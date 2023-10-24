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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 24 Ekim bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '24 Ekim'de hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2023 Çarşamba 00:01 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 15:18
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 24 Ekim bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 24 Ekim'de hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

Galatasaray - Bayern Münih maçını şifresiz veren kanallar

Galatasaray Bayern münih maçını şifresiz izlemek için TIKLAYIN

24 EKİM'DE HANGİ MAÇLAR VAR?

19:45 Galatasaray - Bayern Münih

22:00 Man United - Kopenhag

22:00 Lens - PSV Eindhoven

22:00 Sevilla - Arsenal

22:00 Sporting Braga - Real Madrid

22:00 Union Berlin - Napoli

19:45 Inter - Salzburg

22:00 Benfica - Real Sociedad

21:45 Huddersfield - Cardiff

21:45 Millwall - Blackburn

21:45 Norwich - Middlesbrough

21:45 Swansea City - Watford

22:00 Leicester - Sunderland

22:00 West Bromwich - QPR

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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