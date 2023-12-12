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Ehliyet yenileme nereden yapılır? Süresi biten ehliyet nasıl yenilenir?

Yıl sonuna yaklaşılmasıyla birlikte ehliyet yenileme ile ilgili detaylar da araştırılmaya başladı. Eski tip sürücü belgesi olanların ehliyet yenileme yapması gerekiyor. Ehliyet yenileme ücretleri her yıl güncelleniyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, geçen yıl ehliyet yenileme süresinin uzatıldığını duyurmuştu. Peki, ehliyet yenileme nereden yapılır? Süresi biten ehliyet nasıl yenilenir?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 01:20 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 01:31
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Ehliyet yenileme nereden yapılır? Süresi biten ehliyet nasıl yenilenir?

Eski tüp sürücü belgesi olan vatandaşların ehliyet yenileme yapması gerekiyor. Ehliyet yenileme için ise Nüfus Müdürlüklerinden randevu almak ve gerekli belgeler ile müracaat etmek gerekiyor. 2023'ün bitimine birkaç gün kala ehliyet yenileme nereden yapılır? Süresi biten ehliyet nasıl yenilenir? sorularının yanıtı haberimizde...

EHLİYET YENİLEME NEREDEN YAPILIR?

Sürücü belgelerinin daha önce 31 Aralık 2022 değiştirilmesi gerektiği bildirilmişti. Ancak İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, geçen yıl ehliyet yenileme süresinin uzatıldığını duyurmuştu.

Buna göre 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresinin, 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatıldı.

Eski tip sürücü belgesini değiştirmek için randevular, randevu.nvi.gov.tr üzerinden veya Alo 199 nüfus müdürlüğü destek hattından oluşturulabilir.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETLERİ 2023

Eski tip ehliyetini yenisi ile değiştirme işlemi için 15 TL, yeni tip sürücü belgesini yenileyenlerin ödeyecekleri ücret ise 769 TL.

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER

Ehliyet yenileme için gerekli evraklar;

  • Kimlik belgesi (nüfus cüzdanı ya da pasaport)
  • Sürücü sağlık raporu
  • Anlaşmalı bankalara yatırılacak harç ücreti makbuzu
  • Eski sürücü belgesi
  • Kan grubunu gösteren belge
  • 1 adet biyometrik fotoğraf (6 aydan eski olmaması önemlidir)
  • Adli sicil belgesi
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