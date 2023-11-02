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MASAK NEDİR? | Mali Suçları Araştırma Kurumu'nun görevi nedir? MASAK ne iş yapar?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olan MASAK, birçok kişi tararından merak edilip araştırılmaktadır. Mali suçları önlemek amacıyla kurulan MASAK nedir? Mali Suçları Araştırma Kurumu'nun görevi nedir? MASAK ne iş yapar? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2023 Perşembe 11:47 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2023 Perşembe 12:00
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MASAK NEDİR? | Mali Suçları Araştırma Kurumu'nun görevi nedir? MASAK ne iş yapar?

MASAK NEDİR? - Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK), açılımı, amaçları ve görevleriyle gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Son dönemde fenomen bir çiftin mal varlıklarına el koyan ve çiftin işlerini araştırma altına alan MASAK merak konusu oldu. Peki, MASAK nedir, ne anlama gelir, ne iş yapar? İşte detaylar...

MASAK NEDİR?

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olan bir finansal istihbarat birimidir. MASAK'ın başlıca görevleri para aklama suçunu, terörün finansmanı ve kitle imha silahları yayılımının finansmanını önlemek, bunlar hakkında araştırma yapmak, önlemler geliştirmek ve toplanan bilgileri işleyerek gerekli makamlara sunmaktır. MASAK ayrıca kendi görev alanıyla ilgili politika oluşturulmasına katkıda bulunma, strateji geliştirme, kanun ve yönetmelik taslakları hazırlama ve ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlama faaliyetleri icra etmekle yükümlüdür.

MASAK TARİHÇESİ

MASAK, 19 Kasım 1996 tarihinde yürürlüğe giren 4208 sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun ile kurulmuştur. 17 Şubat 1997 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. İlerleyen süreçte dünyadaki finansal gelişmelere paralel olarak ihtiyaç duyulan yeni yasal düzenlemeler neticesinde görev ve yetkileri daha sonra 18 Ekim 2006 tarihinde yürürlüğe giren 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ile yeniden düzenlenmiştir.

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