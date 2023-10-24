BUGÜNKÜ MAÇLAR - 24 Ekim bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 24 Ekim'de hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
Galatasaray - Bayern Münih maçını şifresiz veren kanallar
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24 EKİM'DE HANGİ MAÇLAR VAR?
19:45 Galatasaray - Bayern Münih
22:00 Man United - Kopenhag
22:00 Man United - Kopenhag
22:00 Lens - PSV Eindhoven
22:00 Sevilla - Arsenal
22:00 Sevilla - Arsenal
22:00 Sporting Braga - Real Madrid
22:00 Union Berlin - Napoli
22:00 Union Berlin - Napoli
19:45 Inter - Salzburg
22:00 Benfica - Real Sociedad
22:00 Benfica - Real Sociedad
21:45 Huddersfield - Cardiff
21:45 Millwall - Blackburn 21:45 Norwich - Middlesbrough 21:45 Swansea City - Watford 22:00 Leicester - Sunderland 22:00 West Bromwich - QPR
21:45 Millwall - Blackburn
21:45 Norwich - Middlesbrough
21:45 Swansea City - Watford
22:00 Leicester - Sunderland
22:00 West Bromwich - QPR
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