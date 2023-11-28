Haberler Haberler CANLI ALTIN FİYATLARI | 28 Kasım Salı 2023 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?

CANLI ALTIN FİYATLARI | 28 Kasım Salı 2023 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?

CANLI ALTIN FİYATLARI 28 Kasım Salı - Altın, ülkemizdeki en güvenli yatırım araçları listesinde ilk sıralardaki yerini korumaya devam ediyor. Yatırımcıların yanı sıra vatandaşların da sıklıkla tercih ettiği bir para biriktirme yöntemi olan altın alış ve satış işlemlerinin kura göre değişimi de gün içinde sık sık araştırılan konular arasında. Gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ata altın fiyatları arama motorlarında sıklıkla sorgulanırken 28 Kasım altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte altında anlık son durum ve canlı kur takibi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 06:56 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 07:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
CANLI ALTIN FİYATLARI | 28 Kasım Salı 2023 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?

💥CANLI ALTIN FİYATLARI - 28 Kasım Salı günü yatırımcılar ve vatandaşlar, altındaki son durumu merak ediyor. İç piyasaya göre şekillenen ve alım gücüne büyük ölçüde etki eden altın fiyatları, ülkemizdeki yatırım araçları içinde en güvenli liman olmaya devam ediyor. Peki gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar? İşte altındaki anlık durum ve son fiyatlar...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

28 Kasım Salı 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.874,74₺

Gram altın satış: 1.875,12₺

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.088,00₺

Çeyrek altın satış: 3.125,00₺

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.194,00₺

Yarım altın satış: 6.250,00₺

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 12.351,00₺

Tam altın satış: 12.448,00₺

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 12.613,00₺

Cumhuriyet altını satış: 12.803,00₺

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 12.674,00₺

Ata altın satış: 12.776,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 28 Kasım Salı günü saat 06.08 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray yılın transferine imza atıyor! Mauro Icardi’yi bile gölgede bırakacak…
Barış diplomasisinde öncü ülke Türkiye! Nefes kesen diplomasi trafiğinin perde arakası ortaya çıktı! O ülkeler de Ankara'nın kapısını çalmış
F.Bahçe'de Tolisso heyecanı!
M. United'a şok! G.Saray maçında 7 isim yok
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler 28 Kasım
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (27 Kasım)
Zeytinburnu'nda elektrik ne zaman gelecek? (27 Kasım 2023)
Küçükçekmece'de elektrik ne zaman gelecek? (27 Kasım 2023)
ASGARİ ÜCRETTE İLK TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
La Liga'da liderlik el değiştirdi! La Liga'da liderlik el değiştirdi! 01:39
Bologna evinde 3 puanı aldı! Bologna evinde 3 puanı aldı! 01:36
Gol düellosunu Fulham kazandı! Gol düellosunu Fulham kazandı! 01:34
Cenk ve Salih Beşiktaş'ta kalacak mı? Cenk ve Salih Beşiktaş'ta kalacak mı? 01:16
Çalımbay'ın transfer planı belli oldu Çalımbay'ın transfer planı belli oldu 00:54
G.Saray'da rota Güney Amerika! G.Saray'da rota Güney Amerika! 00:33
Daha Eski
Toroğlu: Yenemiyorsan aynaya bakacaksın! Toroğlu: Yenemiyorsan aynaya bakacaksın! 00:32
Abdullah Avcı: Basit hatalarla gol yedik Abdullah Avcı: Basit hatalarla gol yedik 00:32
Ronaldo'dan alkışlanacak hareket! Penaltıyı... Ronaldo'dan alkışlanacak hareket! Penaltıyı... 00:32
Servet Çetin: G.Saray ile F.Bahçe'de yapıyor Servet Çetin: G.Saray ile F.Bahçe'de yapıyor 00:32
Sivas'ta 6 gol var kazanan yok! Sivas'ta 6 gol var kazanan yok! 00:32
VAR Trabzonspor'un golünü verdi! İşte o pozisyon VAR Trabzonspor'un golünü verdi! İşte o pozisyon 00:32