eğitimlere katılım için sınırlama yoktur. İstediğiniz zamanda ve yerde, internete bağlı olduğunuz tüm cihazlardan eğitim alabilirsiniz.

Sertifika sınavı Enstitü web sitesi üzerinden yapılır, sınava katılmak için belirli bir gün sınırlaması bulunmamaktadır. Eğitimi biten katılımcılarımız hazır olan sınav sistemine kendilerini hazır hissettiklerinde giriş yaparlar.

Sınavda başarılı olan katılımcılar sertifika almaya hak kazanacaktır.

Eğitim sonunda Tıbbi Sekreterlik Sertifikanızı alabileceksiniz.

Eğitim sonunda uluslararası geçerli sertifikanızı alabileceksiniz. Bir uzmanlık eğitiminde birden fazla sertifika almaya hak kazanacaksınız.

SERTİFİKALAR ÜCRETSİZ Mİ?

Boğaziçi Enstitüsü tarafından verilen Tıbbi Sekreterlik kursu ücretlidir. Ancak üç farklı sertifika için öğrencinin bir kez ödeme yapması yeterli olmaktadır. Sertifikayı öğrencinin adresine teslim ederken herhangi bir ek ücret talep edilmemektedir, kargo ücretsiz bir şekilde iletilir.

TIBBİ SEKRETERLİK EĞİTİMİ SONUNDA KAÇ SERTİFİKA ALIYORUM?

Eğitim sonunda üç farklı sertifikaya sahip oluyorsunuz. Eğitim sonunda adınıza özel tasarlanan ıslak imzalı ve onaylı sertifikanız T.C kimlik numarası entegrelidir ve e-Devlet üzerinden sorgulanabilir niteliktedir.

Üniversite onaylı sertifika

Boğaziçi Enstitüsü Tıbbi Sekreterlik & Hasta Kabul Danışmanlığı Eğitimi Sertifikası

Uluslararası akredite olan İngilizce Tıbbi Sekreterlik & Hasta Kabul Danışmanlığı Eğitimi Sertifikası alacaksınız.

Hasta Kabul Eğitimi Konu Başlıkları

Genel Sağlık ve Hastalık Bilgisi

Tıbbi Sekreterin Görevleri, Özellikleri ve Türleri

Randevu İşlemleri, Hasta Kabul ve Problem Çözme

Sağlık ve Hasta Hizmetleri

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)

Tıbbi Terminoloji

Tıpta Dosyalama ve Arşivleme Sistemi

Hastane Yönetim Bilgi Sistemi

Hastalıkların Uluslararası Dokümantasyon Sistemi (ICD Kodlaması)

Tıbbi Etik

Tıbbi Dökümanlar ve Hasta Dosyalarının Hukuksal Boyutu

Sağlıkta Kalite Yönetim Sistemleri

Sağlıkta Kalite Standartları

İletişim ve İlişki Yönetimi

Temel WORD Kullanım Bilgisi

Temel EXCEL Kullanım Bilgisi

Temel Bilgisayar Donanım ve Programlarını Kullanmak

TIBBİ SEKRETERİN ÇALIŞMA ALANLARI

Tıbbi sekreterlik sertifika sürecini tamamlayan kursiyerlerimiz aşağıda belirttiğimiz sektörlerde çalışmaya başlayabilirler. Bu çalışma alanlarının hasta kabul programı bünyesinde işe girebilirler. Tıbbi sekreterlik belgesi bu tarz yerlerde işe girmek için büyük önem taşımaktadır. Tıbbi sekreterlik kursu fiyatları Boğaziçi Enstitüsü öğrencileri için özel olarak belirlenmektedir.