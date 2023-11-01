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SON DAKİKA 5 BİN TL EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ BELLİ OLDU İşte cumhuriyet ikramiyesinin hesaplara yatacağı tarih

Cumhuriyet Bayramı için emeklilere ödenecek olan 5000 TL ikramiye için nefesler tutuldu. Cumhuriyet'in 100. yılı tüm ülkede coşkuyla kutlandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda emeklilere ikramiye müjdesi verilmişti. Dul ve yetim aylığı alanlar da dahil olmak üzere tüm SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı emeklilerine verilmesi beklenen 29 Ekim ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu. Peki, emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Cumhuriyet bayram ikramiyesi hesaplara ne zaman yatacak? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 13:50
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SON DAKİKA 5 BİN TL EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ BELLİ OLDU İşte cumhuriyet ikramiyesinin hesaplara yatacağı tarih

EMEKLİ İKRAMİYELERİ ÖDEME TARİHLERİ | Milyonlarca emekliye müjde veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. yılında bir kereye mahsus olmak üzere 5 bin TL ikramiye verileceğini açıklanmıştı. SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı kapsamında tüm emeklileri kapsayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesiyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan müjdeli açıklama geldi ve tarih belli oldu. Peki Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte detaylar...

CUMHURİYET BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA YATACAK?

Emekli ikramiyesi, bu yıl üçüncü kez, Cumhuriyet'in ilanının 100. yılı dolayısıyla emeklilere 5.000 TL olarak ödenecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı ardından müjdeyi vermişti. Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih de vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Cumhuriyet bayram ikramiyesi hesaplara ne zaman yatacak?

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? BAKAN AÇIKLADI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere yapılacak 5 bin liralık ödemenin Kasım ayının 15'ine yakın yapılacağını ifade etti.

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANA EMEKLİ İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

5.000 TL tutarındaki Cumhuriyet Bayramı emekli promosyonu, dul ve/veya yetim maaşı alan kişiler için de ödenecek. Ancak sigortalı kişinin emekli maaşının yalnızca bir kısmını alabilen dul ve yetimler, maaş ile aynı oranda promosyon alacak.

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