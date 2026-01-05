MEMUR MAAŞ ZAMLARI | Polis, asker, öğretmen, hemşire maaşları ne kadar oldu? Memur zammı kaç TL oldu?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Memur maaş zammı 2026 Ocak oranları milyonlarca kamu çalışanı tarafından merak ediliyor. Memur ve memur emeklilerinin maaşları yılda iki kez artırılırken, enflasyon farkı maaşlara doğrudan yansıtılıyor. 3 Aralık 2025'te açıklanan Kasım ayı enflasyon verileri, 5 aylık enflasyon farkını ortaya koydu. Bu gelişmeyle birlikte polis, hemşire, öğretmen, mühendis ve vaiz maaşları kaç TL olacak? soruları gündeme geldi. Ocak ayı memur maaş zammı 2026 hesaplama tablosu, yeni yıl öncesi en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Polis, asker, öğretmen, hemşire maaşları ne kadar oldu? Memur zammı kaç TL oldu? İşte detaylar...

TÜİK ARALIK AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,89 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %30,89 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,89 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %34,88 artış olarak gerçekleşti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

TÜİK'in açıkladığı Aralık ayı enflasyon oranına göre, emekli maaşları da netleşti. En düşük emekli maaşı 18 bin 939 TL oldu.

ZAM ORANI %18,69 OLURSA YENİ MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Ocak–Haziran 2026 dönemini kapsayacak zam oranının %18,69 olması halinde bazı unvanlara göre güncel maaşlar şöyle olacak:

1/4 üniversite mezunu şube müdürü:

76.659 TL → 90.987 TL

9/1 üniversite mezunu memur:

52.617 TL → 62.451 TL

1/4 uzman öğretmen:

67.776 TL → 80.443 TL

1/4 öğretmen:

61.146 TL → 72.574 TL

3/1 başkomiser:

74.490 TL → 88.412 TL

8/1 polis memuru:

68.084 TL → 80.809 TL

1/4 uzman doktor:

126.119 TL → 149.691 TL

Bu maaşlar, tahmini hesaplamalara göre belirlenmiş olup Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla kesinleşecek.

MEMUR MAAŞ ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışı toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı olmak üzere iki kalemden oluşuyor. 2026 yılının ilk 6 ayı için:

Toplu sözleşme zammı: %11

Buna ek olarak, 6 aylık enflasyonun %7'yi aşan kısmı enflasyon farkı olarak maaşlara yansıtılıyor.

Temmuz 2026'da ise Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yılın ikinci yarısı için yeni zam yapılacak. SGK ve Bağ-Kur emeklileri ise her 6 ayda bir yalnızca enflasyon oranı kadar zam alıyor.

BEKLENTİLER NE YÖNDE? MEMUR ZAMMI KAÇ OLACAK?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 31 olarak açıklaması, Aralık ayı enflasyon beklentilerini de netleştirdi. Bu tahmine göre Aralık ayında aylık enflasyonun yüzde 1 civarında gelmesi bekleniyor.

Bu senaryoda:

Toplam 6 aylık enflasyon: yaklaşık %12,31

Enflasyon farkı: yaklaşık %6,96

Toplu sözleşme zammı ile birlikte memur maaş zammının yüzde 19'a yakın olması öngörülüyor.

Kasım ayı enflasyonunun aylık bazda %0,87 olarak açıklanmasıyla birlikte, 5 aylık enflasyon farkı %5,91 seviyesine ulaşmıştı. Aralık verisiyle birlikte nihai zam oranı kesinleşmiş olacak.