Haberler Haberler GOOGLE GMAİL HESABINIZI SİLEBİLİR! | Kullanılmayan Gmail hesapları silinecek mi?

GOOGLE GMAİL HESABINIZI SİLEBİLİR! | Kullanılmayan Gmail hesapları silinecek mi?

Google flaş bir karar aldı. Güvenlik önlemlerini arttırmak isteyen Google, aralık ayından itibaren uzun süre kullanılmamış Gmail hesaplarını silecek.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 17:10 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 17:20
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GOOGLE GMAİL HESABINIZI SİLEBİLİR! | Kullanılmayan Gmail hesapları silinecek mi?

Dünyanın en çok kullanılan e-posta hizmeti Gmail'de yeni dönem başlıyor. Gmail'de güvenliği arttırmak isteyen Google uzun süre kullanılmamış hesapları silecek. Silme işlemi öncesinde kullanıcılara bildirim gidecek.

GOOGLE GMAİL HESAPLARINI NEDEN SİLİYOR?

Dünyanın en büyük arama motorlarından biri olan Google, Gmail hizmetinde yeni bir adım atacak. Uzun süredir kullanılmamış Gmail hesaplarının çalınma riskinin bulunması sebebiyle iki yıldan uzun süredir kullanılmayan tüm Gmail hesapları silinecek. Hesabınızın süresinin dolmak üzere olduğundan endişeleniyorsanız, hesabınızı aktif tutmak için yapmanız gereken tek şey iki yılda bir giriş yapmaktır.

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