8. SINIF MATEMATİK ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI 2023-2024 | MEB Matematik Çalışma Kitabı tüm sayfalar cevap anahtarı

8. SINIF MATEMATİK ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI 2023-2024 | Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilere ücretsiz olarak dağıttığı ders ve çalışma kitapları, okullarda birincil kaynak olarak okutulmaya devam ediyor. Öğretmenlerin en çok verdiği kitaplar arasında yer alan Matematik Çalışma Kitabında, ödevlerini yaptıktan sonra doğru cevapları kontrol etmek isteyen 8. sınıf öğrencileri için matematik çalışma kitabı cevaplarını haberimizde derledik.

MEB MATEMATİK ÇALIŞMA KİTABI TÜM SAYFALAR CEVAP ANAHTARI

MEB MATEMATİK ÇALIŞMA KİTABI 10. SAYFA CEVAP ANAHTARI

1. Aşağıdaki tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulunuz.

a) 12 → 1,2,3,4,6,12

b) 40 → 1,2,4,5,8,10,20,40

c) 29 → 1,29

ç) 45 → 1,3,5,9,15,45

d) 36 → 1,2,3,4,6,9,12,18,36

e) 86 → 1,2,43,86

2. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına "D", yanlış olanların başına "Y" yazınız.

64 sayısının bir tane asal çarpanı vardır. (D)

Her pozitif tam sayının en az bir asal çarpanı vardır. (Y)

1 sayısı her tam sayının çarpanıdır. (D)

Pozitif çarpan sayısı çift ise sayı daima asaldır. (Y)

Pozitif bir tam sayının en büyük çarpanı kendisine eşittir. (D)

3. Aşağıdaki sayıları asal çarpanlarına ayırıp asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazınız.

a) 54 = 2 . 33

b) 90 = 2 . 32 . 5

c) 160 = 25 . 5

ç) 200 = 23 . 52

d) 462 = 2 . 3 . 7 . 11

4. Aşağıdaki dikdörtgenler içerisinde beş doğal sayı gizlenmiştir. Bu sayıların pozitif çarpanlarının tamamı küçükten büyüğe doğru altıgenler içerisine yazılacaktır. Verilen çarpan ipuçlarından faydalanarak sayıları ve diğer çarpanları bulunuz.

a) 26 - 1, 2, 13, 26

b) 92 - 1, 2, 4, 23, 46, 92

c) 64 - 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64

ç) 100 - 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100

d) 96 - 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 96

MEB MATEMATİK ÇALIŞMA KİTABI 11. SAYFA CEVAP ANAHTARI

5. Aşağıdaki soruları çözünüz.

a) Sadece bir asal çarpanı olan iki basamaklı en büyük çift sayı kaçtır?

26= 64

b) a, b ve c sıfırdan ve birbirinden farklı doğal sayılar olmak üzere A 2a • 3b • 5c dir. A sayısı en az kaç olur?

360

c) k ve n pozitif tam sayı olmak üzere 2k • 3n biçiminde yazılabilen iki basamaklı sayıları bulunuz.

12,18,24,36,48,54,72,96

ç) Pozitif çarpan sayısı üç olan üç basamaklı en küçük doğal sayı kaçtır?

121

d) 128 ile iki basamaklı 3A sayısının asal çarpan sayıları birbirine eşittir. A'nın alabileceği değerleri yazınız.

1,2,7

e) Kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olan bir dikdörtgensel bölgenin alanı 60 cm2dir. Bu dikdörtgensel bölgenin kısa kenar uzunluğu hangi değerleri alabilir?

1,2,3,4,5,6

6. Aşağıda Ali Bey'in iki çocuğuna ait öğrenci kimlik kartları verilmiştir. Ali Bey, Ahmet ve Betül için doğum günlerinde yaşlarının pozitif çarpanlarının toplamı kadar fidan bağışı yapmaktadır. Örneğin; 02.02.2014 tarihinde üç yaşına giren Betül için 3'ün pozitif çarpanlarının toplamı olan 3 + 1 = 4 tane fidan, sekiz yaşına giren Ahmet için ise 8 sayısının pozitif çarpanlarının toplamı olan 8 + 4 + 2 + 1 = 15 tane fidan bağışında bulunmuştur. Buna göre iki kardeş için bağışlanan fidan sayısı ilk defa hangi yıl eşit olur?

2017

MEB MATEMATİK ÇALIŞMA KİTABI 12. SAYFA CEVAP ANAHTARI

7. Hilal Öğretmen çarpan, kat ve asal sayı kavramlarının daha iyi anlaşılabilmesi için öğrencilerine eğitsel bir oyun oynatmak istemiştir. Oyunun kuralları aşağıdaki gibidir:

Oyun iki kişi ile oynanır.

Üzerinde 2'den 50'ye kadar sayıların yazılı olduğu kartlar ile oynanır.

İlk oyuncu kartlar üzerindeki bir çift sayıyı seçip silerek oyuna başlar.

İkinci oyuncu seçilen sayının çarpanlarından veya katlarından olan bir sayıyı seçip kart üzerinden silmek zorundadır.

Oyunculardan biri kart seçemeyecek duruma gelinceye kadar oyun devam eder.

Sayı seçemeyecek duruma gelen oyuncu oyunu kaybeder.

Oyunun belli bir aşamasındaki oyun kartlarının görüntüsü aşağıda verilmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Tuba en son 9 sayısını sildiğine göre Uğur hangi sayıyı silerse oyunu kesin kazanır? Cevap: 27

b) Ahsen en son 44 sayısını sildiğine göre Göktürk hangi sayıyı silerse oyunu kazanır? Cevap: 22

c) Bertuğ en son 5 sayısını sildiğine göre Beren hangi sayıyı silerse oyunu kesin kazanır? Cevap: 35

ç) Sinem en son 42 sayısını sildiğine göre Tolga hangi sayıyı silerse oyunu kaybeder? Cevap: 7

MEB MATEMATİK ÇALIŞMA KİTABI 13. SAYFA CEVAP ANAHTARI

8. Bir kitap fuarında 6 farklı yazara ait stantlar bulunmaktadır. Bu stantlarda yazarlara ait toplam 150 kitap vardır. Stantlardaki kitap sayıları ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

• Her stantta en az 20 kitap bulunmaktadır.

• Birinci stanttaki kitap sayısının pozitif çarpanlarından biri 7'dir.

• Üçüncü stanttaki kitap sayısının pozitif çarpan sayısı 3'tür.

• Üçüncü ve altıncı stanttaki kitap sayılarının bir tane ortak çarpanı vardır

Verilenlere göre dördüncü stantta en fazla kaç kitap vardır?

Cevap: C - 31

9. Yarıçapı r olan bir çemberin çevresi 2nr'dir. Ali ve İsmail çember şeklinde tasarladıkları bir cismi belli kurallara göre tam tur attırarak "çember yarıştırma" oyunu oynamaktadır. Aşağıda çemberin duvara olan mesafesi ve oyunun kuralları verilmiştir: Üzerinde 12, 16, 25, 29, 36 ve 45 sayılarının yazılı olduğu kartlar bir torbaya atılır. İlk oyuncu torbadan bir kart çekip çembere kart üzerinde yazan sayının pozitif çarpan sayısı kadar tam tur attırır. Bu işlem bir önceki oyuncunun kaldığı yerden sırayla devam ettirilir. Çemberi duvara çarptıran kişi oyunu kazanır. Ali'nin torbadan 12 sayısını çekerek başlattığı oyuna İsmail 25 sayısını çekerek devam etmiştir. Sıra ikinci kez Ali'ye geldiğinde Ali oyunu kazanmıştır. Ali'nin torbadan çektiği son sayı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: C - 36

MEB MATEMATİK ÇALIŞMA KİTABI 14. SAYFA CEVAP ANAHTARI

1. Aşağıdaki sayı çiftlerinin en büyük ortak bölenini bulup verilen alana yazınız.

a) 6

b) 5

c) 40

ç) 1

d) 30

e) 5

2. Aşağıdaki sayı çiftlerinin en küçük ortak katını bulup verilen alana yazınız.

a) 60

b) 180

c) 210

ç) 60

d) 200

e) 220

3. Aşağıda asal çarpanlarına ayrılışı verilen sayıların en büyük ortak böleninin ve en küçük ortak katının, asal çarpanlarına ayrılmış hâlini yazınız.

a) EBOB(A,B) = 2 • 32 EKOK(A,B) = 23 • 34 • 5

b) EBOB(K,L) = 1 EKOK(K,L) = 22 • 3 • 52 • 72

c) EBOB(C,D) = 35 EKOK(C,D) = 22 • 3 • 52 • 7

ç) EBOB(M,N) = 5 EKOK(M,N) = 32 • 52 • 7 • 11

d) EBOB(P, R) = 5 EKOK(P,R) = 2 • 3 • 52 • 72 • 11

MEB MATEMATİK ÇALIŞMA KİTABI 15. SAYFA CEVAP ANAHTARI

4. Aşağıdaki soruları çözünüz.

a) EBOB(6,B) = 3, EKOK(6,B) = 42 olduğuna göre B doğal sayısı kaçtır? Cevap: 21

b) A < 50="" ve="" ebob(12,="" a)="6" olduğuna="" göre="" a'nın="" alabileceği="" doğal="" sayı="" değerlerini="" bulunuz.="" cevap:="" 6,18,="">

c) Dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin etrafına köşelerinde de olmak şartıyla aralarındaki mesafe eşit ve tam sayı olacak şekilde ağaç dikilecektir. Bahçenin kenar uzunlukları 20 m ve 25 m olduğuna göre bu bahçenin etrafına en az kaç adet ağaç dikilebilir? Cevap: 18

ç) EKOK(72,A) = 72 olduğuna göre A'nın alabileceği iki basamaklı doğal sayıların tamamını bulunuz. Cevap: 12,18, 24, 36, 72

d) 12 ve 15'e bölündüğünde 3 kalanını veren iki basamaklı en küçük doğal sayı kaçtır? Cevap: 63

e) Kenar uzunlukları 24 cm ve 32 cm olan dikdörtgen şeklindeki bir karton, hiç artmayacak şekilde kesilerek eşit büyüklükte ve kenar uzunluğu tam sayı olan kareler elde edilecektir. Kesilecek karenin kenar uzunluğu kaç santimetre seçilirse en az sayıda kare elde edilir? Cevap: 8

5. Aşağıdaki grafiklerde domates ve biber salçası için gerekli olan domates ve biber miktarları verilmiştir. Hüseyin Bey 1440 kg domates ve 1250 kg biber alıp bunların tamamını salça yapımında kullanmıştır. Elde ettiği salçaları birbirine karıştırmadan ve hiç artmayacak şekilde eşit hacimli cam kavanozlara dolduracaktır. Bu işlem için Hüseyin Bey'in en az kaç tane kavanoza ihtiyacı vardır? Cevap: D - 197

MEB MATEMATİK ÇALIŞMA KİTABI 16. SAYFA CEVAP ANAHTARI

6. Fabrikalarda üretilen paketli ürünlerin kütleleri makinelerin hata payından dolayı farklılık gösterebilir. Bu farklılığın ne kadar olduğu ürünlerin paketi üzerinde "±" ifadesi ile gösterilir. Tartıldıklarında kütleleri A ve B gram olan iki reçel kavanozu yukarıda verilmiştir. A ve B tam sayı olduğuna göre bu iki sayının en büyük ortak böleni en fazla kaçtır? Cevap: C - 17

MEB MATEMATİK ÇALIŞMA KİTABI 17. SAYFA CEVAP ANAHTARI

7. Nevzat amca, uzun kenarı 120 m ve kısa kenarı 84 m olan dikdörtgen şeklindeki bahçesine ağaç dikip fıskiye yerleştirecektir. Ağaç dikimi ve fıskiye yerleştirimi ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir:

• Ağaçlar bahçenin köşelerine de dikilmek şartıyla etrafına ve içine en az sayıda olacak şekilde dikilecektir.

• Dikilen ağaçlar dikey olarak da yatay olarak da eşit aralıklarda ve aralarındaki mesafe metre cinsinden tam sayı olacaktır.

• Fıskiyeler dört ağacın tam ortasında olacak şekilde yerleştirilecektir. Verilen bilgilere göre dikilen ağaç sayısı yerleştirilen fıskiye sayısından ne kadar fazladır? Cevap: A - 18

8. Bir iş yerinde kasiyer ile müşteri arasında aşağıdaki diyalog geçmiştir:

Kasiyer: 50 TL vermiştiniz, değil mi?

Müşteri: Evet, 50 TL.

Kasiyer: İsterseniz para üstünü sadece 10 kuruşluk madenî paralarla ya da sadece 25 kuruşluk madenî paralarla verebilirim.

Müşteri: Her iki madenî paradan da en az birer tane olursa sevinirim.

Kasiyer: O halde size 15 adet madenî para vermem gerekiyor.

Müşteri: Teşekkürler. Bu diyaloğa göre alınan ürünün fiyatı kaç TL'dir? Cevap: B - 47

MEB MATEMATİK ÇALIŞMA KİTABI 18. SAYFA CEVAP ANAHTARI

1. Aşağıdaki robot köpekler sola doğru gitmeden sadece yukarı, aşağı ve sağa doğru hareket ederek pillere ulaşmak istiyor. Zemin üzerindeki bir robot köpeğin ortak kenarlı komşu bir kareye geçebilmesi için içinde bulunduğu karedeki sayı ile geçeceği karedeki sayı aralarında asal olmalıdır. Buna göre hangi renkteki robot köpeklerin pillere ulaşabileceğini bularak aşağıdaki noktalı yere yazınız. Cevap: Pile ulaşabilen robot köpekler: beyaz, kırmızı.

2. Aşağıdaki illerimize ait plaka ve telefon kodları tablosunu inceleyiniz. Plaka kodu ile telefon kodu aralarında asal olan illere " " işareti, aralarında asal olmayan illere ise " işareti koyunuz.

Bitlis: 13, 434, ✅

Erzurum: 25, 442, ✅

Gaziantep: 27, 342, ❎

Giresun: 28, 454, ❎

Mersin: 33, 324, ❎

Manisa: 45, 236 ❎

Bayburt: 69, 458 ❎

3. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.

Ardışık iki pozitif tam sayı aralarında asaldır. (D)

Aralarında asal olan 1'den farklı sayıların en küçük ortak katı 1'e eşittir. (Y)

İki farklı asal sayı aralarında asaldır. (D)

İki doğal sayının aralarında asal olması için sayılardan en az biri asal olmalıdır. (Y)

MEB MATEMATİK ÇALIŞMA KİTABI 19. SAYFA CEVAP ANAHTARI

4. Aşağıdaki soruları çözünüz.

a) 12 ile 3B iki basamaklı doğal sayı olup aralarında asaldır. Buna göre B'nin alabileceği en büyük değer kaçtır? Cevap: 7

b) Aralarında asal iki sayının çarpımı 96'dır. Bu iki sayının toplamı en az kaçtır? Cevap: 35

c) Kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olan bir dikdörtgensel bölgenin alanı 60 cm2 dir. Kısa kenar uzunluğu ile uzun kenar uzunluğu aralarında asal ise bu dikdörtgensel bölgenin çevresi en az kaç santimetre olur? Cevap: 34

ç) Sıfır hariç bütün rakamlarla aralarında asal olan en küçük iki basamaklı sayı kaçtır? Cevap: 11

d) Aralarında asal iki sayının toplamı 30'dur. Bu iki sayının çarpımı en fazla kaç olur? Cevap: 221

e) (k + 1) ve (m+4) aralarında asaldır. k+1/m+4 = 15/21 ise k+m kaçtır? Cevap: 7

5. Aşağıdaki tabloda alfabemizdeki harfler ile sayılar eşleştirilmiştir. Aysun, bir kelimenin yan yana olan harflerinin eşleştirildiği sayılar aralarında asal ise bu kelimeye asal kelime adını veriyor. Akıl kelimesinde yan yana olan harflerin eşleştirildiği sayılara bakıldığında 1 ile 14, 14 ile 11 ve 11 ile 15 sayıları aralarında asal olduğundan akıl kelimesi asal kelimedir. Aşağıdaki kelimelerden asal olanları işaretleyiniz. Cevap: SARI, RIZA, ASAL

MEB MATEMATİK ÇALIŞMA KİTABI 20. SAYFA CEVAP ANAHTARI

1. Aşağıdaki üslü ifadelerin değerlerini bulunuz.

a) -23 = -8

b) 5-2 = 1/25

c) (-10)4 = 10000

ç) (-1) 98 = 1

d) 6-1 = 1/6

e) 3-4 = 1/81

f) (-2)-5 = -1/32

g) 70 = 1

2. Aşağıdaki balonlardan üzerlerinde yazan üslü ifadelerin sonuçları negatif olanlar patlatılıyor. Kalan balonlardaki harfleri sırayla yazarak gizlenmiş kelimeyi bulunuz. Cevap: ADEM

3. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.

Negatif tam sayıların tek sayı kuvvetleri negatiftir. (D)

Bir tam sayının küpü daima negatiftir. (Y)

2 3 üslü ifadesinin değeri tam sayıdır. (Y)

Tabanı pozitif tam sayı olan bir üslü ifadede kuvvet negatif olsa da sonuç pozitif olur. (D)

Negatif tam sayıların kuvveti 0 olduğundan ifadenin değeri – 1'e eşittir. (Y)

4. Aşağıdaki üslü ifadeleri değerleri ile eşleştiriniz.

a) (-5)3 = – 125

b) (-8)2 = 64

c) (-4)-3 = -1/64

ç) 6-2 = 1/36

MEB MATEMATİK ÇALIŞMA KİTABI 21. SAYFA CEVAP ANAHTARI

5. Aşağıdaki soruları çözünüz.

a) 625 = 53 – x ise x kaçtır? Cevap: -1

b) En küçük asal sayı taban, en büyük asal rakam üs olarak yazıldığında oluşan üslü ifadenin değerini bulunuz. Cevap: 128

c) 1/32 = 2-a ve 1/27 = 3b ise ab kaçtır? Cevap: 1/125

ç) – 4, – 3, 2 ve 5 tam sayılarından iki tanesi seçilerek bir üslü ifade oluşturulacaktır. Oluşturulacak bu sayının tam sayı olmadığı bilindiğine göre bu sayı en az kaç olur? Cevap: -1/64

6. Dokunmatik yüzeye sahip dairesel zeminlerde Ayşe'nin üzerine bastığı sayı taban, Veli'nin üzerine bastığı sayı üs olacak ve oluşan üslü ifadenin değeri ekranda yazacak şekilde aşağıdaki gibi bir düzenek kuruluyor. Ayşe ve Veli başlangıçta rastgele bir yüzey seçip üzerine çıkınca ekrana 9 yazdığı görülüyor. Daha sonra aynı anda adımlar atarak Ayşe saat yönünde, Veli ise saatin tersi yönünde ilerliyor. Her adımda sıradaki yüzeye basıldığına göre ilk kez kaçıncı adımda ekrana yazılabilecek en büyük sayı oluşur? Cevap: 11

MEB MATEMATİK ÇALIŞMA KİTABI 22. SAYFA CEVAP ANAHTARI

7. Dört arkadaş aşağıdaki ekranlarda sonuçları verilen üslü ifadelerden yanlış olanları butonlara basarak düzelteceklerdir.

• Mavi (+) butona bir kez basınca sonuç 1 artıyor.

• Sarı (-) butona bir kez basınca sonuç 1 azalıyor.

Kendi ekranındaki işlem sonucu doğru olan kişi herhangi bir butona basmayacaktır. Butonlara en az sayıda basılarak eşitlikler doğru hâle getirilecektir.

Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur? Cevap: B) Arzu ve Berat butonlarına eşit sayıda basacaktır.

8. Ahmet Öğretmen dersinde öğrencilerine iş güvenliği hakkında bilgi vermek için sınıfına 4 farklı renkte baret getirmiştir. Her bir renk farklı bir meslek grubunu temsil etmektedir. Baretin; çalışanları darbelere, cisim düşmelerine ve temas anında elektrik çarpmalarına karşı koruyan güvenlik malzemesi olduğunu söylemiştir. Ahmet Öğretmen öğrencilerine aşağıdaki kurallara göre baretleri dağıtmıştır:

• Okul numarası asal sayı olanlara yeşil baret,

• Okul numarası bir doğal sayının karesi şeklinde yazılabilenlere beyaz baret,

• Okul numarası 6'nın katı olanlara mavi baret,

• Geri kalanlara ise kırmızı baret vermiştir.

• Mavi baret alan öğrenci sayısı beyaz baret alan öğrenci sayısına eşittir.

• Her öğrenci en az bir baret almıştır.

Öğrencilerin okul numaraları 1'den başlayıp ardışık olarak devam etmektedir. Buna göre Ahmet Öğretmen'in sınıfında kırmızı baret alan en az kaç öğrenci vardır? Cevap: D - 7

MEB MATEMATİK ÇALIŞMA KİTABI 23. SAYFA CEVAP ANAHTARI

9. Aşağıda alanı 4 cm2 olan bir dikdörtgen levha verilmiştir. Birinci adımda bu levha 2 eş parçaya ayrılmıştır. Sonraki adımlarda da aynı işlem uygulanarak yeni levhalar oluşturulmuştur. Oluşturulan levhaların alanları üzerlerine yazılmıştır. Bu alanları veren üslü ifadeler ise yan tarafında gösterilmiştir. Buna göre 27 cm2 lik bir dikdörtgen levha her adımda 3 eş parçaya ayrılarak küçük levhalar oluşturulursa alanı 3-4 cm2 lik levhalar kaçıncı adımda oluşur? Cevap: C - 7

10. Erhan Öğretmen tahtaya aşağıdaki soruyu yazmış ve öğrencilerinden çözmelerini istemiştir. a ve b birer rakam olmak üzere

(- 3)-a = A ve (- 2)-b = B'dir.

A: -1 ile 0 arasında bir rasyonel sayıdır.

B: 0 ile 1 arasında bir rasyonel sayıdır.

Tahtada verilen ifadelere göre a . b aşağıdakilerden hangisi olamaz? Cevap: B - 16

MEB MATEMATİK ÇALIŞMA KİTABI 24. SAYFA CEVAP ANAHTARI

1. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını üslü ifade olarak yazınız.

a) 24 . 25 = 29

b) 37 . 3-4 = 33

c) 610 . 6 -17 = 6-7

ç) 10-1 . 10-6= 10-7

d) 35 . 25 = 65

e) 29 . 59 = 109

f) 73 . 23 = 143

g) 5-5 . 2-5 = 1o-5

2. Aşağıdaki işlem ve ifadelerin sonuçlarına eşit olan bir tane üslü ifade yazınız.

a) 8 . 125 = 23.53 = 103

b) 8 -3 = 8-3 = 2-9

c) 16 . 10000 = 24. 104 = 204

ç) 254 = 254 = 58

d) 32 . 243 = 25 . 35 = 65

e) (32) 5 = 310

f) 343 . 125 = 73 . 53= 353

g) (73)-2 = 7-6

3. Aşağıda üzerinde üslü ifadelerin yazılı olduğu ok ve kalkanlar verilmiştir. Değer açısından denk olan oklarla kalkanları eşleştiriniz.

82 👉125-1

27-3👉 3-9

56 👉253

45 👉210

94 👉38

25-2 👉5-4

4. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını en sade üslü ifade olarak yazınız.

a) 104/102 = 102

b) 1/7-5 = 75

c) 356/76 = 56

ç) 35/3-2 = 37

d) 1/2-8 = 28

e) 103/8 = 53

f) 7-4/7-8 = 74

g) 1/54 = 5-4

ğ) 206/56 = 46

h) 66/6-1 = 67

ı) 84/82 = 26

i) 33-8/11-8 = 3-8

MEB MATEMATİK ÇALIŞMA KİTABI 25. SAYFA CEVAP ANAHTARI

5. Aşağıdaki soruları çözünüz.

a) 84 •253/104 işleminin sonucu kaç basamaklı bir doğal sayıdır? Cevap: 4

b) 83 tane bilyesi olan Ahmet, bilyelerinin yarısını hiç bilyesi olmayan Hasan'a vermiştir. Hasan da bu bilyelerin çeyreğini bilyesi olmayan kardeşi Murat'a vermiştir. Murat'ın kaç bilyesi olmuştur? Cevap: 64

c) Yukarıdaki dikdörtgensel bölgenin alanı kaç m2 dir? Cevap: 214

ç) [(2/3)-2]3 işleminin sonucu kaçtır? Cevap: 729/64

6. Yukarıda sol kefesinde 4 tane sağ kefesinde 10 tane cisim bulunan ve dengede olmayan eşit kollu bir terazi verilmiştir. Terazinin dengelenmesi için sağ kefeye cisminden kaç adet daha konulmalıdır? Cevap: 22

MEB MATEMATİK ÇALIŞMA KİTABI 26. SAYFA CEVAP ANAHTARI

7. Ece, Seçkin ve Sude "Kelime Türetelim" adlı yarışma programına katılmışlardır. Yarışmanın kuralları aşağıdaki gibidir:

En az dört harfli kelimeler türetilecek.

Verilen harflerden her harf sadece bir kere kullanılacak.

Ekranda verilen harflerin haricinde en fazla iki harf alınabilecek.

"a" kelimedeki harf sayısı, "b" verilen harflerin haricinde alınan harf sayısı olmak üzere yarışmada kazanılacak puan 4a • 2-b ifadesi ile hesaplanacaktır. Ekrana yukarıdaki harfler geldiğinde yarışmacılar aşağıdaki kelimeleri türetmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yarışmadan kazanılan puanlar arasında yer almaz? Cevap: C - 211

8. Aşağıda bir oyun tasarlanmıştır. Oyunun görselinde zemin birim karelere ayrılmış ve birim karelerin içinde de toplar verilmiştir. Şekil I'deki toplar şekil II'de gösterildiği gibi kare zeminin köşegeni üzerinde olacak şekilde yer değiştirecektir. Toplar yer değiştirirken

• Birbirleri üzerinden geçmeyecek,

• Sadece yatay ve dikey olarak hareket ettirilecektir,

• Her bir dikey harekette puan dört katına çıkacak,

• Her bir yatay harekette puan yarıya düşecektir.

Her oyuncuya oyuna başlamadan önce 128 puan verilecektir. Ekin topları 10 birim kare yer değiştirerek doğru şekilde yerleştirdiğine göre oyun sonunda en fazla kaç puan almıştır?

Cevap: B - 224

MEB MATEMATİK ÇALIŞMA KİTABI 27. SAYFA CEVAP ANAHTARI

9. Menekşe Hanım artan ipliklerden kendisine bir battaniye örmek istiyor. Battaniyenin genişliğini oluşturacak ilk sıra için 128 düğüm atmıştır. Ayrıca bu battaniyenin boyunun her 16 cm'si için 23 sıra örgü örmesi gerekmektedir. Battaniyenin boyunun uzunluğunun 1024 cm olmasını planladığına göre bu battaniyeyi tamamlamak için kaç düğüm atması gerekir? Cevap: D 48

10. Aşağıda bir marketin üç farklı şubesinde satılan bazı ürünlerin fiyatları üzerlerindeki etiketlerde üslü ifade olarak TL cinsinden gösterilmiştir. Ürünlerin fiyatları her şubede aynı olduğuna göre (b/a+c/d+e/f) ifadesinin değeri kaçtır? Cevap: B - 1

MEB MATEMATİK ÇALIŞMA KİTABI 28. SAYFA CEVAP ANAHTARI

1. Aşağıdaki ondalık ifadeleri 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümleyiniz.

a) 2,43 = 2 . 100 + 4 . 10-1 + 3 . 10-2

b) 14,025 = 1 . 101 + 4 . 100 + 2 . 10-2 + 5 . 10-3

c) 0,007 = 7 . 10-3

ç) 10,71 = 1 . 101 + 7 . 10-1 + 1 . 10-2

d) 4,7 = 4 . 100 + 7 . 10-1

e) 9,0003 = 9 . 100 + 3 . 10-4

f) 1000,1 = 1 . 103 + 1 . 10-1

2. Aşağıda çözümlenmiş olarak verilen sayıların ondalık gösterimini yazınız.

a) 3 . 101 + 5 . 10-1 + 7 . 10-2 = 30,57

b) 2 . 102 + 2 . 10-1 = 200,02

c) 3 . 10-2 + 5 . 10-3 = 0,035

ç) 1 . 100 + 1 . 10-2 + 3 . 10-3 = 1,013

d) 7 . 103 + 7 . 10-2 = 7000,07

e) 4 . 10-1 + 5 . 102 + 4 . 100 = 504,4

f) 9 . 102 + 7 . 10-2 + 5 . 101 + 4 . 10-1 = 950,47

3. Aşağıdaki eşitliklerde verilmeyen rakamları yazınız.

A = 5

B= -2

C= 1

Ç= 6

D = 4

E= -2

F= 0

G= 1

4. Ahmet aşağıdaki ifadelerden iki tanesini seçip toplayarak farklı ondalık ifadelerin çözümlenmiş hâlini elde edecektir. Ahmet'in oluşturabileceği tüm ondalık ifadeleri belirleyiniz.

50,7

0,74

0,706

50,04

50,006

0,046

MEB MATEMATİK ÇALIŞMA KİTABI 29. SAYFA CEVAP ANAHTARI

5. Aşağıdaki soruları çözünüz.

a) 3 • 101 2 3 + 5 • 10-1 + 2 • 10-3 şeklinde çözümlenen bir ondalık ifadenin onda birler basamağındaki rakam ile onlar basamağındaki rakamın toplamı kaçtır? Cevap: 5

b) 45/20 kesrinin eşit olduğu ondalık ifadenin 10'un kuvvetlerinden faydalanarak çözümlenmiş hâlini bulunuz. Cevap: 2 . 100 + 2 . 10– 1 + 5 . 10-2

c) Cebinde 2 TL'si olan Fatma bir kalem için 1 • 100 + 2 • 10-1 + 5 • 10-2 TL ödemiştir. Geriye kaç TL'si kalmıştır? Cevap: 0,75

ç) A = 3 • 102 + 1 • 100 + 7 • 10-1 B = 2 • 10-1 + 3 • 10-2 ise A + B kaçtır? Cevap: 301,93

6. Gölge boyu, güneş ışınlarının cisme geliş açısına göre değişir. Güneş doğarken uzun olan gölge boyu öğlene kadar kısalır, öğle vaktinde ise en kısa gölge boyu oluşur. Güneş batana kadar gölge boyu tekrar uzamaya başlar. Buna göre ağacın aynı gün saat 14.22 ve 14.53 arasındaki gölge boyu aşağıdaki değerlerden hangileri olabilir? Cevap: 4 ve 5

MEB MATEMATİK ÇALIŞMA KİTABI 30. SAYFA CEVAP ANAHTARI

7. Braille alfabesi 1821 yılında Louis BRAİLLE (Lui Bırayl) tarafından görme engelli bireylerin okuyup yazması için geliştirilmiştir. 6 noktalı hücrelerden oluşan bu alfabedeki 6 nokta, ucu sivri yazma aracıyla farklı kombinasyonlarla kabartılarak yazma işlemi gerçekleştirilir. Görme engelli bireyler parmak uclarıyla bu kabartmalara dokunarak yazılan ifadeleri okurlar. Aşağıda rakamlar ve bazı işaretlerin noktaların kabartılmasıyla ifade edilişi verilmiştir. Bu alfabe kâğıdın arka tarafına sağdan sola doğru yazılır. Soldan sağa doğru okuma yapılır. Ayrıca rakam yazılırken satırın başına rakam işareti konur. Örneğin; 2 rakamının yazılışı ve okunuşu aşağıdaki gibidir. Zerrin Öğretmen'in görme engelli öğrencisi için Braille alfabesi ile hazırladığı çalışma kağıdındaki bazı ondalık ifadelerin yazılışı aşağıdaki gibi olduğuna göre bu ifadeleri ve bu ifadelerin 10'un kuvvetlerinden faydalanarak çözümlenmiş hâllerini altlarındaki boşluklara yazınız.

Cevap:

a) Ondalık İfade: 39,08

Çözümlenmiş Hâli: 3 . 101 + 9 . 100 + 8 . 10-2

b) Ondalık İfade: 60,09

Çözümlenmiş Hâli: 6 . 101 + 9 . 10-2

c) Ondalık İfade: 419,593

Çözümlenmiş Hâli: 4 . 102 + 1 . 101 + 9 . 100 + 5 . 10-1 + 9 . 10-2 + 3 . 10

ç) Ondalık İfade: 123,704

Çözümlenmiş Hâli: 1 . 102 + 2 . 101 + 3 . 100 + 7 . 10-1 + 4 . 10-3