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3 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU? - Emekli ve memur zammı son dakika!

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından gözler memur ve emekli zammına çevrildi. 3 aylık enflasyon farkıyla birlikte masada yeni zam senaryoları yazılırken 2022 Ocak ayında yapılacak zam oranını kalem kalem sizin için hesapladık. İşte '3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?' sorusunun cevabı ve merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2023 Salı 11:00 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2023 Salı 11:00
3 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU? - Emekli ve memur zammı son dakika!

Eylül ayı enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi eylülde yüzde 4,75 artarken, yıllık bazda yüzde 61,53 oldu. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve emekli maaş zammında en etkili unsur olan enflasyon farkı da 3 aylık netleşmiş oldu. SSK ve BAĞKUR emeklilerinin 3 aylık enflasyon farkı 25,11 olarak hesaplanırken memur ve emekliler için de yüzde 35,73'lük zam kesinleşti. İşte detaylar...

3 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Enflasyon zammının oranını, 2023 yılının ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen TÜFE verisi gösterecek. Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 9.49, Ağustos ayı enflasyonunu da yüzde 9.09 olarak açıklamıştı. Eylül ayı enflasyonu ise yüzde 4.75 oldu. Böylece 6 aylık verinin 3 aylık bölümü belli oldu. Temmuz-Eylül enflasyonuna göre 25.11 yüzde artış oluşurken, geriye 3 aylık veri kaldı.

EMEKLİ VE MEMURA 2024 OCAK ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekliler enflasyon zammının oranını, son verinin açıklanacağı 3 Ocak tarihinde öğrenecek. Ancak ipuçları da var. Orta Vadeli Program'da 2023 yılı enflasyon tahmini yüzde 65 olarak yer aldı. Bu tahmin gerçekleşirse, yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 37.76 olarak gerçekleşecek.

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Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de 2023 yılı enflasyon tahmini yüzde 67.22 oldu. Bu tahmin gerçekleşirse 2023'ün ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 39.61 çıkacak. Yani emeklilerin zam oranı yüzde 39.61 çıkacak. Bunun yanı sıra emeklilere iyileştirme hazırlıkları da sürüyor. İyileştirmenin büyük bir ihtimalle Ocak ayında maaşlara yansıtılması bekleniyor.

3 aylık enflasyona ve 6 aylık enflasyon tahminlerine göre yeni maaşlar şöyle olacak:

Mevcut maaş: 7.500,00

Yüzde 25.11 zamlı maaş: 9.383,25

Yüzde 37.76 zamlı maaş: 10.332,00

Yüzde 39.61 zamlı maaş: 10.470,75

Mevcut maaş: 8.000,00

Yüzde 25.11 zamlı maaş: 10.008,80

Yüzde 37.76 zamlı maaş: 11.020,80

Yüzde 39.61 zamlı maaş: 11.168,80

Mevcut maaş: 8.500,00

Yüzde 25.11 zamlı maaş: 10.634,35

Yüzde 37.76 zamlı maaş: 11.709,60

Yüzde 39.61 zamlı maaş: 11.866,85

Mevcut maaş: 9.000,00

Yüzde 25.11 zamlı maaş: 11.259,90

Yüzde 37.76 zamlı maaş: 12.398,40

Yüzde 39.61 zamlı maaş: 12.564,90

Mevcut maaş: 9.500,00

Yüzde 25.11 zamlı maaş: 11.885,45

Yüzde 37.76 zamlı maaş: 13.087,20

Yüzde 39.61 zamlı maaş: 13.262,95

Mevcut maaş: 10.000,00

Yüzde 25.11 zamlı maaş: 12.511,00

Yüzde 37.76 zamlı maaş: 13.776,00

Yüzde 39.61 zamlı maaş: 13.961,00

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