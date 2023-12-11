2023 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANDI? | Geçen yıl asgari ücret zammı ne zaman belli oldu?

2023 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANDI? | Ülke gündeminin ana gündem maddelerinden olan asgari ücret zammı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yeni yıla sayılı günler kala asgari ücrette 2024 zammını görüşen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 11 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirdi. İkinci toplantı için ise tarih henüz belli olmazken asgari ücretin açıklanacağı tarihi tahmin etmek için geçtiğimiz seneyi referans alan vatandaşlar, arama motorlarında '2023 asgari ücret ne zaman açıklandı? Geçen yıl asgari ücret zammı ne zaman belli oldu?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte tüm merak edilenler...

GEÇEN YIL ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLDU?

2023 yılında, 7 Aralık'ta başlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının neticesinde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 asgari ücreti 22 Aralık 2022 tarihinde duyurmuştu. Yeni Asgari Ücret, 8 bin 506 lira olarak açıklanırken 2023'ün ilk yarısında asgari ücrete gelen zam yüzde 54,5'e ulaşmıştı. Temmuz ayında ise asgari ücret üzerinde iyileştirme yapılmış ve Başkan Erdoğan'ın 'Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyiz' açıklamasının ardından asgari ücrete yüzde 34,04 oranında ara zam yapılmıştı.

2024 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İşçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 11 Aralık Pazartesi günü, saat 13.30'da düzenledi. İkinci toplantı için henüz tarih verilmezken asgari ücretin netleşmesi için her yıl komisyon, genellikle dört kez toplanıyor. Bu nedenle 2024 yeni asgari ücretin ve asgari ücrete gelecek zam kararının, Aralık ayının son haftasında, 4. toplantıdan sonra belli olacağı tahmin ediliyor.

2024 ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA OLASI SENARYOLAR

2024 yılında uygulanacak olan asgari ücret henüz belli olmadı. 2023 yılı yeni asgari ücrette senaryolar ise şöyle:

💰 YÜZDE 20 ZAM Temmuz zammının ardından 11 bin 402 TL olan asgari ücret yüzde 20 zamla 13 bin 682 TL'ye yükselecek. 💰 YÜZDE 25 ZAM Temmuz zammının ardından 11 bin 402 TL olan asgari ücret yüzde 25 zamla 14 bin 252 TL'ye yükselecek. 💰 YÜZDE 30 ZAM Temmuz zammının ardından 11 bin 402 TL olan asgari ücret yüzde 30 zamla 14 bin 822 TL'ye yükselecek. 💰 YÜZDE 35 ZAM Temmuz zammının ardından 11 bin 402 TL olan asgari ücret yüzde 35 zamla 15 bin 392 TL'ye yükselecek.

💰YÜZDE 40 ZAM T emmuz zammının ardından 11 bin 402 TL olan asgari ücret yüzde 40 zamla 15 bin 962 TL'ye yükselecek.

💰YÜZDE 45 ZAM T emmuz zammının ardından 11 bin 402 TL olan asgari ücret yüzde 45 zamla 16 bin 532 TL'ye yükselecek.

💰YÜZDE 50 ZAM

Temmuz zammının ardından 11 bin 402 TL olan asgari ücret yüzde 50 zamla 17 bin 103 TL'ye yükselecek.

💰YÜZDE 55 ZAM: Temmuz zammının ardından 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 55 zamla 17 bin 673 TL'ye yükselecek.

💰YÜZDE 60 ZAM: Temmuz zammının ardından 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 60 zamla 18 bin 243 TL'ye yükselecek.

💰YÜZDE 65 ZAM: Temmuz zammının ardından 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 65 zamla 18 bin 813 TL'ye yükselecek.

💰YÜZDE 70 ZAM: Temmuz zammının ardından 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 70 zamla 19 bin 383 TL'ye yükselecek.

💰YÜZDE 75 ZAM: Temmuz zammının ardından 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 75 zamla 19 bin 953 TL'ye yükselecek.

💰YÜZDE 80 ZAM: Temmuz zammının ardından 5 bin 500 TL olan asgari ücret yüzde 80 zamla 20 bin 523 TL'ye yükselecek.

ENFLASYON ORANINA GÖRE ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ

Haziran ayında 1351,59 olan Tüketici Fiyat Endeksi Kasım ayında 1806,50'ye yükseldi. Böylece 5 aylık enflasyon oranı yüzde 33,66, refah payı hariç 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 33,66, 5 aylık memur enflasyon farkı yüzde 26,09, memur toplu sözleşme zammı yüzde 15, 5 aylık memur zammı yüzde 45 oldu. Aralık ayının enflasyonu 0 çıksa dahi emekli ve memur bu zamları almaya hak kazanmış oldu. Aralık rakamlarının açıklamasıyla emekli ve memur maaş zamlarının yükselmesi bekleniyor.

Asgari ücrette de en az memura yapılacak zam oranında artış beklenirken halihazırda brüt 13.414,50 ₺ ve net 11.402,32 ₺ olan asgari ücretin yeni zamla birlikte brüt 19.451,02 ve net 16.533,36 ₺ olması ihtimalleri konuşuluyor.