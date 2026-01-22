Fenerbahçe'den Alanya'ya transfer çıkarması! Galatasaray'ın da gündemindelerdi

Kanarya'nın bu transferleri gelecek sezon için düşündüğü gelen haberler arasında.

Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın Maestro ve Ümit Akdağ için hamle yapacağı haberini aldı. Bu yüzden de elini çabuk tuttu ve Alanyaspor ile masaya oturdu.