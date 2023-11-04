KRAL ŞAKİR ŞAKİR'İN GÜNLÜKLERİ İZLE | Kral Şakir tüm bölümler izle KESİNTİSİZ FULL HD

KRAL ŞAKİR ŞAKİR'İN GÜNLÜKLERİ İZLE | 2018 yılında yapımına başlanan Kral Şakir adlı çizgi dizinin baş karakteri Şakir, sarı şapkalı ve mavi tişörtlü, sevimli ve esprili bir karakterdir. Diğer önemli karakterler arasında ailesi, arkadaşları ve çeşitli fantastik yaratıklar bulunur. En yakın arkadaşı Fil Necati ile yaşadığı maceralarla çocukların en sevdiği karakterlerin arasında yer alan Kral Şakir'in tüm bölümlerini sizler için derledik...

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KRAL ŞAKİR KONUSU NEDİR?

"Kral Şakir," Şakir'in sıradışı maceralarını ve yaşadığı fantastik dünyayı konu alır. Dizi, günlük hayatta karşılaşılan sorunları ve komik olayları işler. Şakir'in olağanüstü yetenekleri ve hayal gücü, dizinin eğlenceli yanlarını oluşturur.

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KRAL ŞAKİR KARAKTERLERİ

KRAL ŞAKİR

Dizinin baş karakteridir. Sarı bir şapkası ve mavi tişörtü vardır. Şakir, esprili, neşeli ve maceraperest bir karakterdir. Sıradışı yeteneklere sahiptir ve fantastik maceralara atılır.

FİL NECATİ

Fil Necati, "Kral Şakir" çizgi dizisinin önemli bir karakteridir. Fil Necati, dizinin komik ve sevimli karakterlerinden biridir ve Şakir'in maceralarında yer alır.

ANNEANNE

Şakir'in annesi olan Anneanne, sık sık Şakir'in maceralarına karşı endişeli olsa da onu destekler. Anneanne, ailesine ve geleneklere bağlı bir karakterdir.

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BİLİMCİ ANNE

Şakir'in bilimle ilgili maceralarına eşlik eden ve ona yardım eden bir karakterdir. Bilimci Anne, bilimsel bilgi ve deneyimleriyle Şakir'e rehberlik eder.

ABLACIM

Şakir'in kız kardeşidir. Ablacım, kardeşiyle bazen çekişse de genellikle Şakir'in maceralarına katılır ve onunla birlikte eğlenceli anlar yaşar.

PİRAMİT

Piramit, Şakir'in konuşabilen bir sırlar koleksiyoncusu ve arkadaşıdır. Sırlar ve gizemli nesnelerle ilgilenir. Piramit, Şakir'e maceralarında yardımcı olur.

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SÜPER DOSTLAR

Şakir'in çeşitli fantastik arkadaşları ve yaratıkları vardır. Bunlar arasında Samanyolu, Çokomel, Akıllı Taş, Minik Şiir, Hayalet ve daha birçok karakter bulunur. Her biri farklı yeteneklere sahip ve Şakir'in maceralarında ona yardımcı olurlar.

KRALLAR VE KÖLELER

Bu karakterler, "Kral Şakir" dizisinde farklı bölgelerin liderleri ve halkını temsil ederler. Kral Şakir, bu karakterlerle etkileşimde bulunur ve farklı krallıklarda maceralar yaşar.

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