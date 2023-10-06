6 EKİM İSTANBUL'UN KURTULUŞU MESAJLARI 2023 | İstanbul'un Kurtuluşu mesajları resimli Facebook, Whatsapp, Instagram

6 EKİM İSTANBUL'UN KURTULUŞU MESAJLARI 2023 | Birçok insan için Türkiye'nin en güzel şehri olarak nitelendirilen, tüm liderlerin önünde diz çöktüğü komutan Napolyon Bonapart'ın 'dünyanın başkenti' dediği İstanbul'un kurtuluş yıldönümü olan 6 Ekim tarihi, tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanıyor. İki denizi birleştiren boğazıyla, sarayları, hanları, hamamları, camileriyle, Galata'sı, Kız Kulesi'le gören herkesin hayran kaldığı İstanbul'un kurtuluşuna ilişkin araştırılan mesajlar ve güzel sözleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

6 EKİM İSTANBUL'UN KURTULUŞU MESAJLARI FACEBOOK

Dünyaya son kez bakacaksın deseler, bu bakışı İstanbul'un Çamlıca'sından isterim. (Lamartine) Son nefeste bile gözlerin güzelliğini aradığı şehir olan İstanbul'un işgalden kurtuluşunun 99. yılı kutlu olsun.

Adına şiirler, şarkılar yazılan her gelenin hayran kaldığı muazzam şehir İstanbul'umuzun işgalden kurtuluşunun 99. yılı kutlu olsun!

Peygamberin muştusuna nail olmak için feth olunan şehri yine o fethi yapanların torunları işgalden kurtardı. İstanbul'un işgalden kurtuluşunun 99. yılı kutlu olsun.

Asya ve Avrupa'nın ortasında duran deniz gibi mavi gözlerin! Ulu önderim bize İstanbul'umuzu verdiğin için sana teşekkür ederiz! Dünya'nın en güzel şehri İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşu kutlu olsun!

Adına şiirler, şarkılar yazılan her gelenin hayran kaldığı muazzam şehir İstanbul'umuzun işgalden kurtuluşunun 99. yılı kutlu olsun!

6 EKİM İSTANBUL'UN KURTULUŞU MESAJLARI WHATSAPP

Her faninin ölmeden önce 1 kez görmesi gereken Mega Kent, iki kıtayı birleştiren eşsiz tarihe sahip muazzam şehir işgalden kurtuluşun kutlu olsun!

Galata'sı, Kız Kulesi, Ayasofya'sı, Süleymaniye'si ve Dolmabahçe'siyle dünyanın en güzel şehri olan 7 tepeli İstanbul kurtuluşun kutlu olsun! Boğazın incisi bir daha kötü kader yaşamasın.

Dünyaya son kez bakacaksın deseler, bu bakışı İstanbul'un Çamlıca'sından isterim. (Lamartine) Son nefeste bile gözlerin güzelliğini aradığı şehir olan İstanbul'un işgalden kurtuluşunun 99. yılı kutlu olsun.

Adına şiirler, şarkılar yazılan her gelenin hayran kaldığı muazzam şehir İstanbul'umuzun işgalden kurtuluşunun 99. yılı kutlu olsun!

İstanbul'un Kurtuluşu'nun 99. yılında muazzam şehri bizlere kazandıran tüm atalarımıza binlerce kez rahmet diliyorum. Büyük kurtuluş kutlu olsun!

6 EKİM İSTANBUL'UN KURTULUŞU MESAJLARI INSTAGRAM

İki kıtayı birleştiren muhteşem güzelliğiyle büyüleyen eşsiz şehir İstanbul 99 yıl önce bugün işgalden kurtuldu. Allah bir daha o günleri göstermesin. İşgalden kurtuluş kutlu olsun!İstanbul'un Kurtuluşu'nun 99. yılında muazzam şehri bizlere kazandıran tüm atalarımıza binlerce kez rahmet diliyorum. Büyük kurtuluş kutlu olsun!

Galata'sı, Kız Kulesi, Ayasofya'sı, Süleymaniye'si ve Dolmabahçe'siyle dünyanın en güzel şehri olan 7 tepeli İstanbul kurtuluşun kutlu olsun! Boğazın incisi bir daha kötü kader yaşamasın.

Dünyaya son kez bakacaksın deseler, bu bakışı İstanbul'un Çamlıca'sından isterim. (Lamartine) Son nefeste bile gözlerin güzelliğini aradığı şehir olan İstanbul'un işgalden kurtuluşunun 99. yılı kutlu olsun.

6 EKİM İSTANBUL'UN KURTULUŞU ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

İtilaf Devletleri donanmaları 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'na dayanarak 13 Kasım 1918'de Haydarpaşa önlerine demirleyip İstanbul'a girdi. Fiilen gerçekleşmiş olan işgal, 16 Mart 1920 tarihinde resmi işgale dönüştü.

Türk Ordusu'nun İzmir'e girmesinden sonra Fahrettin Paşa komutasındaki 5. Süvari Kolordusu İtilaf Devletleri kontrolündeki tarafsız bölgeye doğru ilerlemeye başladı. Bunun üzerine Müttefik kuvvetlerde bulunan Fransız ve İtalyan birlikleri derhal geri çekildi. Çanakkale'de bulunan İngiliz birlikleri General Harington'un emriyle savunma pozisyonu aldı.

İngiltere, Ankara Hükûmeti ile anlaşma yolları aramaya başladı. Ankara Hükûmeti İstanbul ve Çanakkale boğazlarının denetimini istedi. İngiltere başbakanı Lloyd George bu istekleri reddetti. Birliklere savaş pozisyonu alması emrini verdi. Fakat Harington ateş açılmaması emrini verdi. Türk birlikleri, İngiliz direnişi ile karşılaşmadan tarafsız bölgeye girerek Çanakkale Boğazı'na doğru ilerlemeye başladı. Türklerle savaşılmasını istemeyen Winston Churchill'in başını çektiği bir grup bakan istifa etti.

Diğer taraftan İzmir'in Kurtuluşu'ndan sonra Damat Ferit Paşa 21 Eylül 1922'de ülkeden kaçtı. Mudanya Mütarekesi gereği Trakya topraklarının teslimi yapılırken Türkiye'yi temsil edecek kişi olarak Mustafa Kemal Paşa'nın isteği ile Refet Paşa; İstanbul komutanı olarak da Millî Müdafaa Umumi Katibi Selahattin Adil Paşa görevlendirildi. Refet Paşa, 19 Ekim tarihinde TBMM Muhafız Grubu'ndan 100 kişilik bir kuvvetle Gülnihal vapuru ile Mudanya'dan ayrılıp İstanbul'a geldi. Ardından "İstanbul Komutanı" sıfatıyla Selahattin Adil Paşa, 81. Alay ile İstanbul'a geldi. Refet Paşa ve Selahattin Adil Paşa'nın İstanbul'a gelmesine rağmen işgal sonlanmadı. Çünkü mütarekeye göre işgal kuvvetleri barış antlaşması imzalanmasından hemen sonra İstanbul'u boşaltacaktı.

24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Barış Antlaşması'ndan sonra, 23 Ağustos 1923'ten itibaren İtilaf kuvvetleri İstanbul'dan ayrılmaya başladı. Son İtilaf birliği ise 4 Ekim 1923 günü Dolmabahçe Sarayı önünde düzenlenen bir törenle Türk bayrağını selamlayarak şehri terk etti.

6 Ekim 1923'te ise Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu İstanbul'a girdi ve işgal resmen sonlandı. İşgal 4 yıl 10 ay 23 gün sürdü. Her yılın 6 Ekim'i böylece İstanbul'un kurtuluş günü olarak belirlendi ve kutlanmaya başlandı.

İSTANBUL'UN KURTULUŞU MESAJLARI RESİMLİ

Türk milleti; fetihten beri sahibi olduğu topraklara bir kez daha vatan mührünü vurmuş, bir kez daha bu nadide şehrin hâmîsi olduğunu bütün dünyaya göstermiştir. İstanbul'un işgalden kurtuluşunun 99. yılı kutlu olsun.

Asya ve Avrupa'nın ortasında duran deniz gibi mavi gözlerin! Ulu önderim bize İstanbul'umuzu verdiğin için sana teşekkür ederiz! Dünya'nın en güzel şehri İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşu kutlu olsun!

Galata'sı, Kız Kulesi, Ayasofya'sı, Süleymaniye'si ve Dolmabahçe'siyle dünyanın en güzel şehri olan 7 tepeli İstanbul kurtuluşun kutlu olsun! Boğazın incisi bir daha kötü kader yaşamasın.

Dünyaya son kez bakacaksın deseler, bu bakışı İstanbul'un Çamlıca'sından isterim. (Lamartine) Son nefeste bile gözlerin güzelliğini aradığı şehir olan İstanbul'un işgalden kurtuluşunun 99. yılı kutlu olsun.

6 EKİM İSTANBUL'UN KURTULUŞU MESAJLARI FACEBOOK

Dünyaya son kez bakacaksın deseler, bu bakışı İstanbul'un Çamlıca'sından isterim. (Lamartine) Son nefeste bile gözlerin güzelliğini aradığı şehir olan İstanbul'un işgalden kurtuluşunun 99. yılı kutlu olsun.

Adına şiirler, şarkılar yazılan her gelenin hayran kaldığı muazzam şehir İstanbul'umuzun işgalden kurtuluşunun 99. yılı kutlu olsun!

Peygamberin muştusuna nail olmak için feth olunan şehri yine o fethi yapanların torunları işgalden kurtardı. İstanbul'un işgalden kurtuluşunun 99. yılı kutlu olsun.

Asya ve Avrupa'nın ortasında duran deniz gibi mavi gözlerin! Ulu önderim bize İstanbul'umuzu verdiğin için sana teşekkür ederiz! Dünya'nın en güzel şehri İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşu kutlu olsun!

Adına şiirler, şarkılar yazılan her gelenin hayran kaldığı muazzam şehir İstanbul'umuzun işgalden kurtuluşunun 99. yılı kutlu olsun!

6 EKİM İSTANBUL'UN KURTULUŞU MESAJLARI WHATSAPP

Her faninin ölmeden önce 1 kez görmesi gereken Mega Kent, iki kıtayı birleştiren eşsiz tarihe sahip muazzam şehir işgalden kurtuluşun kutlu olsun!

Galata'sı, Kız Kulesi, Ayasofya'sı, Süleymaniye'si ve Dolmabahçe'siyle dünyanın en güzel şehri olan 7 tepeli İstanbul kurtuluşun kutlu olsun! Boğazın incisi bir daha kötü kader yaşamasın.

Dünyaya son kez bakacaksın deseler, bu bakışı İstanbul'un Çamlıca'sından isterim. (Lamartine) Son nefeste bile gözlerin güzelliğini aradığı şehir olan İstanbul'un işgalden kurtuluşunun 99. yılı kutlu olsun.

Adına şiirler, şarkılar yazılan her gelenin hayran kaldığı muazzam şehir İstanbul'umuzun işgalden kurtuluşunun 99. yılı kutlu olsun!

İstanbul'un Kurtuluşu'nun 99. yılında muazzam şehri bizlere kazandıran tüm atalarımıza binlerce kez rahmet diliyorum. Büyük kurtuluş kutlu olsun!

6 EKİM İSTANBUL'UN KURTULUŞU MESAJLARI INSTAGRAM

İki kıtayı birleştiren muhteşem güzelliğiyle büyüleyen eşsiz şehir İstanbul 99 yıl önce bugün işgalden kurtuldu. Allah bir daha o günleri göstermesin. İşgalden kurtuluş kutlu olsun!İstanbul'un Kurtuluşu'nun 99. yılında muazzam şehri bizlere kazandıran tüm atalarımıza binlerce kez rahmet diliyorum. Büyük kurtuluş kutlu olsun!

Galata'sı, Kız Kulesi, Ayasofya'sı, Süleymaniye'si ve Dolmabahçe'siyle dünyanın en güzel şehri olan 7 tepeli İstanbul kurtuluşun kutlu olsun! Boğazın incisi bir daha kötü kader yaşamasın.

Dünyaya son kez bakacaksın deseler, bu bakışı İstanbul'un Çamlıca'sından isterim. (Lamartine) Son nefeste bile gözlerin güzelliğini aradığı şehir olan İstanbul'un işgalden kurtuluşunun 99. yılı kutlu olsun.

6 EKİM İSTANBUL'UN KURTULUŞU ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

İtilaf Devletleri donanmaları 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'na dayanarak 13 Kasım 1918'de Haydarpaşa önlerine demirleyip İstanbul'a girdi. Fiilen gerçekleşmiş olan işgal, 16 Mart 1920 tarihinde resmi işgale dönüştü.

Türk Ordusu'nun İzmir'e girmesinden sonra Fahrettin Paşa komutasındaki 5. Süvari Kolordusu İtilaf Devletleri kontrolündeki tarafsız bölgeye doğru ilerlemeye başladı. Bunun üzerine Müttefik kuvvetlerde bulunan Fransız ve İtalyan birlikleri derhal geri çekildi. Çanakkale'de bulunan İngiliz birlikleri General Harington'un emriyle savunma pozisyonu aldı.

İngiltere, Ankara Hükûmeti ile anlaşma yolları aramaya başladı. Ankara Hükûmeti İstanbul ve Çanakkale boğazlarının denetimini istedi. İngiltere başbakanı Lloyd George bu istekleri reddetti. Birliklere savaş pozisyonu alması emrini verdi. Fakat Harington ateş açılmaması emrini verdi. Türk birlikleri, İngiliz direnişi ile karşılaşmadan tarafsız bölgeye girerek Çanakkale Boğazı'na doğru ilerlemeye başladı. Türklerle savaşılmasını istemeyen Winston Churchill'in başını çektiği bir grup bakan istifa etti.

Diğer taraftan İzmir'in Kurtuluşu'ndan sonra Damat Ferit Paşa 21 Eylül 1922'de ülkeden kaçtı. Mudanya Mütarekesi gereği Trakya topraklarının teslimi yapılırken Türkiye'yi temsil edecek kişi olarak Mustafa Kemal Paşa'nın isteği ile Refet Paşa; İstanbul komutanı olarak da Millî Müdafaa Umumi Katibi Selahattin Adil Paşa görevlendirildi. Refet Paşa, 19 Ekim tarihinde TBMM Muhafız Grubu'ndan 100 kişilik bir kuvvetle Gülnihal vapuru ile Mudanya'dan ayrılıp İstanbul'a geldi. Ardından "İstanbul Komutanı" sıfatıyla Selahattin Adil Paşa, 81. Alay ile İstanbul'a geldi. Refet Paşa ve Selahattin Adil Paşa'nın İstanbul'a gelmesine rağmen işgal sonlanmadı. Çünkü mütarekeye göre işgal kuvvetleri barış antlaşması imzalanmasından hemen sonra İstanbul'u boşaltacaktı.

24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Barış Antlaşması'ndan sonra, 23 Ağustos 1923'ten itibaren İtilaf kuvvetleri İstanbul'dan ayrılmaya başladı. Son İtilaf birliği ise 4 Ekim 1923 günü Dolmabahçe Sarayı önünde düzenlenen bir törenle Türk bayrağını selamlayarak şehri terk etti.

6 Ekim 1923'te ise Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu İstanbul'a girdi ve işgal resmen sonlandı. İşgal 4 yıl 10 ay 23 gün sürdü. Her yılın 6 Ekim'i böylece İstanbul'un kurtuluş günü olarak belirlendi ve kutlanmaya başlandı.