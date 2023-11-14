ALMANYA 55 BİN LİRA MAAŞLA 2 MİLYON İŞÇİ ALACAK | Aranan meslekler ve başvuru şartları

ALMANYA İŞÇİ ALIMI | Almanya, genç nüfusun az olması sebebiyle işçi göçünü artırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Son olarak ülkeye gelen işçilerde zorunlu olan Almanca bilme şartını kaldıran ve vatandaşlığa geçiş imkanını kolaylaştıran yasa tasarısını duyuran Alman hükümeti, çeşitli birçok sektörde çalışacak binlerce işçi için sık sık ilan yayımlamakta. İşte aranan meslekler ve başvuru şartları...
YIL SONUNA KADAR 2 MİLYON İŞÇİ ALINACAK
Almanya, yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alırken pandeminin ardından ülkede oluşan iş gücü açığı, birçok farklı sektörde üretimi sekteye uğratıyor. Özellikle yaz aylarında, havalimanlarında meydana gelen sıkıntılar ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan turist gelirlerinin azalmasına neden olurken hükümet, Türkiye ve Balkan ülkelerinden işçi alımına onay verildiğini açıkladı. Bu onay ile birlikte 2023 yılı sonuna kadar Almanya'nın 2 milyon işçi alımı yapması bekleniyor.
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Hazırlanan yasa tasarısında işçiler için sağlanan tek kolaylık dil değil. Tasarı ile birlikte Alman vatandaşlığına geçiş de kolaylaşacak. 67 yaşının üzerinde olan vatandaşlar için test kaldırılacak. Vatandaşlık için gereken ikamet süresi 8 yıldan 5'e düşecek. Yasanın 1-2 ay içerisinde onaylanıp yürürlüğe girmesi bekleniyor.
ALMANYA'DA EN ÇOK İŞE ALIM YAPILAN MESLEK GRUPLARI
- Aşçı
- İnşaat işçisi
- Hemşireler, hasta ve yaşlı bakıcıları
- Kaynakçı
- İnternet teknolojisi
- Ağır Sanayi ve metal sanayi işçisi
- Gastronomi
- Eğitim
- Sağlık hizmetleri
- Çocuk yetiştiricileri
- IT teknisyenleri
- Metal ve ağır sanayi işçileri
- Gastronomi uzmanları
- Vasıflı işçiler
- İnşaat sektörü işçileri
- Elektrik ve elektronik mühendisleri ve işçiler
- Teknik ve mekanik
Sık sık işçi göçü alan Almanya'da, yukarıda yazılı sektörlerde nitelikli işgücü arandığı biliniyor. 18-45 yaş arası kişilerin başvurusuna açık olan bu sektörlerde, en düşük maaş asgari ücret olan 2 bin 100 Euro (yaklaşık 40.194 TL) olurken en yüksek maaş ise 37 bin Euro (yaklaşık 708.108 TL) olarak biliniyor.
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İŞÇİ ALIMI BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- Ehliyet fotokopisi
- Adli Sicil Kaydı
- İkametgah Belgesi
- Diploma
- Sağlık Raporu
- Mesleki yeterlilik belgesi
- Nüfus kayıt örneği
- Almanca tercümesi yapılmış özgeçmiş
- İş deneyiminizi gösteren hizmet dökümü
- Pasaport Fotokopisi (3 yıllık)
- 6 ay içinde çekilen 6 tane biyometrik fotoğraf
Not: İstenen belgeler iş başvurusunda bulunulan firmaya göre değişiklik gösterebilmektedir.
ALMANYA'DA HANGİ MESLEK NE KADAR MAAŞ ALIYOR?
Sık sık işçi göçü alan Almanya'da, bazı sektörlerde nitelikli iş gücüne sürekli ihtiyaç duyuluyor. 18-45 yaş arası kişilerin başvurusuna açık olan bu sektörlerde, en düşük maaş asgari ücret 1.920 Euro (yaklaşık 38 bin TL) olurken en yüksek maaş ise 37 bin Euro (yaklaşık 740 bin TL) olarak biliniyor. Euro kuru 29,25'ten hesaplanmıştır. Aşağıdaki tutarlar 2022 yılına ait olup, resmi kaynaklara dayanmamaktadır. İşte bazı pozisyonlara göre maaş tutarları:
- Üst Düzey Yönetici
En az: 13.000 € (~380.250 ₺)
En çok: 37.000 € (~1.082.250 ₺)
- Hakim
En az: 7.500 € (~ 219.375 ₺)
En çok 9.000 € (~263.250 ₺)
- Orta Düzey Yönetici
En az: 6.500 € (~130.000 TL)
En çok: 19.000 € (~380.000 TL)
- Yazılımcı
En az: 7.000 € (~204.750 ₺)
En çok: 8.500 € (~248.625 ₺)
- Doktor
En az: 5.000 € (~146.250 ₺)
En çok: 7.000 € (~204.750 ₺)
- Mühendis
En az: 4.500 € (~131.625 ₺)
En çok: 6.500 € (~190.125 ₺)
- Mimar
En az: 4.000 € (~117.000 ₺)
En çok: 5.600 € (~163.800 ₺)
- Sigortacı
En az: 4.000 € (~117.000 ₺)
En çok: 5.600 € (~163.800 ₺)
- İşçi
En az: 2.100 (~61.425 ₺)
En çok: 3.000 € (~87.750 ₺)
- Teknisyen
En az: 2.900 € (~84.825 ₺ )
En çok: 4.000 €(~117.000₺ )
- Güvenlik görevlisi
En az: 2.900 € (~84.825₺ )
En çok: 4.000 € (~117.000₺ )
- Polis
En az: 3.000 € (~87.750₺ )
En çok: 4.500 € (~131.625₺ )
- Finans çalışanı/Uzmanı
En az: 4.000 € (~117.000₺ )
En çok: 5.600 € (~163.800₺ )
- Avukat
En az: 4.500 € (~131.625₺ )
En çok: 6.500 € (~130.000₺ TL)
- Bankacı
En az: 4.000 € (~80.000₺ )
En çok: 5.600 € (~190.125₺ )
- Dozer, Vinç Operatörü
En az: 3.500 € (~102.375₺ )
En çok: 5.000 € (~146.250₺ )
- Şoför
En az: 3.000 € (~87.750₺ )
En çok: 4.500 € (~131.625₺ )
- Kasap
En az: 2.100 (~61.425₺ )
En çok: 6.000 € (~175.500₺ )
Almanya'da asgari ücret 2023 yılında saatlik 12 Euro olarak belirlendi. Haftanın 5 günü, günde 8 saat çalışan bir kişi, bu şartlar altında ayda 1920 Euro (yaklaşık 56 bin 400 TL) kazanıyor. Tam zamanlı çalışan işçilerin alabileceği en düşük tutar yasal olarak aylık 1920 Euro'dur.