Haberler Haberler YÖK'TEN 800 PERSONEL ALIMI | 24 üniversiteye araştırma görevlisi alınacak

YÖK'TEN 800 PERSONEL ALIMI | 24 üniversiteye araştırma görevlisi alınacak

YÖK, 64 üniversitede 800 yeni araştırma görevlisi kadrosu tahsis edildiğini duyurdu. Kadroların hangi illerde ve üniversitelerde açıldığını da bildiren Yüksek Öğretim Kurumları (YÖK), kadroların devlet araştırma üniversitelerinde 624, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı kapsamında 25 ve öncelikli alanlarda uzmanlaşan 19 üniversiteye tahsis edildiğini belirtti. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 08:18
YÖK'TEN 800 PERSONEL ALIMI | 24 üniversiteye araştırma görevlisi alınacak

YÖK'TEN 800 PERSONEL ALIMI | Yükseköğretim Kurumları, 64 farklı üniversitede 800 yeni kadro açıldığını duyurdu. Devlet araştırma üniversitelerine, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı kapsamındaki üniversitelere ve öncelikli alanlarda uzmanlaşan toplam 64 üniversiteye toplam 800 yeni araştırma görevlisi kadrosu tahsis edildi. YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, tahsis edilen 800 araştırma görevlisi kadrosu, 20 devlet araştırma üniversitesine "öncelikli alanlar" kapsamında 624, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı kapsamındaki 25 üniversiteye 100, öncelikli alanlarda uzmanlaşan 19 üniversiteye 76 olarak belirlendi.

HANGİ ÜNİVERSİTELERE HANGİ KANDROLARDA ALIM YAPILACAK?

20 devlet araştırma üniversitesine 624 araştırma görevlisi atama sayısı tahsis edildi. Bu okullar şöyle sıralandı:

  • Ankara Üniversitesi,
  • Atatürk Üniversitesi,
  • Boğaziçi Üniversitesi,
  • Bursa Uludağ Üniversitesi,
  • Çukurova Üniversitesi,
  • Dokuz Eylül Üniversitesi,
  • Ege Üniversitesi,
  • Erciyes Üniversitesi,
  • Fırat Üniversitesi,
  • Gazi Üniversitesi,
  • Gebze Teknik Üniversitesi,
  • Hacettepe Üniversitesi,
  • İstanbul Teknik Üniversitesi,
  • İstanbul Üniversitesi,
  • İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa,
  • Karadeniz Teknik Üniversitesi,
  • Marmara Üniversitesi,
  • Orta Doğu Teknik Üniversitesi,
  • Yıldız Teknik Üniversitesi,
  • İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü.

Öncelikli alanlarda uzmanlaşan üniversitelere de uzmanlık alanlarında ilave dörder araştırma görevlisi kadrosu verildi.

  • Abdullah Gül Üniversitesi,
  • Akdeniz Üniversitesi,
  • Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi,
  • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,
  • Eskişehir Teknik Üniversitesi,
  • Galatasaray Üniversitesi,
  • Gaziantep Üniversitesi,
  • İstanbul Medeniyet Üniversitesi,
  • Karabük Üniversitesi,
  • Kocaeli Üniversitesi,
  • Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi,
  • Ondokuz Mayıs Üniversitesi,
  • Pamukkale Üniversitesi,
  • Sakarya Üniversitesi,
  • Selçuk Üniversitesi,
  • Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi,
  • Süleyman Demirel Üniversitesi,
  • Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi,
  • Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi.

Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı kapsamındaki üniversitelere de ihtisaslaşma alanlarında lisansüstü eğitim yaptırılmak üzere ilave 4 araştırma görevlisi kadrosu verilmesi uygun bulundu. Bu çerçevede, aşağıdaki üniversitelerin ihtisas alanlarında lisansüstü eğitim için ilave 4 araştırma görevlisi alınacak.

  • Aksaray Üniversitesi,
  • Artvin Çoruh Üniversitesi,
  • Bartın Üniversitesi,
  • Batman Üniversitesi,
  • Bingöl Üniversitesi,
  • Bitlis Eren Üniversitesi,
  • Burdur Mehmet Akif Üniversitesi,
  • Çankırı Karatekin Üniversitesi,
  • Düzce Üniversitesi,
  • Giresun Üniversitesi,
  • Gümüşhane Üniversitesi,
  • Hitit Üniversitesi,
  • Iğdır Üniversitesi,
  • Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi,
  • Kastamonu Üniversitesi,
  • Kırklareli Üniversitesi,
  • Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi,
  • Munzur Üniversitesi,
  • Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi,
  • Muş Alpaslan Üniversitesi,
  • Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi,
  • Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi,
  • Siirt Üniversitesi,
  • Uşak Üniversitesi,
  • Yozgat Bozok Üniversitesi

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