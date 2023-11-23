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1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ SON DAKİKA - İlk kez ev alacaklara düşük faizli ev kredisi

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ SON DAKİKA - Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarında değindiği ilk konut edinimini destekleyici kredi çalışmaları sürüyor. Bu açıklamaların ardından gözler düşük faizli konut kredisine çevirilmişti. Peki, ilk ev alacaklara konut kredisi kampanyası ne zaman başlayacak? 1.20 faiz oranlı kredi başvuru şartları ne?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 09:10 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 09:20
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1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ SON DAKİKA - İlk kez ev alacaklara düşük faizli ev kredisi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. İkinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkanı yok. İkinci, üçüncü konuta kredi imkanı olmayınca, konut kredi imkanları ilk konut sahipliği için kullanılmış oluyor." ifadeleri ile müjdeyi vermişti. birçok kişi konut kredisi için araştırma yapıyor. Peki, ilk ev alacaklara konut kredisi kampanyası ne zaman başlayacak? 1.20 faiz oranlı kredi başvuru şartları ne?

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası ile ilgili çalışmalar tamamlandıktan sonra başvuru tarihinin açıklanması bekleniyor. Başvuru tarihi açıklandıktan sonra detayları haberimizde yer alacak.

1.20 FAİZLİ KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?

İlk kez ev alacaklara yüzde 1.20 oranında faiz oranı uygulanması beklenirken, 1.20 düşük faizli konut kredisi hiç evi olmayanlara verilecek. Kredi vadesinin 15 yıl olması bekleniyor.

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