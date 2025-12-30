Son dakika: Akdeniz'de bir deprem daha! Merkez üssü neresi? AFAD deprem

SON DAKİKA DEPREM | AFAD, 30 Aralık Salı günü saat 18.05'te Akdeniz açıklarında bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Bölgede hissedilen sarsıntının ardından depreme ait bilgiler netleşirken, vatandaşlar gelişmeleri yakından takip ediyor. "Deprem nerede oldu?", "Akdeniz depremi büyüklüğü ne?" ve "Merkez üssü hangi nokta?" soruları gündemdeki yerini koruyor. Akdeniz'de yaşanan depremle ilgili merak edilen tüm ayrıntılar araştırılmaya devam ediliyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem verileri...

AKDENİZ'DE KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

AFAD, 30 Aralık Salı günü saat 18.05'te Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Bölgede hissedilen sarsıntının 7.88 kilometre derinlikte meydana geldiği aktarıldı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi'ne göre, Akdeniz depremi verileri şu şekilde: