Eric Cantona'dan Filistin'e destek paylaşımı!

Manchester United ve Fransızların efsane futbolcusu Cantona'nın Filistin'e destek mesajları sürüyor.

Birkaç gün önce Gazze'ye desteğini instagram'dan yaptığı paylaşımla duyuran Cantona şu ifadeleri kullanmıştı:

Filistinlilerin insan haklarını savunmak sizi Hamas destekçisi yapmaz.

"Özgür Filistin" demek anti semitist olduğunuz ya da "tüm yahudilerin yok olmasını istediğiniz" anlamına gelmez.

"Özgür Filistin" demek Filistinlilerin, onların 75 yıldır en temel insan haklarından mahrum bırakan İsrail işgalinden kurtulması demektir.

"Özgür Filistin" demek yarısı çocuk olan 2.3 milyon Filistinliyi dünyanın en büyük açık hava hapishanesine kapatmayı durdurun demektir.

"Özgür Filistin" demek İsrail hükümeti tarafından uygulanan ırkçılığı sonlandırın demektir.

"Özgür Filistin" demek, Filistinlilere topraklarındaki en temel yapılanmalar üzerinde kontrol hakkı tanıyın demektir.

BU KEZ TİŞÖRTLÜ DESTEK

Cantona, Filistin halkına olan desteğini yaptığı yeni paylaşımla tekrar gösterdi. Efsane futbolcu, üzerinde Filistin bayrağı olan tişörtüyle poz verdiği fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

EŞİ DE DESTEK VERDİ

Cantona'nın eşi Rachida Brakni de efsane isimle birlikte Filistin'e destek verdi. Fransız oyuncu, eşi Cantona ile üzerinde "Filistin için umut" yazılı tişörtle çekindiği fotoğrafı sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı.