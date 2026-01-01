CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
SON DAKİKA: 2 Ocak Cuma günü okullar tatil mi?

SON DAKİKA: 2 Ocak Cuma günü okullar tatil mi?

Türkiye genelinde etkisini artıran kar yağışı ve soğuk hava dalgası, eğitimle ilgili yeni kararları beraberinde getirdi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilde ulaşımda aksamalar yaşanırken, öğrenciler ve veliler “2 Ocak Cuma okullar tatil mi?” sorusuna yanıt arıyor.

Giriş Tarihi: 01 Ocak 2026 Perşembe 13:46 Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2026 Perşembe 14:07
SON DAKİKA: 2 Ocak Cuma günü okullar tatil mi?

SON DAKİKA! Yarın okullar tatil mi? Türkiye genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve dondurucu soğuklar, 2 Ocak Cuma okullar tatil mi? sorusunu gündemin ilk sırasına taşıdı. Ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildiği açıklandı. Valiliklerden yapılan resmi duyurulara göre, 2 Ocak Cuma günü kar tatili olan iller belli olmaya başladı. Kar tatili kararları il il açıklanırken, öğrenciler ve veliler güncel listeyi yakından takip ediyor. İşte okulların tatil edildiği iller ve detaylar…

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Yapılan resmi açıklamalara göre, Gümüşhane ve Kahramanmaraş il merkezlerinde 2 Ocak Cuma günü eğitime ara verildi. Kar yağışı, buzlanma ve don riskinin ulaşımı olumsuz etkileyeceği değerlendirilerek tatil kararı alındığı belirtildi.

YARIN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

Şu ana kadar valilikler tarafından resmi olarak duyurulan tatil kararları, Kahramanmaraş ve Gümüşhane ile sınırlı kaldı. Bu illerde, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında, kreşler ve özel kurslar dahil olmak üzere 2 Ocak Cuma günü eğitime ara verilecek.

KAR TATİLİ UZADI MI?

Kahramanmaraş ve Gümüşhane'de etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle kar tatili 2 Ocak Cuma günü de uzatıldı. Yetkililer, hava durumunun seyrine göre yeni kararların alınabileceğini belirtirken, diğer iller için olası tatil duyurularının valiliklerin resmi açıklamalarıyla kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Torreira'dan transfer itirafı! "Gelmek için can atıyorum"
İstanbul'da 'Büyük Gazze Yürüyüşü' düzenlendi
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Bilal Erdoğan'dan Galata'da "Gazze" mesajı: Mücadele devam edecek | Batı'nın düştüğü nokta zillettir
F.Bahçe 2026 bombasını patlatıyor!
F.Bahçe'nin yıldızına Serie A'dan 4 talip birden!
