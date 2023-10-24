BUGÜNKÜ MAÇLAR - 24 Ekim bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 24 Ekim'de hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

Galatasaray - Bayern Münih maçını şifresiz veren kanallar

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24 EKİM'DE HANGİ MAÇLAR VAR?

19:45 Galatasaray - Bayern Münih 22:00 Man United - Kopenhag

22:00 Lens - PSV Eindhoven 22:00 Sevilla - Arsenal

22:00 Sporting Braga - Real Madrid 22:00 Union Berlin - Napoli

19:45 Inter - Salzburg 22:00 Benfica - Real Sociedad

21:45 Huddersfield - Cardiff 21:45 Millwall - Blackburn 21:45 Norwich - Middlesbrough 21:45 Swansea City - Watford 22:00 Leicester - Sunderland 22:00 West Bromwich - QPR

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