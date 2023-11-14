Haberler Haberler AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AÖF sınav yeri sorgulama

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AÖF sınav yeri sorgulama

AÖF sınav takviminin belli olmasının ardından, binlerce aday sınava gireceği sınav giriş belgeleri için araştırmaya başladı. AÖF güz dönemi vize sınavları ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 17:00 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 17:30
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AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AÖF sınav yeri sorgulama

AÖF güz dönemi vize sınavları için geri sayım başladı. Kayıt işlemleri ardından öğrenciler, ara sınav hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Sınava katılım gösterecek öğrenciler sınav giriş belgesinin yayınlanacağı tarihi araştırıyor. Peki, AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AÖF sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir?

AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim güz dönemi vize sınavı 9-10 Aralık 2023 tarihinde yapılacak. AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 20- 21 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşecek.

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

AÖF sınav giriş yerleri belgesi henüz açıklanmadı. Sınav giriş yerleri belli olduğunda haberimizde yer alacak.

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