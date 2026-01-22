CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Alanya'ya transfer çıkarması! Galatasaray'ın da gündemindelerdi

Fenerbahçe'den Alanya'ya transfer çıkarması! Galatasaray'ın da gündemindelerdi

Ara transfer dönemi çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündemine gelen Ümit Akdağ ve Maestro transferi için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin iki ismi gelecek yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için Corendon Alanyaspor ile görüşmelere başladığı iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2026 Perşembe 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'den Alanya'ya transfer çıkarması! Galatasaray'ın da gündemindelerdi

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar devam ederken sarı-lacivertliler için gelecek yaz transfer dönemi için flaş bir iddia gündeme geldi.

Fenerbahçe'den Alanya'ya transfer çıkarması! Galatasaray'ın da gündemindelerdi

Sarı-lacivertlilerden Akdeniz çıkarması. Kış transfer sezonunda Musaba, Guendouzi ve Mert Günok hamleleri yapan Sarı-Lacivertliler, Alanyaspor'un 2 yıldızı için düğmeye bastı ve operasyon başladı.

Fenerbahçe'den Alanya'ya transfer çıkarması! Galatasaray'ın da gündemindelerdi

Fenerbahçe Yönetimi, dün Alanyasporlu orta saha Maestro ve stoper Ümit Akdağ'ın transferleri için görüşme gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'den Alanya'ya transfer çıkarması! Galatasaray'ın da gündemindelerdi

Kanarya'nın bu transferleri gelecek sezon için düşündüğü gelen haberler arasında.

Fenerbahçe'den Alanya'ya transfer çıkarması! Galatasaray'ın da gündemindelerdi

Takvim'in haberine göre kulüpler arasında anlaşma sağlanırsa 2 yıldız yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye katılacak.

Fenerbahçe'den Alanya'ya transfer çıkarması! Galatasaray'ın da gündemindelerdi

Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın Maestro ve Ümit Akdağ için hamle yapacağı haberini aldı. Bu yüzden de elini çabuk tuttu ve Alanyaspor ile masaya oturdu.

Fenerbahçe'den Alanya'ya transfer çıkarması! Galatasaray'ın da gündemindelerdi

Alanyaspor ile sözleşmesi 2029 yılında sona erecek olan 22 yaşındaki Angolalı orta saha Maestro için kulübü daha önce 10 milyon Euro talep etmişti.

Fenerbahçe'den Alanya'ya transfer çıkarması! Galatasaray'ın da gündemindelerdi

Akdeniz ekibinin 22 yaşındaki stoperi Ümit Akdağ'ın sözleşmesi 2028 yılında bitiyor.

Fenerbahçe'den Alanya'ya transfer çıkarması! Galatasaray'ın da gündemindelerdi

Bu sezon 20 maçta forma giyen Ümit, 1 gol atarken 2 asist yaptı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray play off'u nasıl garantiledi? İşte yapay zekanın cevabı G.Saray play off'u nasıl garantiledi? İşte yapay zekanın cevabı 03:01
G.Saray play off'u nasıl garantiledi? İşte yapay zekanın cevabı G.Saray play off'u nasıl garantiledi? İşte yapay zekanın cevabı 02:58
İşte Şampiyonlar Ligi'nde toplu maç sonuçları! İşte Şampiyonlar Ligi'nde toplu maç sonuçları! 01:23
F.Bahçe Beko İtalya'da kazandı! F.Bahçe Beko İtalya'da kazandı! 01:19
Osimhen: İkisini de ikna etmeye çalışıyorum Osimhen: İkisini de ikna etmeye çalışıyorum 01:19
İşte UEFA ülke sıralamamız! İşte UEFA ülke sıralamamız! 01:19
Daha Eski
Buruk: İlk 24'te olacağız Buruk: İlk 24'te olacağız 01:19
G.Saray'ın ilk 24 şansı devam ediyor! G.Saray'ın ilk 24 şansı devam ediyor! 01:19
Simeone: Son dakika G.Saray kazanabilirdi! Simeone: Son dakika G.Saray kazanabilirdi! 01:18
İşte G.Saray'ın güncel sıralaması! İşte G.Saray'ın güncel sıralaması! 01:18
G.Saray transferdeki sessizliğini o yıldızla bozuyor! G.Saray transferdeki sessizliğini o yıldızla bozuyor! 01:18
Onyedika'dan flaş paylaşım! Bindiği uçak... Onyedika'dan flaş paylaşım! Bindiği uçak... 01:18